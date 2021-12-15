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Две девушки решили снять видео для соцсетей, но по незнанию использовали вместо обычной кварцевую лампу

Две девушки решили снять видео для соцсетей, но по незнанию использовали вместо обычной кварцевую лампу (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 09:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: кварцевая лампа   ожог роговицы   офтальмолог   подростки   премия дарвина   тикток   тикток головного мозга   
1275
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Тикток ослепляет, или что случается с людьми, прогуливающими школу.

Современное поколение раз за разом демонстрирует потрясающую дремучесть во многих вопросах. Две девушки решили снять видео и использовали кварцевую лампу. Последствия оказались предсказумыми для тех, кто хотя бы немного знаком с этим устройством.

Осторожно! Не повторять!

Как считаете, уважаемые фишкяне, этот опыт чему-нибудь научит других юных поклонников соцсетей или все напрасно?

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Метки: кварцевая лампа   ожог роговицы   офтальмолог   подростки   премия дарвина   тикток   тикток головного мозга   
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18  комментариев
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6k
Николай Полчаса назад
Тупеньким нынче быть модно, можно прославится просто....
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14k
Совранский 14 минут назад
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БЛОГЕРОВ/тиктокеров/реперов - фон "Дождь из металла"! - бесплатно!
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429
Leonid Совранский 8 минут назад
Рекомендовано смотреть без маски
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21k
Matrosskin 14 минут назад
Ну после купания людей в бассейне с искусственным льдом меня уже вряд ли чем то удивишь. Очередные тиктокари 20 LVL? Сжечь да и всё, чтоб сами не мучались и других не мучали. Или всё лечение за свой счёт ( а УФИ ожоги легко приведут к онкологии кожи, и что, опять за государственные деньги ? А может лучше лечить тех, кто нормальный ? )
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27k
Е-Лена 14 минут назад
... а ведь начиналось всё с весёлых насмешек над "граммар-наци", мол, мы же не диктант пишем.
Вместо того, чтобы задуматься над тем, кому выгодно насаждать агрессивное невежество, мОлодежь и пОдростки радостно скачут по этой тропинке, ведущей вниз...
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1k
Жырный мажор 16 минут назад
Смешной вопрос. Конечно, нет, ничему он не научит.
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13k
Broser Полчаса назад
Опасные люди. Такие могут вместо фруктового чая плеснуть " крота" с запахом цитруса и не дай Бог кого-то угостят.
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128
ДокторКто Полчаса назад
ебобо))
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26
Игорь Ш Полчаса назад
Естественный отбор. Может быть розги... И труд.
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57
Konstantin Kapanadze Полчаса назад
Можно было рентгеновую лампу использовать
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10k
myymoo Полчаса назад
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
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2k
Заряд бодрости Полчаса назад
поколение тиктока...
не размножались бы еще...
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363
АлоКин Полчаса назад
Главное всегда улыбаться. Так с улыбкой и скатим весь мир в п... ду.
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1k
Павел Астахов Полчаса назад
Биомусор
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448
Олег 36 минут назад
Тупицей быть не запретишь.
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