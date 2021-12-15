Две девушки решили снять видео для соцсетей, но по незнанию использовали вместо обычной кварцевую лампу

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Тикток ослепляет, или что случается с людьми, прогуливающими школу.
Современное поколение раз за разом демонстрирует потрясающую дремучесть во многих вопросах. Две девушки решили снять видео и использовали кварцевую лампу. Последствия оказались предсказумыми для тех, кто хотя бы немного знаком с этим устройством.
Осторожно! Не повторять!
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Как считаете, уважаемые фишкяне, этот опыт чему-нибудь научит других юных поклонников соцсетей или все напрасно?
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Метки: кварцевая лампа ожог роговицы офтальмолог подростки премия дарвина тикток тикток головного мозга
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p/s в очках! желательно с +
Вместо того, чтобы задуматься над тем, кому выгодно насаждать агрессивное невежество, мОлодежь и пОдростки радостно скачут по этой тропинке, ведущей вниз...
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг