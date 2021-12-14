Московскую семью чуть не убили кораллы из домашнего аквариума

Экзотическое происшествие произошло в Москве. 35-летний глава семьи решил почистить аквариум и заодно избавиться от не в меру разросшихся кораллов. Кораллы себя лишними в аквариуме не считали и отомстили, как могли.
Срезать колонию с одного раза не удалось - корни остались на камнях. Вступив на тропу войны с морскими обитателями, мужчина решил идти до конца и, чтобы избавиться от них окончательно, начал размачивать зоантусы под горячей водой.
Кораллам это не понравилось, в качестве контрнаступления они предприняли химическую атаку и чуть было не победили. Сначала хозяин аквариума почувствовал, себя плохо: заложило нос и он начал чихать, а затем мучину начало знобить, температура резко поднялась до 40 градусов, начали неметь руки и ноги. Начались проблемы и у жены - онемели пальцы, женщину начало тошнить. Плохо стало и 9-летней дочери В итоге семья вызвала скорую и в полном составе уехала на госпитализацию.
Как выяснилось, зоантусы являются одними из самых токсичных морских обитателей. Слизь, которую они выделяют, содержит опасный яд - политоксин. Работать с ними можно только в перчатках и маске и то, с особой осторожностью.
К счастью, семью удалось спасти – врачи стабилизировали состояние отравившихся и сейчас все идут на поправку, - сообщает телеграм-канал BAZA.
Источник:
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В Омске сантехник УК "Светлый путь капиталиста" Водякин С.П. во время ужина заметил таракана. Убив его тапком и допив оставшуюся водку спокойно лёг спать. Но таракан тоже отомстил как мог. Утром Петрович почувствовал легкую слабость. В добавок супруга петровича расстроилась из-за размазанного по обоям таракана и заставила его отмывать обои и ещё вынести мусор.
Мне для друга :)
У него теща рыбок любит... ;)