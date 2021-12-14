Московскую семью чуть не убили кораллы из домашнего аквариума

Срезать колонию с одного раза не удалось - корни остались на камнях. Вступив на тропу войны с морскими обитателями, мужчина решил идти до конца и, чтобы избавиться от них окончательно, начал размачивать зоантусы под горячей водой.

Кораллам это не понравилось, в качестве контрнаступления они предприняли химическую атаку и чуть было не победили. Сначала хозяин аквариума почувствовал, себя плохо: заложило нос и он начал чихать, а затем мучину начало знобить, температура резко поднялась до 40 градусов, начали неметь руки и ноги. Начались проблемы и у жены - онемели пальцы, женщину начало тошнить. Плохо стало и 9-летней дочери В итоге семья вызвала скорую и в полном составе уехала на госпитализацию.

Как выяснилось, зоантусы являются одними из самых токсичных морских обитателей. Слизь, которую они выделяют, содержит опасный яд - политоксин. Работать с ними можно только в перчатках и маске и то, с особой осторожностью.

К счастью, семью удалось спасти – врачи стабилизировали состояние отравившихся и сейчас все идут на поправку, - сообщает телеграм-канал BAZA.