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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 38 постов • 1 подписчик подписаться
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Московскую семью чуть не убили кораллы из домашнего аквариума

Московскую семью чуть не убили кораллы из домашнего аквариума (1 фото)

Автор:
14 декабря 2021 22:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   аквариум   зоантусы   кораллы   отравление   скорая помощь   
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Экзотическое происшествие произошло в Москве. 35-летний глава семьи решил почистить аквариум и заодно избавиться от не в меру разросшихся кораллов. Кораллы себя лишними в аквариуме не считали и отомстили, как могли.

Срезать колонию с одного раза не удалось - корни остались на камнях. Вступив на тропу войны с морскими обитателями, мужчина решил идти до конца и, чтобы избавиться от них окончательно, начал размачивать зоантусы под горячей водой.

Кораллам это не понравилось, в качестве контрнаступления они предприняли химическую атаку и чуть было не победили. Сначала хозяин аквариума почувствовал, себя плохо: заложило нос и он начал чихать, а затем мучину начало знобить, температура резко поднялась до 40 градусов, начали неметь руки и ноги. Начались проблемы и у жены - онемели пальцы, женщину начало тошнить. Плохо стало и 9-летней дочери В итоге семья вызвала скорую и в полном составе уехала на госпитализацию.

Как выяснилось, зоантусы являются одними из самых токсичных морских обитателей. Слизь, которую они выделяют, содержит опасный яд - политоксин. Работать с ними можно только в перчатках и маске и то, с особой осторожностью.

К счастью, семью удалось спасти – врачи стабилизировали состояние отравившихся и сейчас все идут на поправку, - сообщает телеграм-канал BAZA.

Источник:

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Метки: Москва   аквариум   зоантусы   кораллы   отравление   скорая помощь   
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17  комментариев
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6k
Bartello 2 часа назад
Ох уж эти московские проблемы...
В Омске сантехник УК "Светлый путь капиталиста" Водякин С.П. во время ужина заметил таракана. Убив его тапком и допив оставшуюся водку спокойно лёг спать. Но таракан тоже отомстил как мог. Утром Петрович почувствовал легкую слабость. В добавок супруга петровича расстроилась из-за размазанного по обоям таракана и заставила его отмывать обои и ещё вынести мусор.
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10k
Максимка 7 минут назад
Я ожидал услышать "кораллы кааак выпрыгнули...!"
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5k
Tim_G 18 минут назад
А где можно таких коралльчиков прикупить?
Мне для друга :)
У него теща рыбок любит... ;)
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7k
Чё 24 минуты назад
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5k
Mixalych 54 минуты назад
Вернутся из больнички, а квартира на кораллы описана...
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489
Людмила Флегентова 55 минут назад
Не знала что так может быть..
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
А интересно, у нас ядовитые кораллы спокойно продаются в зоомагазине? Или откуда у него они взялись?
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489
Людмила Флегентова Ватаку Накомоде 49 минут назад
Да далеко не все знают что они ядовитые, все-таки экзотика
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50k
doker 2 часа назад
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22k
Russo Turisto 2 часа назад
Мужик решил: "Надо завязывать с опасной экзотикой!" и купил ужика...
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749
vijilante 2 часа назад
На экзотических животных денег хватило,а на книжку про них - нет.
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363
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Какие хорошие кораллы
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