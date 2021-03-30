Врачи скорой помощи считают, что такие случаи получают огласку, только если пострадавшие - родственники высоких начальников. А вообще, раньше действовало правило: "Сомневаешься - вези", поэтому госпитализировали, и, причем сразу, всех пациентов, чье состояние внушало опасение. Больных привозили в стационары даже по первичным симптомам, без длительного сбора анамнеза, т.к., поясняют врачи, "бывает, что инфаркт идёт, а на кардиограмме ничего не отражается. "

Сейчас это правило стараются изжить и госпитализируют, когда уверены, что это абсолютно необходимо.

В случае с этой пациенткой случились накладки: у первой бригады не работал кардиограф, врачи второй "Скорой помощи" диагностировали острый инфаркт и вызвали врачебную бригаду для госпитализации. В общей сложности медики пробыли у пациентки довольно долго и увозили ее уже практически без шансов на жизнь.