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Для тех кто, не в курсе, сообщаем: Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ. Сразу после инцидента начались репрессии: бригаду медиков отстранили от работы, а заведующего подстанцией уволили. В соцсетях спрашивают: случись подобное с обычным человеком, последствия были бы такими же суровыми?
49-летняя Наталья Шакирова скончалась после того, как в приехавшей на вызов "Скорой помощи" оказался неисправным кардиограф. Пациентка жаловалась на боли в груди и стесненное дыхание, но медики не смогли сделать кардиограмму. Пришлось вызывать другую бригаду. Между тем, женщине становилось все хуже, и в больницу ее доставили в состоянии клинической смерти. Спасти пациентку не удалось.
По данным СМИ, скончавшаяся оказалась родственницей действующего министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Теща сына чиновника приехала к дочери навестить внуков, а когда почувствала себя плохо, ей вызвали неотложку.
После инцидента, случившегося 26 марта, через три дня, как сообщают СМИ, был уволен заведующий подстанцией скорой помощи №19 Игорь Москаленко, а первую бригаду медиков, в машине которой оказалось неисправное оборудование, отстранили от работы. Факт увольнения врачей «Открытым медиа» подтвердил глава независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков. Он считает, что подобная ситуация, с неисправным оборудованием - случай, увы не единичный: "То, что он сломался или был сломан — бывает техника отказывает. С утра проверил, а днём сунулся, а она не работает. Если это случилось в Москве, то виновными сделают крайних — это врачи, фельдшера скорой помощи, может быть их заведующий. А по большому счету эта история всплыла по одной простой причине — это была больная, которая приходится кому-то родственницей. Если бы это были обычные люди — история могла бы и не всплыть. Совсем недавно был похожий случай, когда женщине пожилой в Зеленограде несколько раз вызывали скорую, так как знакомые фельдшеры и терапевты ставили ей [диагноз] инсульт. Но бригады медиков дважды оставляли её дома, ссылаясь на то, что это не инсульт, а деменция. Судя по тому, как сейчас работает скорая помощь после оптимизации, я думаю, что ошибок будет ещё больше из-за такого подхода к делу".
Врачи скорой помощи считают, что такие случаи получают огласку, только если пострадавшие - родственники высоких начальников. А вообще, раньше действовало правило: "Сомневаешься - вези", поэтому госпитализировали, и, причем сразу, всех пациентов, чье состояние внушало опасение. Больных привозили в стационары даже по первичным симптомам, без длительного сбора анамнеза, т.к., поясняют врачи, "бывает, что инфаркт идёт, а на кардиограмме ничего не отражается. "
Сейчас это правило стараются изжить и госпитализируют, когда уверены, что это абсолютно необходимо.
В случае с этой пациенткой случились накладки: у первой бригады не работал кардиограф, врачи второй "Скорой помощи" диагностировали острый инфаркт и вызвали врачебную бригаду для госпитализации. В общей сложности медики пробыли у пациентки довольно долго и увозили ее уже практически без шансов на жизнь.
Сейчас это правило стараются изжить и госпитализируют, когда уверены, что это абсолютно необходимо.
В случае с этой пациенткой случились накладки: у первой бригады не работал кардиограф, врачи второй "Скорой помощи" диагностировали острый инфаркт и вызвали врачебную бригаду для госпитализации. В общей сложности медики пробыли у пациентки довольно долго и увозили ее уже практически без шансов на жизнь.
Посл публикации в паблике ВК "Медицинская Россия" читатели поделились своими мнениями о ситуации со скорой медпомощью в РФ.
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Ответственность должна нести вся цепочка, а не ее часть.
И у чиновника родственник попал в те самые 17% увеличения смертности из-за "оптимизации работ медиков в связи с борьбой с пандемией".
Действительно - сомневаешься - вези. Какого черта ждать вторую скорую? Подозрение на проблемы с сердцем - вези, не задумываясь. А сейчас нельзя, видимо. Порядок другой стал.
Ну и кто в этом виноват? Фельдшер?
Чет пиждешь какой-то....
То что Путин и его псы сотворили в очередной раз показывает - ничего нового они не создали.
Все в ручном управлении.
Пока Царь не уйдет перемен не будет
И приехали