FISHKINET
Корабль в Суэцком канале вытащили! Ура!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4236 постов • 740 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Из-за неисправного кардиографа в неотложке скончалась женщина - СМИ назвали ее родственницей Мурашко

Из-за неисправного кардиографа в неотложке скончалась женщина - СМИ назвали ее родственницей Мурашко (8 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 08:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Мурашко   Россия   здравоохранение   оптимизация   политика   скорая помощь   
1185
8
1
Для тех кто, не в курсе, сообщаем: Михаил Мурашко - министр здравоохранения РФ. Сразу после инцидента начались репрессии: бригаду медиков отстранили от работы, а заведующего подстанцией уволили. В соцсетях спрашивают: случись подобное с обычным человеком, последствия были бы такими же суровыми?

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Мурашко   Россия   здравоохранение   оптимизация   политика   скорая помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Правильно... надо увольнять всю цепочку, фельдшеров, заведующего, главврача и министра здравоохранения.
Ответственность должна нести вся цепочка, а не ее часть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
368
Юрий 13 минут назад
Типа сия Мурашко не знал, что медицину в стране развалили, что это чисто показуха за ради статистики, а бабла пожалел родственнице вызвать платную скорую. Ну пусть теперь с этим живет. Может, если их перестанут пускать лечиться в Европу и прочие цивилизованные страны, они займутся медициной в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 21 минуту назад
ООООО!
И у чиновника родственник попал в те самые 17% увеличения смертности из-за "оптимизации работ медиков в связи с борьбой с пандемией".

Действительно - сомневаешься - вези. Какого черта ждать вторую скорую? Подозрение на проблемы с сердцем - вези, не задумываясь. А сейчас нельзя, видимо. Порядок другой стал.
Ну и кто в этом виноват? Фельдшер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony 22 минуты назад
ой грешно говорить, но где то глубоко внутри я даже рад... почаще бы родственники и близкие чинуш попадали в подобные ситуации...в пожар, а у пожарных воды нет, т.к. отключили, т.к. трубы, нет денег и т.д.... и тому подобное.. Глядишь -как к выборам - хоть где то починят, где то то докупят, где то улучшат условия...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев Vacony 2 минуты назад
Только к выборам они этим и занимаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
299
Driver Полчаса назад
Взять и уволить за такое министра, что он не в состоянии наладить работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
KOCTA_100 39 минут назад
А что кардиограф лечит уже?
Чет пиждешь какой-то....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe KOCTA_100 Полчаса назад
Да вы текст-то читали? Откуда такие убогие комментаторы на Фишки приходят? Без показаний кардиографа не госпитализируют, он нужен, чтобы подтвердить или опровергнуть инфаркт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 43 минуты назад
Система которая была в СССР, пусть и устаревшая но работала.
То что Путин и его псы сотворили в очередной раз показывает - ничего нового они не создали.
Все в ручном управлении.
Пока Царь не уйдет перемен не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
АнтонПолднев Бу 49 секунд назад
А кто взамен? Перечислите кандидатуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Оптимизация здравоохранения... для меня все стало понятно лет 7 назад, когда жену после операции выписали со швами на 4 день, мол, снимут в поликлинике. На вопрос, мол, как же людям добираться до дома с вещами, если нет машины, дали визитку платной перевозки. 1-я градская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Алксандр Шевченко Мистер Фикс 48 минут назад
Да сейчас чёткая установка , по ОМС больше 5 дней не держать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Алксандр Шевченко 40 минут назад
Похоже мы семимильными шагами движемся к платной медицине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick KOSTELLO Полчаса назад
так омс и не является бесплатной. да и у государства нет никаких других денег, кроме как народных. налоги, акцизы, таможенные пошлины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO Kostick Полчаса назад
Ну сейчас обяжут доплачивать из своего кармана, к ОМС.
И приехали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
457
Лучший Друг KOSTELLO 17 минут назад
Навальный виноват? Или байден?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Алксандр Шевченко 56 минут назад
Это последствия оптимизации здравоохранения. За 20 лет закрыто 5500 больниц, талантливые врачи все по частным лавочкам или совмещение. Да чего говорить моему ребёнку диагноз правильный поставили через 4,5 месяца, в русаковской больнице, операцию делал в морозовской. В общем весело, что плакать хочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Алёха 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений Час назад
У нас когда то губера одного подстрелили на охоте в родной же области. И не смогли спасти в ближайшей районной больнице, потому что там развалено было примерно всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vadim Евгений 58 минут назад
Теперь они накупили вертолетов и надеются, что их смогут если что до столичной больнички довезти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов Vadim 51 минуту назад
Зарплата авиамеханников просто смешная, запчасти левые. Так что вертолёты - проще пешком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Час назад
Скажите, а когда взлетит на воздух от взрыва газа тёща министра энергетики?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы Скандальный митинг против пенсионной реформы: реакция соцсетей Скандальный митинг против пенсионной реформы: реакция соцсетей Уполномоченный по правам человека предложила женщинам работать четыре дня в неделю Уполномоченный по правам человека предложила женщинам работать четыре дня в неделю Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих... Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо... Задержания детей, танцы и бесстрашные пенсионеры: митинги 23 января 2021 года Задержания детей, танцы и бесстрашные пенсионеры: митинги 23 января 2021 года
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679966



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
0
31
Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах
4
283
Пробки в Суэцком канале достигли 10 из 10 баллов: обзор конфуза в мемах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женам подводников начали вручать спецмедаль
0
37
Женам подводников начали вручать спецмедаль
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#животные#прикольные#сатира#Фотографии.#автомобили#кино#фотографии
#фото#СССР#суэцкий канал#люди#подборка#сша#страна#дтп#позитив#авто аварии
#история#прикол#Россия#картинки#приколы#факты#аварии#забавно#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться