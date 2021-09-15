Фигуранту по делу об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Дезинсектор уверен, что из него сделали крайнего. Так же считает и директор компании, где работал задержанный.
Следственный комитет предъявил обвинение задержанному ранее дезинфектору Антону Котову. По версии следствия, мужчина нарушил правила дезинфекции в торговом зале магазина "Магнит" на Совхозной улице, что и привело к отравлению трех человек купленным там арбузом. Двое из пострадавших, 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, скончались в больнице.
39-летнему мужчине вменяется в вину преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека“). Дезинфектору грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудник компании „Областной центр дезинфекции“ Антон Котов проводил обработку магазина 6 сентября. Злополучный арбуз пострадавшая семья купила спустя три дня.
Видео с камеры наблюдения:
Член комиссии ОНК Георгий Иванов, посетивший Котова в ИВС, рассказал, что мужчина находится в "замешательстве", поскольку никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, свою вину не признает и полагает, что из него сделали крайнего.
Такого же мнения придерживается и владелец компании, где работал Котов. Дмитрий Кутьев записал видео, в котором раскритиковал действия силовиков и назвал себя и сотрудников компании заложниками ситуации. По словам бизнесмена, Цигатрин (средство для борьбы с насекомыми, которым обрабатывался "Магнит") не может убить человека той дозировкой, что могла попасть на корку арбуза. При этом Кутьев уверен, что Котов действовал по инструкции и обрабатывал только "пути миграции насекомых".
Адвокат задержанного Андрей Сергеев сообщил, что точная причина смерти пострадавших еще не установлена. В заключении судмедэксперта о вскрытии говорится лишь о признаках отравления ядом, но вещество, которое могло убить бабушку и внучку все еще не установлено. Однако следователь по делу Котова уже подал ходатайство в Пресненский суд Москвы об его аресте на 2 месяца.
"Таким образом, ходатайство об аресте Котова, с которым следствием выходит в суд, как минимум преждевременно. Мы будем просить суд отказать следствию либо избрать Котову более мягкую меру пресечения", - пояснил Сергеев.
Напомним, что буквально два дня назад токсикологи, проводившие исследование арбузов, изъятых из магазина и квартиры пострадавших, говорили, что погибшие отравились этиленгликолем, который используется в качестве антифриза и растворителя для красок.
Источник:
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"В заключении судмедэксперта о вскрытии говорится лишь о признаках отравления ядом, но вещество, которое могло убить бабушку и внучку все еще не установлено."
И на этом основании следственный комитет предъявил обвинение задержанному ранее дезинфектору Антону Котову??? Это уже за гранью!
я тоже так считаю
По видео видно что парень идёт и обрабатывает на уровне пола, низ всех стедлажей...
Когда в армии служил, нас "в полях" накормили навагой в банках. Банки вздутые были до такой степени, что практически круглые. В итоге вся часть три дня по кустам да лесочкам сидела с зелёным поносом! Учения дивизии сорвались. Ну а в итоге списали всё на воду из родника.