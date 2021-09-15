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Фигуранту по делу об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Фигуранту по делу об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение (5 фото)

Автор:
15 сентября 2021 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Цигатрин   арбуз   дезинфектор   нарушение   обвинение   отравление   
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Дезинсектор уверен, что из него сделали крайнего. Так же считает и директор компании, где работал задержанный.

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному ранее дезинфектору Антону Котову. По версии следствия, мужчина нарушил правила дезинфекции в торговом зале магазина "Магнит" на Совхозной улице, что и привело к отравлению трех человек купленным там арбузом. Двое из пострадавших, 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, скончались в больнице.


39-летнему мужчине вменяется в вину преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека“). Дезинфектору грозит до 10 лет лишения свободы.


Сотрудник компании „Областной центр дезинфекции“ Антон Котов проводил обработку магазина 6 сентября. Злополучный арбуз пострадавшая семья купила спустя три дня.


Видео с камеры наблюдения:

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Член комиссии ОНК Георгий Иванов, посетивший Котова в ИВС, рассказал, что мужчина находится в "замешательстве", поскольку никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, свою вину не признает и полагает, что из него сделали крайнего.

Такого же мнения придерживается и владелец компании, где работал Котов. Дмитрий Кутьев записал видео, в котором раскритиковал действия силовиков и назвал себя и сотрудников компании заложниками ситуации. По словам бизнесмена, Цигатрин (средство для борьбы с насекомыми, которым обрабатывался "Магнит") не может убить человека той дозировкой, что могла попасть на корку арбуза. При этом Кутьев уверен, что Котов действовал по инструкции и обрабатывал только "пути миграции насекомых".

Адвокат задержанного Андрей Сергеев сообщил, что точная причина смерти пострадавших еще не установлена. В заключении судмедэксперта о вскрытии говорится лишь о признаках отравления ядом, но вещество, которое могло убить бабушку и внучку все еще не установлено. Однако следователь по делу Котова уже подал ходатайство в Пресненский суд Москвы об его аресте на 2 месяца.


"Таким образом, ходатайство об аресте Котова, с которым следствием выходит в суд, как минимум преждевременно. Мы будем просить суд отказать следствию либо избрать Котову более мягкую меру пресечения", - пояснил Сергеев.


Напомним, что буквально два дня назад токсикологи, проводившие исследование арбузов, изъятых из магазина и квартиры пострадавших, говорили, что погибшие отравились этиленгликолем, который используется в качестве антифриза и растворителя для красок.

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Метки: Москва   Цигатрин   арбуз   дезинфектор   нарушение   обвинение   отравление   
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17  комментариев
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1k
Вадим Час назад
А виноватых мы назначим, какие проблемы!? Когда же у народа уже наступит прозрение, что и на его месте, и на месте пострадавших может оказаться любой человек. Сколько докторов, сколько учёных уже сказали что необходимо было чуть ли не стакан выпить этого вещества чтоб наступил такой эффект! Но нет же, нашли крайнего, на него и спишут, а настоящую правду о том что произошло либо никто не узнает никогда, либо старательно скроют.. Необходимо настаивать на более глубоком анализе всего абсолютно. Хотя похоже там уже указания розданы.
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375
konstantinkaz2016 2 минуты назад
Учись ФСБ и ГРУ как травить надо.)))
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166
Джон 9 минут назад
Парит отравой, а продукты даже не накрыты
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705
Сергей Ковалев 10 минут назад
Укол зонтиком
?
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688
Autumn2015 11 минут назад
Ну да, у "Магнита" денеги власти на порядок больше да и видно на видео, что парень даже не разгибается, проходя мимо арбузов и расположены они высоко относительно всякой молочки, что стоит почти на уровне пола. Когда у меня на работе делают санобработку ( в здании столовая), то мы все убираем с пола на столы,а это офис, в каком-то кабинете не перевернули кресла на стол - так потом работников отчитали, ибо не могут дезинсекторы прикасаться к вещам - поле обработки должно быть подготовлено, нас вообще с работы отпускают, а уборщицы с утра все вымывают. А тут продукты даже не накрыли... Не думаю, что в договоре не прописано , что поле обработки должно быть подготовлено. И как-то слабо сам дензинсектор одет, у нас тетки ходят в костюмах химзащиты.
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22k
Юрьевич 14 минут назад
Они что, дезинфекцию цианидами что ли проводили? Или может он состав для дезинфекции внутрь арбуза накачал? Что за бред? Не могут определить причину и нашли крайнего?
"В заключении судмедэксперта о вскрытии говорится лишь о признаках отравления ядом, но вещество, которое могло убить бабушку и внучку все еще не установлено."
И на этом основании следственный комитет предъявил обвинение задержанному ранее дезинфектору Антону Котову??? Это уже за гранью!
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1k
БУЛЬБАШ 22 минуты назад
Вот истинно " от сумы и тюрьмы не зарекайся" . А мужика конечно жалко.
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5k
Olga Raudis Полчаса назад
А что, кроме этой бабушки и внучки НИКТО БОЛЬШЕ не покупал и не ел эти арбузы??? Чем и как надо обработать арбуз, чтоб ОВ попало в мякоть через корку??? Не с корками же они арбуз ели!
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8k
Alex Djeff Полчаса назад
Назначить бедного дезинсектора крайним выгодно и Магниту и следствию. Тут и торговая сеть не при делах и следователи сыты...
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2k
Vic Twin 40 минут назад
Я так понимаю, что это прямое указание и одобрение террористам: травите, взрывайте, поджигайте. Вас никто никогда не найдёт, да и искать не будут. Главная ваша задача - это всего лишь озаботиться, чтобы вас никто не заложил и вовремя свалить. Сотовый оставить дома. Все эти улики, логика, анализы - это для сериала "След". Реальность она другая. Тупые менты не умеют и не хотят работать. Рай для маньяков.
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−100
А. А. 48 минут назад
Какой-то беспредел. Парень сидит просто так.
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374k
Алексей 50 минут назад
Дезинсектор уверен, что из него сделали крайнего.....

я тоже так считаю
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5k
Pashuta 55 минут назад
Т.е.сам магазин и его работники даже не парился убирать пищевые продукты во время дезинфекции???? Даже как то элементарно накрыть их от воздействия химикатов?? А сделали крайним этого парня??? Это пи.з.дец....
По видео видно что парень идёт и обрабатывает на уровне пола, низ всех стедлажей...
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35k
Alex 56 минут назад
По древней Российской традиции нашли стрелочника. А руководство, которое говном торгует, конечно же не причем.
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17k
babuby 57 минут назад
Ну а как иначе! Это не арбузы накачаны хрен пойми чем, а на корку попали капли раствора! Покупатели конечно-же облизывали корку(ну а как ещё арбуз едят если не так), и в результате стали пострадавшими. Тандер костьми ляжет чтобы доказать что всё именно так и было!
Когда в армии служил, нас "в полях" накормили навагой в банках. Банки вздутые были до такой степени, что практически круглые. В итоге вся часть три дня по кустам да лесочкам сидела с зелёным поносом! Учения дивизии сорвались. Ну а в итоге списали всё на воду из родника.
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5k
Борис Карабанов 59 минут назад
Бред какой-то. Правовая фантасмагория. Некоторые из пострадавших не только не ели арбуза, но и вообще не были покупателями в данном магазине.
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