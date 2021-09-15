Фигуранту по делу об отравлении семьи арбузом предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному ранее дезинфектору Антону Котову. По версии следствия, мужчина нарушил правила дезинфекции в торговом зале магазина "Магнит" на Совхозной улице, что и привело к отравлению трех человек купленным там арбузом. Двое из пострадавших, 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, скончались в больнице.

39-летнему мужчине вменяется в вину преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека“). Дезинфектору грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудник компании „Областной центр дезинфекции“ Антон Котов проводил обработку магазина 6 сентября. Злополучный арбуз пострадавшая семья купила спустя три дня.

Видео с камеры наблюдения: