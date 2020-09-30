Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест

35-летний мужчина так испугался коронавируса, что съел почти всю пачку таблеток нового средства от болезни, но всё равно попал в больницу.
Жителя Москвы, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, накрыл сильный страх заболеть Covid-19. Поэтому в целях профилактики он прикупил новое лекарство "Арепливир", которое стоит свыше 12 000 рублей и решил, что чем больше таблеток, тем лучше – и выпил сразу 30 штук.
Неизвестно, поможет ли лекарство от коронавируса, но вот бригаду скорой помощи пришлось вызвать – мужчине поставили диагноз "отравление".
Неизвестно, поможет ли лекарство от коронавируса, но вот бригаду скорой помощи пришлось вызвать – мужчине поставили диагноз "отравление".
Сейчас перестраховщик находится в реанимации одной из больниц с сильнейшей интоксикацией организма.
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Синька ЧМО. Бухнул и мысли не туда повело... Скорее он от синьки и траванулся, а не от таблов этих.
А так до да. Есть страны где лекарства очень дороги,правда приходишь в Аптеку и по рецепту дают скидку в среднем 70% .Достаточно показать,что у тебя социальная бесплатная страховка. Ну это когда достаточно в семье одному работать ,хоть 2 часа в день - получаешь бесплатное медицинское обслуживание и можешь ещё двоих членов семьи приписать.
По коммерческой страховке скидки не дают и люди покупают по полной.
з.ы. это в твоих тенерифах скидки, а в тех самых омериках народ в канаду и мексику ездит подлечиться
Вот ещё мнительным можно посоветовать
т.е. если они рассчитали 1 бакс, значит реально у них это стоит "сотни" баксов, т.е. минимум 200 баксов...
в моем городе гидроксихлорохин 60таб стоит 1034 рубля, т.е. 14 баксов