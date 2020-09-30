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Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест

Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест (3 фото)

Автор:
30 сентября 2020 16:29
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Арепливир   коронавирус   лекарство   москва   реанимация   скорая помощь   
1978
3
35-летний мужчина так испугался коронавируса, что съел почти всю пачку таблеток нового средства от болезни, но всё равно попал в больницу.

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Метки: Арепливир   коронавирус   лекарство   москва   реанимация   скорая помощь   
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36  комментариев
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест
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29k
Элек Мек 3 минуты назад
Да он гурман как я погляжу.
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20k
Тигран Саркисян 4 минуты назад
идиот что тут можно ещё сказать
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232
Андрей Полчаса назад
С дуру можно и Йух сломать.

Синька ЧМО. Бухнул и мысли не туда повело... Скорее он от синьки и траванулся, а не от таблов этих.
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126
Леший Андрей 13 минут назад
Бухал то явно неделю, не меньше
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13k
Мария Коненкова Андрей Минуту назад
Не исключено. На старте ковидной эпопеи в "МК" писали: в приемное отделение одной из московских больниц обратился гражданин с заявлением, что он заболел ковидом, что бактерии у него в ротовой полости и он их прямо чувствует - как утром проснулся после бухача, так и чувствует. Ему был оказан радушный прием (с): после осмотра предложили на выбор: в психушку с "белкой" или домой отсыпаться. Он выбрал второе)).
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25k
parallax 41 минуту назад
Доктор, дайте мне таблеток от жадности, да побольше!
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231
Остап Ива́нович. 49 минут назад
Лучше бы сразу деньги кушал..
Лучше бы сразу деньги кушал..
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1k
ЛунныйКотэ 54 минуты назад
за что 12к?
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5k
Bhaal ЛунныйКотэ 45 минут назад
За оскорбинку
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3k
Maikie 59 минут назад
К сожалению таких людей повседневно куча - только разные таблетки пьют...))
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154
trancer001 Час назад
Это жадность или тупость?
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1k
Фрэнд trancer001 Полчаса назад
2в1
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109k
arek14 Час назад
Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест
Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест
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11k
робт Час назад
очередной ноунейм высер про "россиянские лекарства от ковида говно"
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53
Дмитрий Самохин Час назад
Как можно было отравиться мелом?
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1k
Александр Касаткин Дмитрий Самохин 37 минут назад
никуя ты юморист. ты спецом на плохо развитых ориентируешься?
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7k
Владимир Дмитрий Самохин Полчаса назад
Он как-то смог. Печенька виновата.
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19
Никита Час назад
Пи.здец не лечится.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Мог и чем подешевле наесться
Мог и чем подешевле наесться
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3k
AlekseiTFS робт 52 минуты назад
Не думаю,что в РБК и на русском языке писали про заморских учёных.
А так до да. Есть страны где лекарства очень дороги,правда приходишь в Аптеку и по рецепту дают скидку в среднем 70% .Достаточно показать,что у тебя социальная бесплатная страховка. Ну это когда достаточно в семье одному работать ,хоть 2 часа в день - получаешь бесплатное медицинское обслуживание и можешь ещё двоих членов семьи приписать.
По коммерческой страховке скидки не дают и люди покупают по полной.
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11k
робт AlekseiTFS 37 минут назад
б*ля ты серьезно? выложил картинку где конкретно перечислены ученые сша,мелкобриты и австралии и тут же высираешь перл "Не думаю,что в РБК и на русском языке писали про заморских учёных"


з.ы. это в твоих тенерифах скидки, а в тех самых омериках народ в канаду и мексику ездит подлечиться
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10k
Алекс AlekseiTFS Полчаса назад
Где ж ты этого говна то наслушался? Бесплатная страховка....
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3k
AlekseiTFS робт Полчаса назад
Ты представляешь,каким дешёвым лекарство должно быть в РФ ,если оно в забугорье всего 1 $ стоит. Ну в смысле низкая себестоимость,а продадут наварятся ясный пень по полной.
Вот ещё мнительным можно посоветовать
Ты представляешь,каким дешёвым лекарство должно быть в РФ ,если оно в забугорье всего 1 $ стоит. Ну в смысле низкая себестоимость,а продадут наварятся ясный пень по полной. Вот ещё мнительным можно посоветовать
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11k
робт AlekseiTFS 2 минуты назад
заметь, "в сотни раз ниже аптечной цены"
т.е. если они рассчитали 1 бакс, значит реально у них это стоит "сотни" баксов, т.е. минимум 200 баксов...

в моем городе гидроксихлорохин 60таб стоит 1034 рубля, т.е. 14 баксов
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7k
MUZSER 2 часа назад
Не чего не меняется. Чудесно написано "Тьма египетская (Булгаков)."
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8k
Serg2001 2 часа назад
Просто человек максималист по жизни... Пить так пить! Лечиться так лечиться!... ))
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4k
RomaXz 2 часа назад
Передоз фейковым лекарством - это мощно
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2k
Дмитр Стар RomaXz Час назад
лечебных в плане ковида свойств не имеет но побочка то никуда не делась.ну может хоть чутка меньше станет верить во всякую фигню.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Сожрать 12 000 в один присест? Не в каждом ресторане можно так гульнуть
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pynh ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
В ресторане можно. В макдаке сложно.
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☣️Месть печенегов☣️ pynh Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну... как говорится, зачем ему писюн хрустальный? Разобьёт и порежется...
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7k
ГородДомов Fat Lynx 2 часа назад
весь язык себе порежет )))
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
С сильнейшей интоксикацией алкогольной? Белый и горячий?))
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