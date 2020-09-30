Москвич слопал 30 таблеток от коронавируса за один присест

Жителя Москвы, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, накрыл сильный страх заболеть Covid-19. Поэтому в целях профилактики он прикупил новое лекарство "Арепливир", которое стоит свыше 12 000 рублей и решил, что чем больше таблеток, тем лучше – и выпил сразу 30 штук.



Неизвестно, поможет ли лекарство от коронавируса, но вот бригаду скорой помощи пришлось вызвать – мужчине поставили диагноз "отравление".