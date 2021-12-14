Мистика, головоломки и депрессия: неплохие российские фильмы и сериалы, похожие на «Топи»

Но есть ли ещё проекты, похожие на «Топи» либо тоном, либо попыткой заставить людей при просмотре подумать? Конечно. Именно о них и пойдет речь.

«За час до рассвета», вышедший в этом году, оказался довольно интригующим детективом, переносящим нас в послевоенные годы.