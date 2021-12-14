Мистика, головоломки и депрессия: неплохие российские фильмы и сериалы, похожие на «Топи»

Удивить зрителя сегодня не так просто. Особенно, если говорить об актуальных отечественных проектах, зачастую выходящих довольно посредственными.
Тем не менее, встречаются и весьма удачные работы. Например, недавний сериал «Топи», рассказывающую загадочную историю о пяти москвичах, оказавших в полузаброшенной деревне с одноименным названием.
К слову, трейлер оправдал сериал сразу.
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Сейчас его рейтинг составляет 7 из 10 баллов на КиноПоиске. Особенно интересно его смотреть потому, что здесь присутствует головоломка, которую зрителю необходимо решить.
Но есть ли ещё проекты, похожие на «Топи» либо тоном, либо попыткой заставить людей при просмотре подумать? Конечно. Именно о них и пойдет речь.
«За час до рассвета», вышедший в этом году, оказался довольно интригующим детективом, переносящим нас в послевоенные годы.
Интересная история про противостояние милиции с орудующей группировкой «Тик», поймать которую поможет только оригинальный и неординарный план. Сериал постоянно заставляет задуматься, кто здесь кому друг, а кто враг.
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В 2019 году на экраны вышел фильм «Кома», способный порадовать всех любителей постапокалипсиса. Актерский состав, конечно, слабоват, но зато графически проект выполнен весьма неплохо.
Довольно интересная история, поднимающая вопрос «как жить в новом мире, когда не знаешь, чем заниматься», а также обладающая любопытными психологическими моментами.
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Несмотря на то, что «Чернобыль: Зона отчуждения» закончился четыре года назад, с данным сериалом знаком не каждый.
А зря, качественный проект с элементами мистики. Да и годных проектов о Припяти сегодня можно по пальцам пересчитать.
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Пусть в кадре и присутствует надоевший Петров, фильм «Текст» получился довольно неплохим. История про месть и обмен жизнями через смартфон. Согласитесь, довольно оригинально.
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Несмотря на то, что сюжет «Зеленой кареты» не кажется новым, фильм получился отличным.
По сюжету, жизнь успешного режиссера рушится после смерти сына, и теперь ему предстоит окунуться в расследование, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Разумеется, в такой истории не обойтись без интриги.
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Неплохо зрители оценили и «Игру на выживание», рассказывающую об экстремальном реалити-шоу. Конечно, в сериале есть недочеты, но в целом смотрится охотно.
Интригующий сюжет, где до последнего неизвестно, кто победит. И ведь это ещё до того, как на экранах вышла «Игра в кальмара».
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Ну и завершим мистическим сериалом «Территория», наделенным мрачной и захватывающей атмосферой.
Сюжет переместит нас в Пермский край, где главный герой на закрытой территории будет искать пропавших во время экспедиции родителей. Здесь есть всё: мрачная природа, отшельники и мистика.
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Возможно, и вы найдете в приведенном списке что-нибудь для себя, чтобы скоротать вечерок, другой.
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