17 новых сериалов, которые выходят в январе 2021 года

Бен Клемонс 32 года турдился в пограничной службе США, служа на границе с Мексикой. Но теперь он сам оказывается с другой стороны стены, где ему приходится работать на людей, которых он старался не пропустить в свою страну. Он начинает понимать, что до этого смотрел на жизнь слишком однобоко.



Главную роль в сериале играет Майкл Чиклис («Щит»).