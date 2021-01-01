17 новых сериалов, которые выходят в январе 2021 года

Рассказываю о главных зарубежных и российских сериалах этого года.
Стража/The Watch (3 января)
Сериал-фэнтези, основанный на романах из цикла «Плоский мир» Терри Партчетта .
История про молодого человека парня по имени Моркоу, который устраивается в Городскую стражу города Анк-Морпорк, чтобы разыскать убийц своей семьи. Но от Стражи мало, что осталось – никто ничего не делает, а начальник – алкоголик. На самом деле городом управляет Гильдия воров.
История про молодого человека парня по имени Моркоу, который устраивается в Городскую стражу города Анк-Морпорк, чтобы разыскать убийц своей семьи. Но от Стражи мало, что осталось – никто ничего не делает, а начальник – алкоголик. На самом деле городом управляет Гильдия воров.
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Змей/The Serpent (1 января)
Криминальный мини-сериал про известного французского вора, мошенника и серийного убийцу Шарля Собража, по прозвищу Змей.
Свое прозвище преступник получил за мастерское умение манипулировать людьми, с помощью которого он мог годами скрываться от закона. Сериал как раз и рассказывает, как опасному преступнику удавалось долгое время быть непойманным. Действие шоу происходит в разных частях света – от Франции до Таиланда.
Свое прозвище преступник получил за мастерское умение манипулировать людьми, с помощью которого он мог годами скрываться от закона. Сериал как раз и рассказывает, как опасному преступнику удавалось долгое время быть непойманным. Действие шоу происходит в разных частях света – от Франции до Таиланда.
Зовите меня Кэт/Call Me Kat (3 января)
Ситком, основанный на британском сериале «Миранда». Главную роль в шоу исполняет Майем Биалик, известная по роли Эми Фара Фаулер в «Теории большого взрыва».
Тридцатидевятилетняя Кэт решает сама идти к своей мечте и на те деньги, что ее родители откладывали на ее потенциальную свадьбу, открывает кафе для котов. А оказывается, что по соседству работает ее школьная любовь.
Тридцатидевятилетняя Кэт решает сама идти к своей мечте и на те деньги, что ее родители откладывали на ее потенциальную свадьбу, открывает кафе для котов. А оказывается, что по соседству работает ее школьная любовь.
Настя, соберись! (3 января)
Российская комедия, участие в которой приняли Любовь Аксенова («Рассказы»), Рина Гришина («Просто представь, что мы знаем»), Алина Алексеева («Родком»), Юлия Гришаева («Физрук») и другие.
Шоу про девушку Настю. В ней уживаются пять совершенно разных внутренних личностей: хозяюшка, родитель, внутренний ребенок, карьеристка и любительница удовольствий. Они постоянно воюют между собой, но, когда Настя теряет в один миг и работу, и мужа, и близкую подругу, внутренним «я» придется объединиться.
Шоу про девушку Настю. В ней уживаются пять совершенно разных внутренних личностей: хозяюшка, родитель, внутренний ребенок, карьеристка и любительница удовольствий. Они постоянно воюют между собой, но, когда Настя теряет в один миг и работу, и мужа, и близкую подругу, внутренним «я» придется объединиться.
История бранных слов/History of Swear Words (5 января)
Документальный сериал, ведущим которого выступает Николас Кейдж («Оружейный барон»).
Сериал через интервью с экспертами по этимологии, историками и знаменитостями расскажет про историю самых разных английских ругательств и про то, как они повлияли на культуру.
Сериал через интервью с экспертами по этимологии, историками и знаменитостями расскажет про историю самых разных английских ругательств и про то, как они повлияли на культуру.
Койот/Coyote (7 января)
Бен Клемонс 32 года турдился в пограничной службе США, служа на границе с Мексикой. Но теперь он сам оказывается с другой стороны стены, где ему приходится работать на людей, которых он старался не пропустить в свою страну. Он начинает понимать, что до этого смотрел на жизнь слишком однобоко.
Главную роль в сериале играет Майкл Чиклис («Щит»).
Главную роль в сериале играет Майкл Чиклис («Щит»).
Мистер Мэр/Mr. Mayor (7 января)
Нил Бремер, успешный и состоятельный бизнесмен, который баллотируется в мэры Лос-Анджелеса. После победы ему еще предстоит узнать, что управлять городом не так-то и просто, а уважение подчиненных еще нужно заслужить, да еще нужно решить проблемы с дочерью-подростком.
В сериале играют Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Холли Хантер («Наследники»), Бобби Мойнахан («Студия 30») и другие.
В сериале играют Тед Дэнсон («В лучшем мире»), Холли Хантер («Наследники»), Бобби Мойнахан («Студия 30») и другие.
Люпен/Lupin (8 января)
Современная интерпретация новелл французского писателя Мориса Леблана про Арсена Люпена, джентльмена-грабителя.
В центре сюжета Ассан Диоп, который в детстве увлекался книгами про благородного разбойника, а повзрослев, собирается ограбить Лувр. Он хочет украсть дорогое колье во время аукциона, но не из-за денег, а чтобы отомстить семье, по вине которой его отца упекли за решетку.
В центре сюжета Ассан Диоп, который в детстве увлекался книгами про благородного разбойника, а повзрослев, собирается ограбить Лувр. Он хочет украсть дорогое колье во время аукциона, но не из-за денег, а чтобы отомстить семье, по вине которой его отца упекли за решетку.
Убийства в Пембрукшире/The Pembrokeshire Murders (11 января)
Детективный мини-сериал, состоящий из трех эпизодов, с Люком Эвансом («Алиенист») в главной роли.
История про валлийского серийного убийцу Джона Купера. В 2006 году детектив-суперинтендант Стив Уилкинс решил возобновить два нераскрытых убийства из 80-х голов, связанных с чередой краж со взломом. Благодаря достижениям в технологии судебно-медицинской экспертизы дело продвигается значительно лучше, чем в прошлом.
История про валлийского серийного убийцу Джона Купера. В 2006 году детектив-суперинтендант Стив Уилкинс решил возобновить два нераскрытых убийства из 80-х голов, связанных с чередой краж со взломом. Благодаря достижениям в технологии судебно-медицинской экспертизы дело продвигается значительно лучше, чем в прошлом.
Позвоните маме/Call Your Mother (13 января)
Ситком про Джин Рейнс, чьи дети давно упорхнули из гнезда и живут за много километров от нее. Она решает переехать поближе к дочери и сыну, а дети начинают понимать, что им очень не хватало материнской заботы.
Главную роль исполняет Кира Седжвик («Бруклин 9-9»).
Главную роль исполняет Кира Седжвик («Бруклин 9-9»).
Ванда/Вижн/WandaVision (15 января)
Сериал, основанный на персонажах комиксов Marvel – Алой Ведьме и Вижене. Действие сериала разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал».
Ванда Максимофф и Вижен живут обычной семейной тихой жизнь, но начинают подозревать, что их реальность на самом деле не то, чем кажется.
Ванда Максимофф и Вижен живут обычной семейной тихой жизнь, но начинают подозревать, что их реальность на самом деле не то, чем кажется.
Уокер/Walker (21 января)
Римейк сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Корделла Уокера играет Джаред Падалеки, известный по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», который завершился в этом году пятнадцатым сезоном.
Корделл Уокер – вдовец, отец двух детей, техасский рейнджер, который вернулся в родной город после двух лет под прикрытием. Он понимает, что у него будет хватать работы в борьбе с преступностью.
Корделл Уокер – вдовец, отец двух детей, техасский рейнджер, который вернулся в родной город после двух лет под прикрытием. Он понимает, что у него будет хватать работы в борьбе с преступностью.
3 пути/3 Caminos (22 января)
Испанская приключенческая драма, действие которой разворачивается сразу в трех временах: 2000, 2006 и 2021.
Сериал рассказывает про пятерых друзей, которые трижды (в указанные годы) путешествуют по Камино де Сантьяго или Пути Святого Иакова, паломнической дороге на севере Испании. В сериале делается акцент на том, как изменился каждый герой.
Сериал рассказывает про пятерых друзей, которые трижды (в указанные годы) путешествуют по Камино де Сантьяго или Пути Святого Иакова, паломнической дороге на севере Испании. В сериале делается акцент на том, как изменился каждый герой.
Это грех/It's a Sin (22 января)
Британская пятисерийная драма, рассказывающая о пяти молодых людях, которые переехали в Лондон в 1981 году.
В сериале играют Кили Хоуз («Телохранитель»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил Вашу маму»), Стивен Фрай («Дживс и Вустер»), Олли Александр (фронтмен инди-поп группы Years & Years) и другие.
В сериале играют Кили Хоуз («Телохранитель»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил Вашу маму»), Стивен Фрай («Дживс и Вустер»), Олли Александр (фронтмен инди-поп группы Years & Years) и другие.
Нью-Йорк, или не считается/Bridge and Tunnel (24 января)
Действие сериала происходит в восьмидесятые годы, а главные герои – недавние выпускники колледжей, которые отправляются на Манхэттен, чтобы осуществлять свои мечты, хотя еще цепляются за атмосферу своего родного Лонг-Айленда.
«Bridge and Tunnel», как в оригинале называется сериал, обычно является прозвищем людей, которые живут в районах вокруг Манхэттена и ездят туда для работы или развлечений.
«Bridge and Tunnel», как в оригинале называется сериал, обычно является прозвищем людей, которые живут в районах вокруг Манхэттена и ездят туда для работы или развлечений.
Засланец из космоса/Resident Alien (27 января)
Научно-фантастический сериал с Аланом Тьюдиком («Светлячок») в главной роли, основанный на одноименном комиксе.
Доктор Гарри Вендершпигль – врач в небольшом городке в Колорадо, а также он пришелец, который оказался на Земле и занял место этого мужчины. Он задается вопросом – стоят ли люди спасения или нет.
Доктор Гарри Вендершпигль – врач в небольшом городке в Колорадо, а также он пришелец, который оказался на Земле и занял место этого мужчины. Он задается вопросом – стоят ли люди спасения или нет.
Топи (28 января)
Российский сериал-триллер, снятый по сценарию писателя Дмитрия Глуховского.
Группа москвичей отправляется в загадочный монастырь в деревне Топи. Сначала для них это лишь поездка, чтобы сбежать из большого города и своих проблем, но оказывается, что они идут навстречу тому, от чего бежали. Участники поездки предстают лицом к лицу с собственными страхами.
Группа москвичей отправляется в загадочный монастырь в деревне Топи. Сначала для них это лишь поездка, чтобы сбежать из большого города и своих проблем, но оказывается, что они идут навстречу тому, от чего бежали. Участники поездки предстают лицом к лицу с собственными страхами.
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Вот это зря. Крутой Уокер только один и это Чак Норрис...)