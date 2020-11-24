В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады

В четвёртом эпизоде второго сезона (или в двенадцатом, если считать все вышедшие эпизоды) сериала про малыша Йоду и его друзей в кадр случайно попал член съёмочной бригады. Создатели не заметили мужчину при монтаже и выпустили эпизод в свет, где парня в джинсах тут же разглядели зрители.



В сети тут же стали появляться шутки о том, что это лучший персонаж сериала, и вокруг неизвестного парня разгорелся маленький шуточный культ. В Твиттере уже выпустили отдельный постер «Парня в джинсах», создали концепт его игрушки и дополнили им каноничный список героев вселенной «Звёздных войн».