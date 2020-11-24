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В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады

В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады (13 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:18
Сообщество : Кино
Метки: ***   кадр   кино   прикол   сериал   фильм   член съёмочной бригады   
3098
13
Авторы сериала «Мандалорец» оказались очень везучими людьми, ведь их явный косяк был превращён зрителями сериала в нечто крайне весёлое.
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Метки: ***   кадр   кино   прикол   сериал   фильм   член съёмочной бригады   
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25  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член. (с)
Так новость была бы более красочной...))) ...а в посте можно было уже подробнее.
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9k
Василий Сургайло 23 минуты назад
В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады
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82k
Феофан 42 минуты назад
В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады
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36k
Нейтралитет 45 минут назад
В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады
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4k
Nobody Noname 51 минуту назад
Пиар фильму 800-го уррвня. Молодцы рекламщики!
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18k
Nik 57 минут назад
Если описывать все сериалы такими постами - ух сколько новостей бы было тут!
И да - что за сериал? Не смотрел и судя по фото и не буду....
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3k
Aleksandr Kovaljov Nik 46 минут назад
И не стоит. Сейчас приходится смотреть хоть что-то. На безрыбьи и рак - щука, но чаще хочется выключить и пойти в лес, чем смотреть такую откровенную муть, что снимают.
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7k
djinn Aleksandr Kovaljov 14 минут назад
смотрел 1 сезон?
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1k
Mirza Huseyinov 57 минут назад
А мне понравилась БАБА!!
Пойду посмотрю
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3k
Александр Зотов Mirza Huseyinov Полчаса назад
баба матёрая там) в жизни боец ММА и тролль - троллит всяких толерантных упырей в своих соц сетях
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8k
Иван Акимов 58 минут назад
А по русски значит будет [мат]?
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8k
Иван Акимов 57 минут назад
[мат]!!!
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8k
Иван Акимов 57 минут назад
Хнык! Гадский фильтр!
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18k
SerGProS Час назад
А посерёдке это женщинка такая?Ммм..
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258
Slayergod SerGProS Час назад
Это же Джина Карано, известная боец ММА, ушедшая в кино после завершения карьеры.
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18k
SerGProS Slayergod 47 минут назад
Спс, а я-то думаю, где я ее еще видел

Спс, а я-то думаю, где я ее еще видел
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36k
Нейтралитет SerGProS 43 минуты назад
но что то она стала есть на полведра больше..
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18k
SerGProS Нейтралитет 12 секунд назад
Горящую избу задует , слона на скаку остановит. На ручках убаюкает если кошмарик приснился
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Это Уэзерс?
Капец Аполло Крид постарел
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−26
nabaal 2 часа назад
Сначало продумалось что про .уй пишут !
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9k
Karelian 2 часа назад
Постеры не проработаны: где часы на руке??? С названиями тоже беда: то Blue Jeans, то T-shirt guy, то Blooper guy.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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