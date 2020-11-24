В эпизоде сериала «Мандарлорец» в кадр попал член съёмочной бригады

Авторы сериала «Мандалорец» оказались очень везучими людьми, ведь их явный косяк был превращён зрителями сериала в нечто крайне весёлое.
В четвёртом эпизоде второго сезона (или в двенадцатом, если считать все вышедшие эпизоды) сериала про малыша Йоду и его друзей в кадр случайно попал член съёмочной бригады. Создатели не заметили мужчину при монтаже и выпустили эпизод в свет, где парня в джинсах тут же разглядели зрители.
В сети тут же стали появляться шутки о том, что это лучший персонаж сериала, и вокруг неизвестного парня разгорелся маленький шуточный культ. В Твиттере уже выпустили отдельный постер «Парня в джинсах», создали концепт его игрушки и дополнили им каноничный список героев вселенной «Звёздных войн».
В сети тут же стали появляться шутки о том, что это лучший персонаж сериала, и вокруг неизвестного парня разгорелся маленький шуточный культ. В Твиттере уже выпустили отдельный постер «Парня в джинсах», создали концепт его игрушки и дополнили им каноничный список героев вселенной «Звёздных войн».
В новой серии «Мандалорца» зрители заметили появление в кадре члена съёмочной бригады
Обычно за подобное проявление непрофессионализма авторам неловко, но тут всё пошло совершенно по другому сценарию. Зрители превратили неловкого мужчину в нового персонажа сериала, что стало дополнительным фактором привлечения внимания к «Мандалорцу».
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Парню уже сделали страницу на Википедии по вселенной «Звёздных войн»
Имя персонажа: Адмирал Джефф Голубые Джинсы. Теперь он чать канона!
«Два с половиной человека»
Фанаты сериала стали гадать, кто он и откуда. Были и варианты, что это штурмовик-стажёр, забывший надеть свою амуницию.
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Так новость была бы более красочной...))) ...а в посте можно было уже подробнее.
И да - что за сериал? Не смотрел и судя по фото и не буду....
Пойду посмотрю
Капец Аполло Крид постарел