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7 исторических ошибок в сериале "Корона"

7 исторических ошибок в сериале "Корона" (15 фото)

Автор:
30 октября 2021 14:22
Сообщество : Кино
Метки: Ложь   кино   королевская семья   корона   сериалы   факты   фильмы   фото   
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"Корона" - исторический драматический сериал от Netflix, который рассказывает о жизни британской королевской семьи. Сериал успел набрать популярность, а также волну критики - многие обсуждают его историческую ценность, непохожесть актеров на героев, особенно критикуя последний, четвертый сезон. Эксперты собрали семь моментов из сериала, которые никак не совпадают с событиями реальной жизни. Осторожно, спойлеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ложь   кино   королевская семья   корона   сериалы   факты   фильмы   фото   
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