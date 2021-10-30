7 исторических ошибок в сериале "Корона"

В сериале: принцесса Маргарет (актриса Хелена Бонэм Картер) обнаружила, что у нее есть две двоюродные сестры по материнской линии, которые ранее были зарегистрированы как умершие, но оказались живыми. Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были помещены в психиатрическую лечебницу в начале 1940-х годов из-за отклонений в развитии. Когда Маргарет сообщает об этом королеве-матери, признает, что знала, что ее племянницы живы, но говорит Маргарет, что их нужно было скрыть от глаз публики, чтобы якобы не портить репутацию королевской семьи.



В реальности: Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон - действительно племянницы королевы-матери и двоюродные сестры Елизаветы II. В 1941 году сестер и правда отправили в психиатрическую лечебницу из-за проблем с развитием (они не научились говорить до старости). По сериалу создается впечатление, что сестры были забыты, и королевская семья их скрывала. Но этот момент из сериала прокомментировал ныне живущий член королевской семьи - Дэвид Боуз-Лайон, чей отец был двоюродным братом королевы-матери. По его словам, это "вымысел, который выдали за факт" - на самом деле, сестер часто навещали и заботились о них.