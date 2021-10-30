7 исторических ошибок в сериале "Корона"

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"Корона" - исторический драматический сериал от Netflix, который рассказывает о жизни британской королевской семьи. Сериал успел набрать популярность, а также волну критики - многие обсуждают его историческую ценность, непохожесть актеров на героев, особенно критикуя последний, четвертый сезон. Эксперты собрали семь моментов из сериала, которые никак не совпадают с событиями реальной жизни. Осторожно, спойлеры!
1. Неверные факты о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон - двоюродных сестрах Елизаветы II
В сериале: принцесса Маргарет (актриса Хелена Бонэм Картер) обнаружила, что у нее есть две двоюродные сестры по материнской линии, которые ранее были зарегистрированы как умершие, но оказались живыми. Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были помещены в психиатрическую лечебницу в начале 1940-х годов из-за отклонений в развитии. Когда Маргарет сообщает об этом королеве-матери, признает, что знала, что ее племянницы живы, но говорит Маргарет, что их нужно было скрыть от глаз публики, чтобы якобы не портить репутацию королевской семьи.
В реальности: Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон - действительно племянницы королевы-матери и двоюродные сестры Елизаветы II. В 1941 году сестер и правда отправили в психиатрическую лечебницу из-за проблем с развитием (они не научились говорить до старости). По сериалу создается впечатление, что сестры были забыты, и королевская семья их скрывала. Но этот момент из сериала прокомментировал ныне живущий член королевской семьи - Дэвид Боуз-Лайон, чей отец был двоюродным братом королевы-матери. По его словам, это "вымысел, который выдали за факт" - на самом деле, сестер часто навещали и заботились о них.
В реальности: Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон - действительно племянницы королевы-матери и двоюродные сестры Елизаветы II. В 1941 году сестер и правда отправили в психиатрическую лечебницу из-за проблем с развитием (они не научились говорить до старости). По сериалу создается впечатление, что сестры были забыты, и королевская семья их скрывала. Но этот момент из сериала прокомментировал ныне живущий член королевской семьи - Дэвид Боуз-Лайон, чей отец был двоюродным братом королевы-матери. По его словам, это "вымысел, который выдали за факт" - на самом деле, сестер часто навещали и заботились о них.
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2. В сериале неправильно показана реакция королевы Елизаветы на катастрофу в Аберфане
В сериале: третий эпизод третьего сезона под названием “Аберфан" рассказывает об ужасной катастрофе на шахте в октябре 1966 года, унесшей 144 жизни. Королева Елизавета II обязана в течение восьми дней посетить город Аберфан после катастрофы - но она посетила его только после того, как премьер-министр Гарольд Уилсон заставил ее это сделать. Все это время королева была неэмоциональной, и "притворялась", что плачет.
В реальности: королева была очень эмоциональна во время посещения Аберфана. По словам сэра Уильяма Хезелтайна, который работал в королевской пресс-службе, “Аберфан очень глубоко повлиял на королеву. Это был один из немногих случаев, когда она плакала на публике".
В реальности: королева была очень эмоциональна во время посещения Аберфана. По словам сэра Уильяма Хезелтайна, который работал в королевской пресс-службе, “Аберфан очень глубоко повлиял на королеву. Это был один из немногих случаев, когда она плакала на публике".
3. Принцесса Маргарет никогда не призывала королевскую семью отменять свадьбу Чарльза и Дианы
В сериале: принцесса Маргарет призывает королевскую семью отменить свадьбу принца Чарльза и Дианы. Она считает, что брак закончится катастрофой, и было бы гораздо выгоднее для всех, если бы он не состоялся.
В реальности: если у принцессы Маргарет и были какие-либо возражения против союза Чарльза и Дианы, она держала эти мысли при себе. На самом деле, в какой-то период Маргарет и Диана были хорошими подругами. Маргарет поддерживала Диану, когда та не присоединялась к остальным членам семьи на пикниках или барбекю. Их отношения испортились после того, как в 1992 году выпустили книгу Эндрю Мортона "Диана. Ее истинная история" и принцесса Маргарет заподозрила Диану в том, что она предала королевскую семью.
В реальности: если у принцессы Маргарет и были какие-либо возражения против союза Чарльза и Дианы, она держала эти мысли при себе. На самом деле, в какой-то период Маргарет и Диана были хорошими подругами. Маргарет поддерживала Диану, когда та не присоединялась к остальным членам семьи на пикниках или барбекю. Их отношения испортились после того, как в 1992 году выпустили книгу Эндрю Мортона "Диана. Ее истинная история" и принцесса Маргарет заподозрила Диану в том, что она предала королевскую семью.
4. Внебрачные связи принца Филиппа не доказаны
В сериале: "Корона" показывает принца Филиппа не в лучшем свете. Сериал подчеркивает, что у принца Филиппа был роман с русской балериной Галиной Улановой и другими женщинами. По сериалу он также переспал с журналисткой в Мельбурне во время Олимпийских игр 1956 года, и с женщинами в Новой Гвинее.
В реальности: обвинения принца Филиппа во внебрачных связях по большей части основаны на слухах – нет никаких веских доказательств этому. Ходили слухи, что у принца Филиппа были отношения с актрисой Пэт Кирквуд, но они так и не были подтверждены. Также нет никаких доказательств того, что балерина Галина Уланова имела какое-либо отношение к принцу Филиппу - хотя она действительно танцевала в Лондоне в 1956 году.
В реальности: обвинения принца Филиппа во внебрачных связях по большей части основаны на слухах – нет никаких веских доказательств этому. Ходили слухи, что у принца Филиппа были отношения с актрисой Пэт Кирквуд, но они так и не были подтверждены. Также нет никаких доказательств того, что балерина Галина Уланова имела какое-либо отношение к принцу Филиппу - хотя она действительно танцевала в Лондоне в 1956 году.
5. Отец принца Филиппа не винил его в смерти сестры
По сериалу: сериал также повествует о крепкой дружбе принца Филиппа со старшей сестрой Сесилией. Та вышла замуж за немца, семья которого поддерживала нацистское государство, и переехала в Германию. Однажды Сесилию пригласили на свадьбу в Лондоне - она решает прилететь, но вместо похода на свадьбу решает навестить Филиппа. Ее самолет терпит крушение, и Сесилия погибает. На похоронах отец Филиппа кричит: "Из-за тебя, мальчик, я хороню своего любимого ребенка".
В реальности: в ноябре 1937 года старшая сестра Филиппа, Сесилия, ее муж Георг и их трое детей действительно полетели в Лондон, чтобы посетить свадьбу брата Георга, Луи Доната. Их самолет врезался в трубу и разбился, убив всех пассажиров. Однако, отец Филиппа никогда не винил своего сына в смерти дочери. Этот эпизод вызвал большую волну негативной реакции публики и экспертов.
В реальности: в ноябре 1937 года старшая сестра Филиппа, Сесилия, ее муж Георг и их трое детей действительно полетели в Лондон, чтобы посетить свадьбу брата Георга, Луи Доната. Их самолет врезался в трубу и разбился, убив всех пассажиров. Однако, отец Филиппа никогда не винил своего сына в смерти дочери. Этот эпизод вызвал большую волну негативной реакции публики и экспертов.
6. Принц Филипп никогда не называл своего сына "слабаком"
В сериале: в одном из эпизодов второго сезона молодого принца Чарльза запугивают хулиганы в школе, и тот плачет. Вместо того, чтобы поддержать Чарльза, принц Филипп называет своего сына “слабаком” за слезы. По дороге домой в самолете Филип холоден к сыну.
В реальности: нет доказательств того, что Филипп так пренебрежительно относился к сыну. Этот эпизод расстроил даже саму королеву Елизавету. Один из приближенных людей рассказал изданию The Express: "Королева понимает, что многие, кто смотрит "Корону", воспринимают сериал как точное изображение королевской семьи - и она не может этого изменить. Однако, она была чрезвычайно расстроена тем, как изобразили принца Филиппа по отношению к его сыну".
В реальности: нет доказательств того, что Филипп так пренебрежительно относился к сыну. Этот эпизод расстроил даже саму королеву Елизавету. Один из приближенных людей рассказал изданию The Express: "Королева понимает, что многие, кто смотрит "Корону", воспринимают сериал как точное изображение королевской семьи - и она не может этого изменить. Однако, она была чрезвычайно расстроена тем, как изобразили принца Филиппа по отношению к его сыну".
7. Венеция Скотт - вымышленная персона
В сериале: Венеция Скотт, секретарша Уинстона Черчилля, появилась в нескольких эпизодах, но трагически погибла в Великом смоге 1952 года, когда ее сбил автобус. После того, как Черчилль услышал о смерти любимой секретарши, он решил выступить с речью, призвав британцев сохранять надежду во время Великого смога. Затем он объявляет о новых мерах, которые необходимо принять. По сериалу эта речь спасла Черчилля от потери должности. Королева готовилась попросить Черчилля уйти с поста премьер-министра, но передумала после его выступления.
В реальности: на самом деле, Венеции Скотт не существовало. Это один из немногих выдуманных персонажей в "Короне" - сценарист Питер Морган добавил ее для драматизма, связанного с Великим смогом. Кроме того, правительство действительно немного медлило с реакцией на смог, но Черчилль не был таким пренебрежительным, каким его показали в "Короне".
В реальности: на самом деле, Венеции Скотт не существовало. Это один из немногих выдуманных персонажей в "Короне" - сценарист Питер Морган добавил ее для драматизма, связанного с Великим смогом. Кроме того, правительство действительно немного медлило с реакцией на смог, но Черчилль не был таким пренебрежительным, каким его показали в "Короне".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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