Тайны «Американской готики»: если вы думаете, что на картине супружеская пара, то сильно ошибаетесь

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Кого хотел изобразить художник по сюжету? Как выбирал моделей? И кем они на самом деле приходятся друг другу?
Когда речь заходит о картине «Американская готика», многие ценители искусства оживляют в памяти суровые лица изображенной на ней пары. Разнообразные репродукции часто появляются в соцсетях. А сторонники хрестоматийных знаний обращаются к энциклопедиям искусств, где обязательно есть статьи, посвященные шедевру.
Кого изобразил Грант Вуд? Логичный ответ: это хозяин готического дома, фермер, со своей супругой. Так считают многие. Но на деле авторский замысел был иным. Прежде чем раскрыть его, напомним историю работы американского художника.
Грант Вуд написал ее в 1930 году. Почему «Американская готика»? Это отсыл к стилю «плотницкая готика», популярному в Штатах, начиная со второй половины XIX века. Заокеанские жители тогда нередко строили дома и церквушки в ностальгической стилистике подражания викторианской неоготике. Отсюда и высокие, острые крыши, и стрельчатые проемы окон.
Кого изобразил Грант Вуд? Логичный ответ: это хозяин готического дома, фермер, со своей супругой. Так считают многие. Но на деле авторский замысел был иным. Прежде чем раскрыть его, напомним историю работы американского художника.
Грант Вуд написал ее в 1930 году. Почему «Американская готика»? Это отсыл к стилю «плотницкая готика», популярному в Штатах, начиная со второй половины XIX века. Заокеанские жители тогда нередко строили дома и церквушки в ностальгической стилистике подражания викторианской неоготике. Отсюда и высокие, острые крыши, и стрельчатые проемы окон.
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А этот дом, ставший источником вдохновения художника, до сих пор стоит в городке Элдон штата Айова. Населенный пункт невелик, сейчас в нем обитает чуть менее 800 человек.
Случайно увидев этот образец оригинальной архитектуры, Грант Вуд понял, что должен его запечатлеть. Хозяева были не против, и художник принялся за дело. У него было свое видение главных героев полотна. Воображение быстро нарисовало будущих персонажей, тех, что органично вписались бы в пейзаж, могли бы быть обитателями домика.
Поиски моделей были недолгими. Ими стали его сестра Нэн и доктор Байрон Маккиби. Нэн никогда не занималась аграрными делами, трудилась стенографисткой. А Маккиби был дантистом, которому доверяло свое здоровье семейство Вуд.
Позировала пара совсем не на фоне ставшего вскоре знаменитым дома. Его художник сфотографировал и сделал набросок. А потом просто пририсовал людей.
Случайно увидев этот образец оригинальной архитектуры, Грант Вуд понял, что должен его запечатлеть. Хозяева были не против, и художник принялся за дело. У него было свое видение главных героев полотна. Воображение быстро нарисовало будущих персонажей, тех, что органично вписались бы в пейзаж, могли бы быть обитателями домика.
Поиски моделей были недолгими. Ими стали его сестра Нэн и доктор Байрон Маккиби. Нэн никогда не занималась аграрными делами, трудилась стенографисткой. А Маккиби был дантистом, которому доверяло свое здоровье семейство Вуд.
Позировала пара совсем не на фоне ставшего вскоре знаменитым дома. Его художник сфотографировал и сделал набросок. А потом просто пририсовал людей.
Сегодня «Американская готика» — одна из самых популярных в Америке картин. Как водится, известность порождает и слухи, и многочисленные пародии, мемы.
И все-таки, кто они, эти люди с суровыми выражениями лиц? Кого видел в них автор? По замыслу Вуда, фермер изображен рядом с дочерью. Отсюда и разница в возрасте. А что неулыбчивы, так сельский труд не особо располагает к веселью. Да и время было, помните, какое? Великая американская депрессия.
Картина хранится в музее Чикагского института искусств. В свое время она поучаствовала в конкурсе этого заведения. И получила приз в 300 долларов. Правда, судьи сочли подход автора ироническим. Да и жители Айовы поначалу восприняли изображение как карикатуру. Но прошло время, и пара стала практически художественным олицетворением штата.
Нэн изначально осталась недовольна собой: какая-то бледная, скучная, некрасивая. Зато картина сделала ее знаменитой. Брат рано ушел из жизни, и главным популяризатором его творчества в мире стала именно Нэн.
А вопрос о мужчине, стоящем рядом, постоянно возникал у тех, кому она рассказывала об истории полотна. «Нет, не муж!» — в сотый раз повторяла она. Даже по сюжету — отец. А в реальности ее супругом был риэлтор.
А вопрос о мужчине, стоящем рядом, постоянно возникал у тех, кому она рассказывала об истории полотна. «Нет, не муж!» — в сотый раз повторяла она. Даже по сюжету — отец. А в реальности ее супругом был риэлтор.
Однажды они снова встретились: Нэн и доктор Маккиби. В 1942 году их попросили сняться для одного из журналов на фоне «Американской готики». Прошло 12 лет, они изменились: «фермеру» было уже 75, его «дочери» 43. Но их персонажи остались вечными символами той неповторимой эпохи.
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