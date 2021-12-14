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Тайны «Американской готики»: если вы думаете, что на картине супружеская пара, то сильно ошибаетесь

Тайны «Американской готики»: если вы думаете, что на картине супружеская пара, то сильно ошибаетесь (6 фото)

Автор:
14 декабря 2021 20:37
Сообщество : RealFishki
Метки: америка   дочь   жена   замысел   картина   неоготика   фермер   художник   
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Кого хотел изобразить художник по сюжету? Как выбирал моделей? И кем они на самом деле приходятся друг другу?
Когда речь заходит о картине «Американская готика», многие ценители искусства оживляют в памяти суровые лица изображенной на ней пары. Разнообразные репродукции часто появляются в соцсетях. А сторонники хрестоматийных знаний обращаются к энциклопедиям искусств, где обязательно есть статьи, посвященные шедевру.

Кого изобразил Грант Вуд? Логичный ответ: это хозяин готического дома, фермер, со своей супругой. Так считают многие. Но на деле авторский замысел был иным. Прежде чем раскрыть его, напомним историю работы американского художника.

Грант Вуд написал ее в 1930 году. Почему «Американская готика»? Это отсыл к стилю «плотницкая готика», популярному в Штатах, начиная со второй половины XIX века. Заокеанские жители тогда нередко строили дома и церквушки в ностальгической стилистике подражания викторианской неоготике. Отсюда и высокие, острые крыши, и стрельчатые проемы окон.
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А этот дом, ставший источником вдохновения художника, до сих пор стоит в городке Элдон штата Айова. Населенный пункт невелик, сейчас в нем обитает чуть менее 800 человек.

Случайно увидев этот образец оригинальной архитектуры, Грант Вуд понял, что должен его запечатлеть. Хозяева были не против, и художник принялся за дело. У него было свое видение главных героев полотна. Воображение быстро нарисовало будущих персонажей, тех, что органично вписались бы в пейзаж, могли бы быть обитателями домика.

Поиски моделей были недолгими. Ими стали его сестра Нэн и доктор Байрон Маккиби. Нэн никогда не занималась аграрными делами, трудилась стенографисткой. А Маккиби был дантистом, которому доверяло свое здоровье семейство Вуд.

Позировала пара совсем не на фоне ставшего вскоре знаменитым дома. Его художник сфотографировал и сделал набросок. А потом просто пририсовал людей.
Картина хранится в музее Чикагского института искусств. В свое время она поучаствовала в конкурсе этого заведения. И получила приз в 300 долларов. Правда, судьи сочли подход автора ироническим. Да и жители Айовы поначалу восприняли изображение как карикатуру. Но прошло время, и пара стала практически художественным олицетворением штата.
Нэн изначально осталась недовольна собой: какая-то бледная, скучная, некрасивая. Зато картина сделала ее знаменитой. Брат рано ушел из жизни, и главным популяризатором его творчества в мире стала именно Нэн.

А вопрос о мужчине, стоящем рядом, постоянно возникал у тех, кому она рассказывала об истории полотна. «Нет, не муж!» — в сотый раз повторяла она. Даже по сюжету — отец. А в реальности ее супругом был риэлтор.

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Метки: америка   дочь   жена   замысел   картина   неоготика   фермер   художник   
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1  комментарий
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Чё 38 минут назад
Вот, что надо перенимать у американцев - они гордятся и обожествляют то, что по нашим меркам сущий пустячок. А мы, имея множество ценностей вокруг себя, вторим им, а не гордимся тем, что имеем сами.
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