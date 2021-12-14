Тайны «Американской готики»: если вы думаете, что на картине супружеская пара, то сильно ошибаетесь

А этот дом, ставший источником вдохновения художника, до сих пор стоит в городке Элдон штата Айова. Населенный пункт невелик, сейчас в нем обитает чуть менее 800 человек.



Случайно увидев этот образец оригинальной архитектуры, Грант Вуд понял, что должен его запечатлеть. Хозяева были не против, и художник принялся за дело. У него было свое видение главных героев полотна. Воображение быстро нарисовало будущих персонажей, тех, что органично вписались бы в пейзаж, могли бы быть обитателями домика.



Поиски моделей были недолгими. Ими стали его сестра Нэн и доктор Байрон Маккиби. Нэн никогда не занималась аграрными делами, трудилась стенографисткой. А Маккиби был дантистом, которому доверяло свое здоровье семейство Вуд.



Позировала пара совсем не на фоне ставшего вскоре знаменитым дома. Его художник сфотографировал и сделал набросок. А потом просто пририсовал людей.