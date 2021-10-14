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Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России

Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России (4 фото)

Автор:
14 октября 2021 08:36
Сообщество : Искусство
Метки: Айвазовский   запрет   интерсно   картина   факты   фото   художник   
1865
4

Айвазовский известен как художник, писавший морские пейзажи и грандиозные сражения кораблей. Но среди его картин есть и «сухопутные» ваяния, также повествующие о исторических событиях тех лет.

Сегодня я хочу рассказать о полотне, называющемся «Раздача продовольствия», которое долгие годы русскому народу не показывали.


Сюжет картины

В основу сюжета Айвазовский взял весьма вызывающую картинку: бежит по деревне тройка лошадей. С первого взгляда не совсем понятно: в сани или в телегу впряжены лошади. Похоже, что время зимнее: заснеженная дорога, дымка, скрывающая церковь и солнце, люди в верхней одежде. Но если обратить внимание на фигуру женщины, стоящей посреди повозки, то кажется, что еще тепло. Она в яркой рубашке или тонком кафтане. Еще женщина держит в руках американский флаг, будто бы не на русской земле находится, а в самом центре Вашингтона.


Эта картина находится в США. Когда о причинах создания этого полотна стали забывать, то она стала вызывать неоднозначное впечатление. И долгие годы в России, а потом и в СССР об этих полотнах Айвазовского не знали. И все-таки почему в русской деревне размахивали флагом США? Обратимся к историческим фактам.

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Что происходило в России в 1892-м

Картина написана художником в 1892 году. Как раз в предыдущий год в Поволжье и Черноземье был страшный голод. Два года подряд эти земли не давали урожая из-за неблагоприятных погодных условий. При этом Россия умудрялась большую часть зерна продавать за границу, о чем старались помалкивать. А простой народ вымирал, только по официальным данным умерло почти 400 тыс. человек.


Целые семьи в русских деревнях просто исчезали, а император Александр III говорил, что в стране нет голодающих, есть только те, кто пострадал от неурожаев. Больше того, и чиновники сидели, сложа руки, чем существенно подрывали авторитет монархии. Однако весть о том, что в России царит голод, дошла до европейских стран, и даже до Америки. И последние решили оказать русским гуманитарную помощь.


Уильям Эдгар и его гуманитарное движение

Организацией помощи занимался активист, редактор журнала The Northwestern Уильям Эдгар. Он часто припоминал своим землякам, что если бы не русский флот в Гражданскую войну, то неизвестно, чтобы собой представляли сейчас Штаты. Активисты создали движение с лозунгом: «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности». Массовый сбор продуктов начался в декабре 1891 года. И уже весной 1892 американские корабли стояли на рейде в Петербурге, несмотря на некоторое сопротивление российских чиновников, не желавших принимать помощь.


Эдгар сам прибыл в Россию. Он был поражен тем, насколько Петербург отличался от глубинки: роскошь и помпезность петербургской знати резко контрастировала с лохмотьями и голодными лицами крестьян в деревнях. Американцы привезли больше 10 000 тонн припасов и полезных вещей на пяти пароходах, а еще деньги – 150 тыс. долларов на покупку еды. Этот груз стали развозить по деревням и селам, обозначая свое прибытие развевающимся флагом США на санях и телегах.


Художник и его картины, отражающие действительность

Айвазовский являлся свидетелем этих событий и, как художник-реалист, очень хотел запечатлеть ситуацию в своих произведениях. Действительно, картина получилась очень впечатляющей. Но и неоднозначной, если смотреть на нее без знания русской истории. Ведь получалось, будто крестьяне «продались» американцам за кусок хлеба. Но печально то, что если бы не этот «кусок хлеба», то умерло бы гораздо больше крестьян. На самом деле крестьяне вставали на колени не перед флагом, а благодарили Бога за то, что помогли добрые люди.


У Айвазовского есть еще другая картина, где изображены корабли из Америки, подходящие к Прибалтийскому берегу. Он нарисовал те самые судна Эдгара, которые привезли гуманитарную помощь в Россию, назвав картину «Корабль помощи». Оба полотна Айвазовский подарил в Коркоранский музей искусств в Вашингтоне, лично приехав в США в октябре 1892 года. Он написал сопроводительное письмо, где благодарил американцев за помощь в трудный год.


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Метки: Айвазовский   запрет   интерсно   картина   факты   фото   художник   
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
цикличность истории, через 100 лет приехали окорочка буша..
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65k
Пулемет самому нужен. 8 минут назад
Историю надо знать! ...А то по книгам у нас сплошные победы , А мой отец помнил о голоде после войны, когда хоронили в деревнях малышей.. Сталинисты сейчас будут с криками все это отрицать..
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3k
mtonaka 8 минут назад
А мне кажется в телеге мужик в красной рубахе, а не женщина...
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−96
Инженер 24 минуты назад
SS, тж хоть читаешь материал,
пройдись по ссылке, где сам же вложил.
Там ест эти картины

Эта инфа - обыкновенный позорный фейк.
Вот полный список картин Айвазовского:
Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовского Не писал он такого никогда. Да и было ли это? Янки и безвозмездная помощь? Все кто сочиняет подобное - обыкновенный традиционный πидор... Да и кто разносит эту парашу, не лучше.
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17k
Эрик Полчаса назад
Как обычно пригожинскому подзаборному гавнищу дали команду тявкать на автора правдивого факта.
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6k
klop 41 минуту назад
И где информация что её запрещали?
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3k
Нуи Хусим 44 минуты назад
Как сильно изменились пиндосы за одно столетие! Теперь ихняя "гуманитарка" состоит из оружия и цветных революций, ну иногда нескольких пакетов печенюшек!
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21k
ВАТНИК 55 минут назад
Бред сивой кобылы... Учите историю по книгам выпущенным до 90х годов... википедия в большей части написана идиотами для идиотов
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34k
Netyn 57 минут назад
Глава Росархива Андрей Артизов говорит, что в Российском государственном историческом архиве хранятся документы о доставке в 1892 году в российские порты гуманитарного груза из Америки на шести пароходах: "Индиана", "Миссури", "Бородина", "Лео", "Толедо" и "Connemaugh". "В РГИА также имеется дело Кабинета Его Императорского Величества об отпуске торговой фирме Павла Акимовича Овчинникова 2400 руб за серебряные вещи, приобретенные для пожалования американцам за доставку хлеба для губерний, пострадавших от неурожая, препровождения серебряных эмалированных сервизов, предназначенных, по высочайшему повелению, для подарков капитанам американских пароходов с гуманитарным грузом", рассказал Артизов.
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1k
Вадим Час назад
Собственно говоря с тех пор в России мало что изменилось, на верхах сидят обожратые-которые вместо того чтобы подумать об обычных людях говорят направо и налево как все прекрасно и хорошо, а обычные люди кое как выживают, как могут.
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12k
ss Час назад
Эта инфа - обыкновенный позорный фейк. Вот полный список картин Айвазовского:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовского
Не писал он такого никогда. Да и было ли это? Янки и безвозмездная помощь?
Все кто сочиняет подобное - обыкновенный традиционный πидор... Да и кто разносит эту парашу, не лучше.
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1k
Константин Час назад
познавательно, спасибо
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