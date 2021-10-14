Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России

Айвазовский известен как художник, писавший морские пейзажи и грандиозные сражения кораблей. Но среди его картин есть и «сухопутные» ваяния, также повествующие о исторических событиях тех лет.
Сегодня я хочу рассказать о полотне, называющемся «Раздача продовольствия», которое долгие годы русскому народу не показывали.
Сюжет картины
В основу сюжета Айвазовский взял весьма вызывающую картинку: бежит по деревне тройка лошадей. С первого взгляда не совсем понятно: в сани или в телегу впряжены лошади. Похоже, что время зимнее: заснеженная дорога, дымка, скрывающая церковь и солнце, люди в верхней одежде. Но если обратить внимание на фигуру женщины, стоящей посреди повозки, то кажется, что еще тепло. Она в яркой рубашке или тонком кафтане. Еще женщина держит в руках американский флаг, будто бы не на русской земле находится, а в самом центре Вашингтона.
Эта картина находится в США. Когда о причинах создания этого полотна стали забывать, то она стала вызывать неоднозначное впечатление. И долгие годы в России, а потом и в СССР об этих полотнах Айвазовского не знали. И все-таки почему в русской деревне размахивали флагом США? Обратимся к историческим фактам.
Что происходило в России в 1892-м
Картина написана художником в 1892 году. Как раз в предыдущий год в Поволжье и Черноземье был страшный голод. Два года подряд эти земли не давали урожая из-за неблагоприятных погодных условий. При этом Россия умудрялась большую часть зерна продавать за границу, о чем старались помалкивать. А простой народ вымирал, только по официальным данным умерло почти 400 тыс. человек.
Целые семьи в русских деревнях просто исчезали, а император Александр III говорил, что в стране нет голодающих, есть только те, кто пострадал от неурожаев. Больше того, и чиновники сидели, сложа руки, чем существенно подрывали авторитет монархии. Однако весть о том, что в России царит голод, дошла до европейских стран, и даже до Америки. И последние решили оказать русским гуманитарную помощь.
Уильям Эдгар и его гуманитарное движение
Организацией помощи занимался активист, редактор журнала The Northwestern Уильям Эдгар. Он часто припоминал своим землякам, что если бы не русский флот в Гражданскую войну, то неизвестно, чтобы собой представляли сейчас Штаты. Активисты создали движение с лозунгом: «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности». Массовый сбор продуктов начался в декабре 1891 года. И уже весной 1892 американские корабли стояли на рейде в Петербурге, несмотря на некоторое сопротивление российских чиновников, не желавших принимать помощь.
Эдгар сам прибыл в Россию. Он был поражен тем, насколько Петербург отличался от глубинки: роскошь и помпезность петербургской знати резко контрастировала с лохмотьями и голодными лицами крестьян в деревнях. Американцы привезли больше 10 000 тонн припасов и полезных вещей на пяти пароходах, а еще деньги – 150 тыс. долларов на покупку еды. Этот груз стали развозить по деревням и селам, обозначая свое прибытие развевающимся флагом США на санях и телегах.
Художник и его картины, отражающие действительность
Айвазовский являлся свидетелем этих событий и, как художник-реалист, очень хотел запечатлеть ситуацию в своих произведениях. Действительно, картина получилась очень впечатляющей. Но и неоднозначной, если смотреть на нее без знания русской истории. Ведь получалось, будто крестьяне «продались» американцам за кусок хлеба. Но печально то, что если бы не этот «кусок хлеба», то умерло бы гораздо больше крестьян. На самом деле крестьяне вставали на колени не перед флагом, а благодарили Бога за то, что помогли добрые люди.
У Айвазовского есть еще другая картина, где изображены корабли из Америки, подходящие к Прибалтийскому берегу. Он нарисовал те самые судна Эдгара, которые привезли гуманитарную помощь в Россию, назвав картину «Корабль помощи». Оба полотна Айвазовский подарил в Коркоранский музей искусств в Вашингтоне, лично приехав в США в октябре 1892 года. Он написал сопроводительное письмо, где благодарил американцев за помощь в трудный год.
Источник:
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пройдись по ссылке, где сам же вложил.
Там ест эти картины
Эта инфа - обыкновенный позорный фейк.
Вот полный список картин Айвазовского:
Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовского Не писал он такого никогда. Да и было ли это? Янки и безвозмездная помощь? Все кто сочиняет подобное - обыкновенный традиционный πидор... Да и кто разносит эту парашу, не лучше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_картин_Ивана_Константиновича_Айвазовского
Не писал он такого никогда. Да и было ли это? Янки и безвозмездная помощь?
Все кто сочиняет подобное - обыкновенный традиционный πидор... Да и кто разносит эту парашу, не лучше.
http://ayvazovskiy.su/картины/http://ayvazovskiy.su/картины/
Полный ли каталог?
Что характерно, обе картины презентуются как "из архивов и не демонстрируемые ранее", типа "верьте нам и в каталогах их не найти".