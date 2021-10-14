Почему эта картина Айвазовского была запрещена в России

Сегодня я хочу рассказать о полотне, называющемся «Раздача продовольствия», которое долгие годы русскому народу не показывали.

Сюжет картины

В основу сюжета Айвазовский взял весьма вызывающую картинку: бежит по деревне тройка лошадей. С первого взгляда не совсем понятно: в сани или в телегу впряжены лошади. Похоже, что время зимнее: заснеженная дорога, дымка, скрывающая церковь и солнце, люди в верхней одежде. Но если обратить внимание на фигуру женщины, стоящей посреди повозки, то кажется, что еще тепло. Она в яркой рубашке или тонком кафтане. Еще женщина держит в руках американский флаг, будто бы не на русской земле находится, а в самом центре Вашингтона.





Эта картина находится в США. Когда о причинах создания этого полотна стали забывать, то она стала вызывать неоднозначное впечатление. И долгие годы в России, а потом и в СССР об этих полотнах Айвазовского не знали. И все-таки почему в русской деревне размахивали флагом США? Обратимся к историческим фактам.