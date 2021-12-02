Американка мастерит уникальные керамические фигурки

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Американская художница Кэрол Лонг (Carol Long) творит из простой керамики самые настоящие шедевры. Она владеет маленькой студией в сельской местности Канзаса, США, где сама обрабатывает керамику и мастерит статуэтки. У женщины получаются чудесные и невероятно детальные работы - за годы практики в любимом деле она стала профессионалом, и ее статуэтки пользуются спросом.
Американка Кэрол Лонг уже много лет расписывает посуду и предметы из керамики в своем уникальном стиле, где преобладают мягкие, извилистые линии, и интересные декоративные элементы. Ее фигурки отличаются яркими красками и самобытностью, и вдохновлены природой - это отражается и в цветах. Художница выполняет фигурки в вариации стиля ар-нуво.
"Когда я снимаю керамику с гончарного круга, это только начало. Сначала я смотрю на полученный кусочек, и прикидываю, что с ним можно сделать. Мне нравятся плавные линии, и мне нравится идея обрамления. Чаще всего я делаю упор на основное изображение, будь то животное или насекомое, а затем обрамляю его деталями," - рассказывает художница.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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