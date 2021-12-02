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Американка мастерит уникальные керамические фигурки

Американка мастерит уникальные керамические фигурки (12 фото)

Автор:
02 декабря 2021 16:59
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   керамика   красиво   креатив   статуэтки   творчество   художники   художницы   
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Американская художница Кэрол Лонг (Carol Long) творит из простой керамики самые настоящие шедевры. Она владеет маленькой студией в сельской местности Канзаса, США, где сама обрабатывает керамику и мастерит статуэтки. У женщины получаются чудесные и невероятно детальные работы - за годы практики в любимом деле она стала профессионалом, и ее статуэтки пользуются спросом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   керамика   красиво   креатив   статуэтки   творчество   художники   художницы   
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