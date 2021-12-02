Американка мастерит уникальные керамические фигурки

"Когда я снимаю керамику с гончарного круга, это только начало. Сначала я смотрю на полученный кусочек, и прикидываю, что с ним можно сделать. Мне нравятся плавные линии, и мне нравится идея обрамления. Чаще всего я делаю упор на основное изображение, будь то животное или насекомое, а затем обрамляю его деталями," - рассказывает художница.