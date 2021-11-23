Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Трогательное драмеди (помесь драмы и комедии) про Филомену Ли (Джуди Денч), которую в юности разлучили с сыном в католическом монастыре. На старости лет, заручившись поддержкой журналиста (Стив Куган), Филомена отправляется на поиски сына.

Про приюты Магдалины, прозванные "религиозными концлагерями", в которых монахини эксплуатировали своих подопечных и продавали рождённых ими малышей можно подробнее узнать по ссылке.