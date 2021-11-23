Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Кризис 2008-го, биографии гонщиков, великого русского писателя и космонавтов, рыцарская дуэль, поиски корейского маньяка и кое-что ещё в подборке избранных фильмов, поставленных по реальным событиям.
История финансового кризиса 2008 года с большим количеством профессиональных терминов, но так мастерски рассказанная, что зрителю начинает казаться, будто он опытный трейдер. Иногда особо сложные для понимания моменты зрителю разъясняют на простых примерах Марго Робби и Селена Гомес.
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Если вам понравилась "Игра на понижение" обязательно посмотрите кинобиографию Дика Чейни "Власть" с Кристианом Бейлом в главной роли. Её тоже снял Адам Маккей, и это тоже сатира не хуже "Южного парка".
Немецкая драма об "Освенцимских процессах" - серии судебных процессов над работниками концлагеря Освенцим, состоявшихся в 1960-х. В центре сюжета молодой прокурор Йоханн Радманн, решивший посадить за решётку нацистов, безнаказанно живущих обычной мирной жизнью в послевоенной Германии.
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Фильм был номинирован на "Оскар" в 2016 году.
Успешный корпоративный юрист Роберт Биллот ставит на кон свою карьеру, пытаясь помочь простому американскому фермеру. У фермера гибнет скот и урожай, вода и земля явно испорчены находящейся неподалеку свалкой отходов корпорации DuPont, но эксперты не видят ничего плохого в свалке. Биллот начинает разбираться в деле и обнаруживает, что компания прекрасно знает о вреде не только своих свалок, но и своей продукции, в частности, тефлоновых сковородок. Биллоту, его начальнику и жертвам DuPont очевидно, кто в этой истории злодей, но у злодея так много денег, что он может купить президента, всех сенаторов, губернаторов, все СМИ, оплатить все штрафы, компенсации и ещё миллиард долларов останется. К тому же заводы DuPont являются градообразующими предприятиями во многих городах США, так что за наезд на всесильную корпорацию Биллоту и его клиентам достанется и от простых американцев. Благодаря главному герою "Тёмных вод" мы теперь можем готовить на сковородах с антипригарным покрытием без вреда для здоровья, однако сам Роберт Биллот подорвал своё здоровье, борясь с DuPont.
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На эту тему также снят документальный фильм The Devil We Know (2018).
Любопытный фильм, снятый на основе реальной истории о неуклюжем трамплинисте Эдди Эдвардсе (Тэрон Эджертон), которому ловко удавалось занимать последние места на соревнованиях. Фанаты драм с элементами качественного юмора и Хью Джекмана оценят картину по достоинству.
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Настоящей Эдди Эдвардс в интервью говорил, что почти всё происходящее в фильме - выдумка.
Фильм рассказывает о событиях 1976 года на гонках Гран-При "Формулы-1". Австрийский пилот Ники Лауда выбывает из соревнования - он попал в аварию, его болид загорелся. Лауда получил серьёзные ожоги головы и отравился продуктами горения, но, немного восстановившись, продолжил участвовать в гонках. Отсутствие лидера дало возможность продвинуться его сопернику, британскому гонщику Джеймсу Ханту. "Гонка" рассказывает о преувеличенном ради кинематографичности противостоянии австрийского и английского гонщиков, о цене победы и о том, как важно не останавливаться на достигнутом.
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Фильм снял двухкратный обладатель "Оскара" Рон Ховард ("Игры разума", "Аполлон-13").
Трогательное драмеди (помесь драмы и комедии) про Филомену Ли (Джуди Денч), которую в юности разлучили с сыном в католическом монастыре. На старости лет, заручившись поддержкой журналиста (Стив Куган), Филомена отправляется на поиски сына.
Про приюты Магдалины, прозванные "религиозными концлагерями", в которых монахини эксплуатировали своих подопечных и продавали рождённых ими малышей можно подробнее узнать по ссылке.
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Обратите внимание на другие фильмы Стивена Фрирза, основанные на реальных событиях: "Королева" про Елизваету II с Хелен Миррен в главной роли, "Примадонна" про безголосую богатую певицу с Мерил Стрип и "Виктория и Абдул" про королеву Викторию (Джуди Денч) и её фаворита Абдула Карима.
Фильм о последних днях Льва Толстого, его уходе из дома и смерти на станции Остапово. В роли русского классика Кристофер Пламмер ("Звуки музыки", "Достать ножи"), в роли его супруги Софьи Андреевны англичанка с русскими корнями Хелен Миррен.
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Изначально планировалось, что роль Толстого сыграет Энтони Хопкинс, а образ Софьи Андреевны воплотит на экране Мерил Стрип.
Картина о первом выходе человека в открытый космос с Евгением Мироновым в роли Алексея Леонова и Константином Хабенским в роли командира корабля "Восход-2" Павла Беляева. Роль Сергея Королёва - одна из сильнейших работ последних лет Владимира Ильина ("Хочу в тюрьму", "Сибирский цирюльник").
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Алексей Леонов присутствовал на съёмочной площадке и консультировал актёров.
"Последняя дуэль" Ридли Скотта рассказывает историю французской аристократки XIV века Маргариты де Карруж. Она была изнасилована французским рыцарем Жаком Ле Гри, и её муж Жан де Карруж вызвал своего бывшего друга Ле Гри на судебную дуэль. В картине версия изнасилования представлена глазами мужа Маргариты (Мэтт Деймон), Ле Гри (Адам Драйвер) и самой Маргариты де Карруж (Джоди Комер) - в кино такой приём называется "эффектом Расёмона".
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Тот редкий случай в современном кино, когда в фильме про Средние века нет ни одного негра и других представителей меньшинств.
На счету корейского серийного убийцы, "Зодиака из Хвасона", о поисках которого рассказывает фильм оскароносца-рекордсмена Пон Чжун Хо, 14 убийств и 30 изнасилований. Зверствовал маньяк с 1986 по 1991 год. На момент съёмок картины маньяк не был найден, лишь в 2019 году при помощи экспертизы ДНК было установлено, что хвасонского убийцу зовут Ли Чун Чжэ. В 1994 году он убил свою 15-ю жертву, 18-летнюю невестку. В том же году его приговорили к пожизненному. Маньяк продолжает отбывать срок.
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Одним из своих любимых фильмов Пон Чжун Хо называет фильм Дэвида Финчера "Зодиак" (2007), тоже основанный на реальном деле о серийном убийце.
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