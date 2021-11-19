Это столько стоит? Самые дорогие картины мира

Вообще, вспомним прежде всего и о том, что сейчас искусство – не просто радость для глаз, но еще и возможность делать огромные деньги. Так, например, каких-то авторов со временем ценят все больше, а какие-то уходят на задворки времени. Ярким примером могут служить картины Пабло Пикассо – только за 2014 год они выросли в цене на 7,4%.

«Супрематическая композиция», Казимир Малевич $85,8125 млн

Нет, это история не про «Черный квадрат». Вряд ли он когда-то покинет Третьяковку: слишком много людей идет туда смотреть именно на него. Но вот это полотно частенько появляется на различных выставках.