Это столько стоит? Самые дорогие картины мира

Вопрос финансов в искусстве всегда стоял остро. Считается, что чтобы творить, художник должен быть голодным. Но есть творцы, которые не только окупили стоимость холстов, кистей и красок, но еще и, будь некоторые из них все еще живы, сколотить себе целое состояние.
Вообще, вспомним прежде всего и о том, что сейчас искусство – не просто радость для глаз, но еще и возможность делать огромные деньги. Так, например, каких-то авторов со временем ценят все больше, а какие-то уходят на задворки времени. Ярким примером могут служить картины Пабло Пикассо – только за 2014 год они выросли в цене на 7,4%.
«Супрематическая композиция», Казимир Малевич $85,8125 млн
Нет, это история не про «Черный квадрат». Вряд ли он когда-то покинет Третьяковку: слишком много людей идет туда смотреть именно на него. Но вот это полотно частенько появляется на различных выставках.
«Триптих», Фрэнсис Бэкон, $86,2 млн
На этой картине изображен Орест, преследуемый феями. Бэкон подразумевал самого себя, а фурии – это его терзания. Хоть у Бэкона и были поклонники среди критиков, та же Тэтчер считала его работы «ужасающими».
«Оранжевый, красный, желтый», Марк Ротко, $86,9 млн
В принципе, Марк Ротко славится своими незамысловатыми сюжетами. Но критики видят в них глубокий смысл, а коллекционеры готовы платить. И платить много.
«Портрет Адели Блох-Бауэр II», Густав Климт, $87,9 млн
Это вторая работа Климта, на которой изображена владелица художественного салона. О том, кто она такая и почему вообще так дорого, поговорим чуточку ниже. Но женщина и правда красивая.
«Диана и Актеон», Тициан, £50 млн
А вот уже что-то более похожее на привычное нам со школьной скамьи высокое искусство. Здесь Тициан изобразил Актеона, застающим обнаженную богиню. Полотно выкупили национальные галереи Великобритании.
«Дора Маар с кошкой», Пабло Пикассо $95,2 млн
Где здесь кошка – не совсем понятно. Но Пикассо, конечно, гений кубизма, так что спорить с коллекционерами не будем. Просто понаслаждаемся приятной зеленцой кожи. Видимо, художник именно так видел свою даму сердца, которая провела с ним аж 9 долгих лет. Может, конечно, дело в том, что она тоже была художницей и фотографом, и в какой-то момент у пары возникли разногласия.
А находится картина у неизвестного русского коллекционера.
«Медсестра», Рой Лихтенштейн, $95,4 млн
Поп-арт как он есть. До сих пор картины художника пытаются повторить современные начинающие мастера, но вряд ли им удастся повторить успех мэтра из 60-х.
«Восемь Элвисов», Энди Уорхолл, $100 млн
Уорхолл в живописи 60-х годов прошлого века вообще фигура легендарная. Писал он в основном знаменитостей, и в очень интересной манере. Здесь это, например, шелкография. И король рок-н-ролла как бы сам танцует.
«Мальчик с трубкой», Пабло Пикассо, $104,2 млн
Да-да, Пикассо не только кубы рисовал и поражал всех вокруг своим видением мира. Хотя «Мальчика с трубкой» тоже не назовешь привычным для простого человека полотном. Что-то есть в нем пугающее. Изображен на полотне парижский мальчик, и это одна из ранних работ художника.
«Вид на гору Сент-Виктуар из рощи в Шато-Нуар», Поль Сезанн, $100 млн
Раньше полотно находилось в Институте искусств Детройта. Но из-за долгов города было решено его продать, а вырученные деньги пустить на погашение задолженностей. Но хитрецы из Института поступили иначе – продали полотно тайно, а средства пустили на сохранения и реставрацию коллекции.
«Серебряная автокатастрофа (Двойная авария)», Энди Уорхолл, $105,4 млн
Мы уже говорили, что Уорхолл – страшно дорогой художник? Вот этот ценник на его полотно лишний раз это подтверждает. В этом произведении он использовал реальные фото дорожных аварий и продублировал снимок методом шелкографии. А в левой части холста – серебряный монохром. Концептуально, не правда ли?
«Свет Анны», Барнетт Ньюман, $105,7 млн
Художник написал полотно в честь матери, которую звали Анна. Незадолго до этого она скончалась. А фишка произведения в том, что есть особый эффект, если рассматривать его очень близко. Так, можно погрузиться в его глубину, двигаясь от одного края к другому.
«Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев», Пабло Пикассо, $106,5 млн
На этой картине художник изобразил свою очередную любовницу, к которой периодически убегал от жены.
«Флаг», Джаспер Джонс, $110 млн
Да, это просто флаг. И да, художнику было 24 года, когда он его нарисовал. И да, ему просто приснилось, как он рисует американский флаг, и он тут же его нарисовал.
Без названия, Жан-Мишель Баския, $110,5 млн
Это – граффити, знакомьтесь. Оно выполнено в стиле неоэкспрессионизма, и так дорого, потому что художник и правда крутой.
«Девочка с цветочной корзиной», Пабло Пикассо, $115 млн
И опять тот самый необычный Пикассо, которого мы видеть не привыкли. Трогательно, очень.
«Крик», Эдвард Мунк, $119 млн
Знаменитая картина в стиле экспрессионизма, отложившая заметный отпечаток на поп-культуре. Некоторые биографы считают, что картина написано во время психического расстройства, а точнее, в период обострения – Мунк страдал всю жизнь. И существует 4 версии «Крика»: самый дорогой выполнен пастелью.
«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт, $135 млн
Климт, кстати, написал в такой технике несколько работ. Да, здесь нет четких форм тела, но зато какой цвет.
Также картина известна как «Золотая Адель» или «австрийская Мона Лиза» и считается одним из наиболее значительных полотен художника. К слову, о ней был снят даже фильм «Женщина в золотом». На самом полотне изображена жена еврейского банкира Блоха Адель Блох-Бауэр, в совместном салоне с мужем которой частенько собирались на тусовки известные художники, писатели и даже политики того времени. А сейчас картина находится в Новой галерее в Нью-Йорке.
«Женщина ІІІ», Виллем де Куннинг, $137,5 млн
Трудно поверить, но это творение хранилось в Тегеранском музее. Правда, после того, как в стране начали соблюдать законы шариата, от полотна решили тоже избавиться. И продали сначала в частные руки, а затем перекупщик продал его вот за такую сумму. Выгодно вышло, однако.
«Номер 5», Джексон Поллок, $140 млн
Здесь важно не то, что на картине, а как она написана. А именно – куском картона, ножом, совком и прочими прелестями. Более того, масло смешали с битым стеклом и песком, создавая рельеф.
«Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», Фрэнсис Бэкон, $142,4
Это целый триптих картин. И на каждом холсте изображен друг художника – другой художник Люсьен Фрейд. Да-да, фамилия неслучайна, он – внук того самого Зигмунда. Полотна интересны тем, что в отличие от других работ Бэкона, здесь более яркие цвета. К слову, картины были написаны не так уж и давно – в 1969 году, в мастерской художника в Королевском колледже искусства.
«Шедевр», Рой Лихтенштейн, $165 млн
Кто бы мог подумать, что это стоит дороже, чем целый ряд полотен Фриды Кало? Но все равно, это – искусство. И вдохновением послужили как раз те самые комиксы, которые как раз получили развитие в 60-е. Сама картина была написана в 1962 году, и критики уже тогда высоко ее оценили, назвав языковой шуткой, предвосхитившей мировую славу Лихтенштейна.
«Лежащая обнаженная», Амедео Модильяни, $170,4 млн
Вот именно смотря на эту картину, нетрудно догадаться, когда она была написана. Модильяни в принципе любил рисовать «Ню», и эта картина была написана в 1917 году. Она считается одной из более выставляемых картин, и вот эта сумма – рекорд. На момент продажи она являлась второй по стоимости картиной в мире. Но время идет и цены растут, поэтому в нашем списке будут еще более баснословные цифры.
«Алжирские женщины» («Версия О»), Пабло Пикассо, $179,4 млн
Для неискушенного взгляда большая часть полотен Пикассо – либо мазня, либо просто набор абстрактных фигур. Но у него есть серия портретов алжирских женщин, которая была вдохновлена произведением Эжена Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях». Эта серия работ из 15 полотен вышла на удивление понятной для широкого круга лиц. Написана она еще в 1954-1955 году как дань уважения Делакруа и считается шедевром кубизма.
Картина «№ 6 (фиолетовый, зеленый и красный)», Марк Ротко, $186 млн
А вот эту картину часто можно встретить в мемах, как пример того, что нынче называют «современным искусством». Но сколько бы не спорили искусствоведы и обыватели, в конечном счете, полотно, написанное в 1951 году американским художником с белорусскими корнями, было продано и высоко оценено.
“Водяные змеи II”, Густав Климт, $187 млн
О том, сколько на самом деле стоило это полотно, доподлинно неизвестно. Торги были закрытыми, но источники различных СМИ сообщали, что стоимость была именно такой. Сама картина относится к «золотому периоду» Климта и завершают цикл картин с водяными нимфами.
«Нафеа Фаа Ипойпо», Поль Гоген, $210 млн
Это полотно было написано Гогеном во время поездки на Таити в 1892 году. И поначалу его приняли равнодушно и совсем не оценили. А сейчас на деньги, которые коллекционеры платят за искусство, можно было бы жить безбедно.
«Игроки в карты», Поль Сезанн, $250 млн
Эта картина не попала на всеобщее обозрение после своей продажи в семью эмира Катара. Зато она стала самой дорогой из когда-либо проданных в 2012 году. Вообще, это серия из пяти работ, отмеченная всеми возможными критиками. В данном случае речь идет о полотне с двумя мужчинами из Прованса, которые сидят за игрой и изучают свои руки.
«Обмен», Виллем де Кунинг, $300 млн
Это полотно было написано окончательно в 1955 году, а до этого года художник работал над переосмыслением абстрактной женской фигуры, создав целую серию работ на эту тему. К слову, сам художник продал свое творение всего за 4 тысячи долларов архитектору. Уже тот продал ее за 20,7 млн долларов, и тогда это был рекорд для ныне живущих художников. Видимо, де Куннинг сильно продешевил.
«Спаситель мира», Леонардо да Винчи, $450 млн
Притом, что имя да Винчи связано с множеством мифов и легенд, нет ничего удивительного, что эта картина продана за такие баснословные деньги. До конца не ясно, правда, кому, но ходят слухи, что замешан в покупке века наследный принц Саудовской Аравии. Предыдущий владелец, россиянин Дмитрий Рыболовлев (говорящая фамилия), сам купил картину «всего» за 127,5 млн долларов, таким образом преувеличив свое состояние в 3,5 раза.
Поговаривают и то, что под вопрос поставлено и авторство. Известно, что часть работ за да Винчи дописывали ученики, а тут картина и вовсе может быть полностью написана одним очень талантливым человеком, но не да Винчи. Тогда ее стоимость составит всего 1,5 млн долларов.
Источник:
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