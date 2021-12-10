Эволюция огнестрельного оружия: самые необычные виды в истории

Именно о таких видах оружия, удивляющих не только внешним видом, но и возможностями, пойдет речь.

В 18 веке топор был излюбленным оружием. В зависимости от финансовых возможностей, его можно было оснастить дополнительными «фишками», вроде спрятанного в рукоять кинжала или оснащенного пистолетом, дуло которого располагалось в рукояти.