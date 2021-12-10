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Эволюция огнестрельного оружия: самые необычные виды в истории

Эволюция огнестрельного оружия: самые необычные виды в истории (18 фото)

Автор:
10 декабря 2021 01:52
Сообщество : Факты
Метки: виды оружия   история оружия   огнестрельное оружие   оружие   факты   эволюция   
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Ни для кого не секрет, что оружие за всё время своего существования, претерпевало разные изменения. С момента его появления, люди пытались его модернизировать и сделать простым в использовании, однако иногда конструкторы-инженеры выдавали оригинальные, а порой и удивительные вещи.

Именно о таких видах оружия, удивляющих не только внешним видом, но и возможностями, пойдет речь.


В 18 веке топор был излюбленным оружием. В зависимости от финансовых возможностей, его можно было оснастить дополнительными «фишками», вроде спрятанного в рукоять кинжала или оснащенного пистолетом, дуло которого располагалось в рукояти.


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Однако немецкий шестиствольный топор никто не переплюнул.

Долгое время конструкторам не удавалось разработать кривоствольное оружие для ведения огня из укрытия. Однако в 20 веке эту идею освоили, и стали активно реализовывать.


Особенно во время Первой мировой войны. Тогда финские ученые изобрели устройство с перископом для известной винтовки Мосина.


Пистолет Liberator был создан на 3D-принтере в 2013 году. Его изготовление обходилось всего в 9,30 долларов. Правда, выстрелить с него можно было только один раз, но этого зачастую оказывается достаточным.


Сегодня его изготовление запрещено законом, также как и коммерческая продажа.


Английский король Генрих VIII славился любовью к необычному оружию. В его коллекции хранились самые нестандартные образцы боевого оружия, однако особое место занимал посох с моргенштерном на рукояти, в котором было размещено ещё и три пистолета с фитильным предохранителем.


Были и необычные гибридные пистолеты, позволявшие стрелять столовыми приборами. Владелец такого оружия мог попытаться отразить нападение, не отрываясь от приема пищи.


Ручные Мортиры позволяли стрелять, как из лука по высокой траектории. Правда, они были очень шумными и оставляли после выстрела едкий запах, что явно относится к недостаткам.


Ведя стрельбу из крепости с этих ручных гранатометов, можно было нанести ощутимый урон по силам противника, но в ближнем бою оружие становилось бесполезным. Если вы, конечно, не камикадзе.


«Парижская пушка» или «Труба кайзера Вильгельма»  представляла собой 210-мм дальнобойное орудие, с которого немецкая армия проводила обстрел Парижа в 1918 году.


Правда, ствол приходилось менять слишком часто, из-за чего пушка оказывала на французских солдат скорее психологическое давление.


Итальянский щит с пистолетом позволял не только точно атаковать врага, но и защититься от возмездия. К слову, данное оружие имелось и в коллекции вышеупомянутого Генриха VIII.


В 15 веке появился орган, позволяющий вести непрерывный огонь по противнику. Именно это оружие подарило сходство и название музыкальному инструменту. 


Несмотря на свою скорострельность, орган имел очевидный существенный недостаток – слишком долгая перезарядка.


Утконогий пистолет появился в 19 веке и получил свое название за сходство с птичьей ногой. Два, а то и больше стволов предназначались для поражения одной цели, так сказать, наверняка. Но можно было изловчиться и выстрелить сразу по нескольким целям.


А какие необычные виды оружия знаете вы?

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Метки: виды оружия   история оружия   огнестрельное оружие   оружие   факты   эволюция   
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7  комментариев
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Sam 41 минуту назад
Утконогий пистолет? Уродливая калька с английского.
Это широко известный в узких кругах пистолет "рука смерти"
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Михась-75 7 минут назад
Ручная мортира с ударно-кремневым замком, так называемая "кошачья голова", Западная Европа, 18 век.

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Outcast 9 минут назад
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Outcast 17 минут назад
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