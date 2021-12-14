ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

По словам представлявшей интересы россиянки адвоката Валентины Фроловой, это максимальная в практике ЕСПЧ компенсация материального ущерба по делам, не связанным с собственностью.

В беседе с NEWS.ru Грачева рассказала, на какие цели будут потрачены деньги: «Когда мы подавали на моральный ущерб, то всё было очень чётко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300-500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов. Это нужно на мою дальнейшую жизнь, на протезирование, на реабилитации, я больше в эту сторону смотрю. Пока деньги не получала, мне кажется, пока ещё рано делить какие-то суммы».

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Напомним, в декабре 2017 года бывший муж Грачёвой вывез её в лес, где отрубил кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Маргариту в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Врачам удалось пришить Грачёвой левую кисть, для правой был изготовлен протез.

Помимо штрафа суд также обязал Россию принять меры для борьбы с домашним насилием, защищать жертв, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.

В постановлении также указывается, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был внесен в Госдуму еще в 2019 году, однако так и не был принят.

Всего суд удовлетворил жалобы четырех россиянок, ставших жертвами семейного насилия. Общая сумма компенсаций составила 445 тысяч евро.