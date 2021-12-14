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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук (1 фото)

Автор:
14 декабря 2021 17:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Грачева   ЕСПЧ   Россия   домашнее насилие   компенсация   суд   
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Свое решение Европейский суд по правам человека аргументировал тем, что власти не предприняли должных мер, чтобы обезопасить девушку, которая жаловалась в полицию на угрозы мужа, но помощи не получила. Уголовное дело, заведенное на него в 2018 году так ничем и не завершилось, пишет РБК.

По словам представлявшей интересы россиянки адвоката Валентины Фроловой, это максимальная в практике ЕСПЧ компенсация материального ущерба по делам, не связанным с собственностью.

В беседе с NEWS.ru Грачева рассказала, на какие цели будут потрачены деньги: «Когда мы подавали на моральный ущерб, то всё было очень чётко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300-500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов. Это нужно на мою дальнейшую жизнь, на протезирование, на реабилитации, я больше в эту сторону смотрю. Пока деньги не получала, мне кажется, пока ещё рано делить какие-то суммы».

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Напомним, в декабре 2017 года бывший муж Грачёвой вывез её в лес, где отрубил кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Маргариту в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Врачам удалось пришить Грачёвой левую кисть, для правой был изготовлен протез.

Помимо штрафа суд также обязал Россию принять меры для борьбы с домашним насилием, защищать жертв, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.

В постановлении также указывается, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был внесен в Госдуму еще в 2019 году, однако так и не был принят.

Всего суд удовлетворил жалобы четырех россиянок, ставших жертвами семейного насилия. Общая сумма компенсаций составила 445 тысяч евро.

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Метки: Грачева   ЕСПЧ   Россия   домашнее насилие   компенсация   суд   
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23k
Очевидное-Невероятное Час назад
Риторический вопрос:
Брейвик написал манифест, а потом убил 77 человек и ранил 151...
Сколько суд ЕСПЧ присудил штрафов Норвегии? Или действия властей Норвегии были достаточными для предотвращения такого массового убийства?
Или если дело не против России, то оно никого не интересует.
Это уже давно ЕСПР - Европейский Суд Против России
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Дешевле голову отрубить.....
А чего с мужа не истребовать? Руки-то ей не государство рубило.
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17k
Александр 8 минут назад
Напоминаю, муж Маргариты, заподозрил свою жену в измене, из-за чего пошел на столь мерзкое преступление. На первом фото, первый муж и Маргарита с руками. На втором, Маргарита с новым мужем, который с радостью взял в жены, женщину с двумя детьми от первого брака и с некоторыми проблемами с кистями рук.(во втором браке, родила третьего)

Внимание, на цвет волос всех участников.... ну я хз короче.

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10k
K7OO 11 минут назад
Представляю, какой поднимется дикий вой, если государство реально полезет в частную жизнь граждан и начнет активно разруливать все семейно-бытовые конфликты. ЕСПЧ с утра до вечера будет пердолить России штрафы и компенсации.
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78
eutace 17 минут назад
когда бабы ипут мужикам мозги сводят в могилу - это незаметно, не доказать
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41k
Толян Шубин 21 минуту назад
Россия единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.
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12k
Великий Кормчий 23 минуты назад
Многовато будет.
Ртом не отработет за всю жизнь.
И при чем есчп?
Куда они лезут?! Мужик из за её косяков уже сидит, чего ещё то надо?! Сука
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156
Бармалей 24 минуты назад
Пара неприятных вопросов:
Ей этого мужа по разнарядке Россия выдала?

Второй момент: 370 тыс евро это 30 710 473,04 руб. У нас в стране 150 миллионов человек, следовательно за ее дурака мужа, я должен заплатить ей 20 копеек. Каждая семья из 5 человек сбросится ей по рублю.
В чем мы виноваты?
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922
Baklanavr Полчаса назад
Нормальные хоть деньги. Девушка жаловалась? Полиция не реагировала? Тогда и без европейских судов ей должны были бы выплатить со стороны государства. По нормальному. А то у нас моральный ущерб - на тебе 10 тыс рублей по 5 за руку с барского плеча, и ни в чем себе не отказывай.
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78
eutace Baklanavr 11 минут назад
жаловалась на что? на то что рубили руки или просто на слова? так про вас и не то ещё может недоброжелатель сказать
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2k
Moon24 Полчаса назад
Все верно - позорно бездействовали , почесывая свои жопы когда она помощи просила , теперь пора отвечать
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6k
Maximvs 45 минут назад
Ну пусть местное МВД и выплачивает. Как первый прецедент пойдет. И по всем околоткам эту новость разнести. Ну как... половину - Министерство, половину от остатка - региональный отдел, половину от следующего остатка - городской, потом районный и остаток повесить на того, кто отказался принять заявление. или закрыл уголовное дело.
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1k
Autumn2015 47 минут назад
Что в этом однозначно позитивное - может милиция перестанет футболить "Когда убьют, тогда и приходите". А вообще пора вводить судебную практику запрет приближаться к кому-либо на столько-то метров. Кажется простое решение - запрет приближаться, а способно разрешить кучу рисков.
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78
eutace Autumn2015 12 минут назад
будет много оговоров. Вот про вас скажут что вы угрожали и что? вы можете даже не знать этого человека, но вас обяжут что-то там делать. Всё правильно - нет доказательств причинения вреда - нет вреда.
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78
eutace Андрей 12 минут назад
+100, но западе именно так
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−10
На хер ЗАПАД! 53 минуты назад
Самое интересное,что благодаря этой девушке,мой друг нашёл специалиста и теперь,у него есть руки!Что касается политики,не лезу
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−3
Александр 56 минут назад
Чушь полная, России этот орган не указ.
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38k
Сергей Час назад
Этому её мужу-психопату, че то много дали.
Надо было ему дать четыре года, а перед этим отрубить ему обе лапы и яйца , чтоб не размножался и на своей шкуре прочувствовал как без ложки жить.
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37k
Вепс Час назад
Скорее всего никто ничего ей не заплатит. Даже просто потому что согласно новой Конституции Законодательство РФ имеет приоритет над Международным, и РФ не обязана исполнять судебные решения международных судов. Грубо говоря захотят согласятся с решением, захотят не согласятся. Но учитывая что это очередной лай в сторону РФ, а девушку используют, то вряд ли она что-то получит согласно этого решения ЕСПЧ.
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24k
Юрьевич Час назад
"В беседе с NEWS.ru Грачева рассказала, на какие цели будут потрачены деньги"

Вроде б по новой Конституции решения гейропейского суда теперь не обязательный к исполнению в РФ... Так что, мне кажется, что она рано решает на что потратит деньги.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
>> Свое решение Европейский суд по правам человека аргументировал
--
Ну что можно сказать - молодцы,помогли девчонке.
А в своих то евро странах что ??? Когда компенсировать начнёте ? В Европе,в отдельно взятых странах, сейчас с правами человека ,как бы более,чем не очень. По этим самым правам дубинками,собаками,лошадьми и слезоточивым газом прошлись.
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156
Бармалей Иван Полчаса назад
Вас в гугле забанили? Или Вам перечислить все новости о беспорядках в европах?

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59
Andreas Charakambus Инсулин4ег Полчаса назад
"по всем СМИ" - это Первый канал и RT?
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9k
Сатанеев Час назад
Жалко женщину. Угораздило же её на такого долбодятла нарваться
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2k
RUSSfan Час назад
Жду пост "Найдено тело девушки, причина смерти-сердечная не достаточность". Её прибрать проще, чем бабки по решению суда выплатить.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Выплатить и впаять регрессный иск полудурку мужу и МВД, чтобы неповадно было
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