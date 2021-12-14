ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Свое решение Европейский суд по правам человека аргументировал тем, что власти не предприняли должных мер, чтобы обезопасить девушку, которая жаловалась в полицию на угрозы мужа, но помощи не получила. Уголовное дело, заведенное на него в 2018 году так ничем и не завершилось, пишет РБК.
По словам представлявшей интересы россиянки адвоката Валентины Фроловой, это максимальная в практике ЕСПЧ компенсация материального ущерба по делам, не связанным с собственностью.
В беседе с NEWS.ru Грачева рассказала, на какие цели будут потрачены деньги: «Когда мы подавали на моральный ущерб, то всё было очень чётко расписано. У меня протезы, каждые два-три года их нужно менять. Ломаются они очень часто. Ремонт стоит около 300-500 тысяч рублей. Это не выдуманная сумма, мы прикладывали все документы. Протез стоит около четырех миллионов. Это нужно на мою дальнейшую жизнь, на протезирование, на реабилитации, я больше в эту сторону смотрю. Пока деньги не получала, мне кажется, пока ещё рано делить какие-то суммы».
Напомним, в декабре 2017 года бывший муж Грачёвой вывез её в лес, где отрубил кисти обеих рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего самостоятельно отвёз Маргариту в больницу. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Врачам удалось пришить Грачёвой левую кисть, для правой был изготовлен протез.
Помимо штрафа суд также обязал Россию принять меры для борьбы с домашним насилием, защищать жертв, финансировать программы реабилитации пострадавших, тщательно и быстро рассматривать все жалобы и своевременно привлекать к ответственности виновных.
В постановлении также указывается, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был внесен в Госдуму еще в 2019 году, однако так и не был принят.
Всего суд удовлетворил жалобы четырех россиянок, ставших жертвами семейного насилия. Общая сумма компенсаций составила 445 тысяч евро.
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Брейвик написал манифест, а потом убил 77 человек и ранил 151...
Сколько суд ЕСПЧ присудил штрафов Норвегии? Или действия властей Норвегии были достаточными для предотвращения такого массового убийства?
Или если дело не против России, то оно никого не интересует.
Это уже давно ЕСПР - Европейский Суд Против России
Жертвы Брейвика до последних минут жизни понятия не имели что им что либо угрожает и соответственно не искали помощи.
А чего с мужа не истребовать? Руки-то ей не государство рубило.
Внимание, на цвет волос всех участников.... ну я хз короче.
Ртом не отработет за всю жизнь.
И при чем есчп?
Куда они лезут?! Мужик из за её косяков уже сидит, чего ещё то надо?! Сука
Ей этого мужа по разнарядке Россия выдала?
Второй момент: 370 тыс евро это 30 710 473,04 руб. У нас в стране 150 миллионов человек, следовательно за ее дурака мужа, я должен заплатить ей 20 копеек. Каждая семья из 5 человек сбросится ей по рублю.
В чем мы виноваты?
Надо было ему дать четыре года, а перед этим отрубить ему обе лапы и яйца , чтоб не размножался и на своей шкуре прочувствовал как без ложки жить.
Вроде б по новой Конституции решения гейропейского суда теперь не обязательный к исполнению в РФ... Так что, мне кажется, что она рано решает на что потратит деньги.
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Ну что можно сказать - молодцы,помогли девчонке.
А в своих то евро странах что ??? Когда компенсировать начнёте ? В Европе,в отдельно взятых странах, сейчас с правами человека ,как бы более,чем не очень. По этим самым правам дубинками,собаками,лошадьми и слезоточивым газом прошлись.
ты удивишься но в подавляющем большинстве случаев бабы сами дуры . живут с мужем тираном -бьет значит любит ! или -Я его люблю и он станет лучше ! или я сама виновата что он колдырит и бьет меня каждый вечер.... бабы дуры .