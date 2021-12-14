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Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня

Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня (5 фото)

Автор:
14 декабря 2021 11:39
Сообщество : Автомир
Метки: дальнобой   тир   транспорт   фуры   
2683
5
Наверняка многие автолюбители видели фуры и контейнеры с такой абревиатурой. Этот транспорт не досматривает ГИБДД и таможня, что очень раздражает некоторых дальнобойщиков.
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Метки: дальнобой   тир   транспорт   фуры   
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18  комментариев
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23k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Не совсем верно.
Только транзитные таможни могут не досматривать и провести оформление груза по упрощенной системе. А таможни страны отправителя и получателя досматривают по полной программе.
--
Немного пояснения. Например везется груз из Германии в Казахстан (через Украину и Россию). По CMR его досматривают на каждой таможне в каждой стране (6 досмотров).
По TIR его досматривают на границе ЕС в Польше, Украина принимает по упрощенной процедуре, потом на границе России и Украины он идет по упрощенному досмотру, на границе Россия выпускает по упрощенной процедуре, а Казахстан уже досматривает по полной процедуре. Т.е. 2 стандартных досмотра и 4 упрощенных.
--
Страны транзитеры имеют право проверять груз по весу, просвечивать, использовать кинологов, в случае подозрений или оперативной информации имеют право сорвать пломбы и совершить полный осмотр груза, по определенной процедуре.
Так что "таможня не проверяет TIR" - это не правда
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15k
Alex ASK 6 минут назад
Контейнеры TIR опломбированы
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743
anton 52 минуты назад
Так воооооооот оно как заезжает...
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12k
Eltiftel Час назад
Тоесть, теоретически можно подкупить пару человек, загрузить фуру гашишом, и отправить себе спокойно в другую страну, а там еще подкупить пару человек, и вуаля, навар + 1000%
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82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Еще на дорогах существует поверье, что фуры с табличками "Санек", "Леха", "Толян", "Пустой" и т.д. - не останавливают гаишники
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22k
Бонивур 2 часа назад
Прочитав статью может сложится впечатление что такие грузы не подлежат таможенному досмотру, что конечно же не так, просто досмотр этот в конечной точке маршрута
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121
punduga 2 часа назад
Один нюанс, перед тем как повесить пломбы, таможенник проверяет соответствие груза и документов. А грузы с машин этой надписью просто не деклалрируются на каждом посту.
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Между US и Канадой есть fast line грузы никто не проверяет..
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1k
Viktor 2 часа назад
Транснациональная компания нарколыг . Попробуй проверь - сколько там герыча везут .
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5k
Максим 2 часа назад
В копилку бесполезных знаний)))
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3k
satra 3 часа назад
А мне интересно. Таким вот мелочи потом могут пригодиться совершенно случайно лет через 10.
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26k
Vazari 3 часа назад
Какой информативный, а, главное, полезный пост.
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