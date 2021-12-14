Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня

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Наверняка многие автолюбители видели фуры и контейнеры с такой абревиатурой. Этот транспорт не досматривает ГИБДД и таможня, что очень раздражает некоторых дальнобойщиков.
Аббревиатура TIR расшифровывается как Transports Internationaux Routiers, или "Международные транспортные перевозки". Так называется транспортная система, созданная в 1975 году в Швейцарии под эгидой ООН.
В настоящий момент в TIR зарегистрировано более 60 стран. Контейнеры и фуры с этой аббревиатурой опломбированы - таможенники просто осматривают целостность пломб, после чего отрывают талон от специальной книжки-сопровождения груза. После этой отметки фура или контейнер следует дальше.
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В каждой стране есть своя организация, которая занимается оформлением грузоперевозок в рамках TIR - в России это Ассоциация международных автомобильных перевозок (АСМАП). Она же несет ответственность за достоверность данных документов, оплату пошлин.
Сама система основывается обязательном исполнении нескольких требований:
- перевозка грузов осуществляется на безопасном транспорте в специальных контейнерах;
- все грузы должны сопровождаются пакетом документов с полной информацией по грузу;
- пошлины и налоги обеспечиваются международной гарантией;
- доступ к системе TIR контролируют уполномоченные лица;
- таможенный контроль в рамках TIR выполняется безукоснительно и единообразно всеми странами, участвующими в конвенции.
- перевозка грузов осуществляется на безопасном транспорте в специальных контейнерах;
- все грузы должны сопровождаются пакетом документов с полной информацией по грузу;
- пошлины и налоги обеспечиваются международной гарантией;
- доступ к системе TIR контролируют уполномоченные лица;
- таможенный контроль в рамках TIR выполняется безукоснительно и единообразно всеми странами, участвующими в конвенции.
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Только транзитные таможни могут не досматривать и провести оформление груза по упрощенной системе. А таможни страны отправителя и получателя досматривают по полной программе.
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Немного пояснения. Например везется груз из Германии в Казахстан (через Украину и Россию). По CMR его досматривают на каждой таможне в каждой стране (6 досмотров).
По TIR его досматривают на границе ЕС в Польше, Украина принимает по упрощенной процедуре, потом на границе России и Украины он идет по упрощенному досмотру, на границе Россия выпускает по упрощенной процедуре, а Казахстан уже досматривает по полной процедуре. Т.е. 2 стандартных досмотра и 4 упрощенных.
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Страны транзитеры имеют право проверять груз по весу, просвечивать, использовать кинологов, в случае подозрений или оперативной информации имеют право сорвать пломбы и совершить полный осмотр груза, по определенной процедуре.
Так что "таможня не проверяет TIR" - это не правда
Не телепортируется же продукция "Золотого треугольника" из Афганистана сама по себе прямо в богатые европейские страны, где все основные потребители дури и находятся.