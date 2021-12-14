Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня

В настоящий момент в TIR зарегистрировано более 60 стран. Контейнеры и фуры с этой аббревиатурой опломбированы - таможенники просто осматривают целостность пломб, после чего отрывают талон от специальной книжки-сопровождения груза. После этой отметки фура или контейнер следует дальше.