Как на этом ездить: несколько необычных видов транспорта со всего света

Во всем мире существует множество видов общественного транспорта: вертолеты, лодки, тележки, слоны и много чего другого.
Например, иностранцы на европейских форумах настоятельно советуют проехать на троллейбусах туристам, которые собираются посетить Россию.
Какой же транспорт в других странах, который кажется обыденным, может удивить любого иностранца?
Carreiros do Monte
Данный вид транспорта распространён в Португалии, а именно двухкилометровый спуск на плетеных корзинах от района Мадейран до Ливраменту.
Причем корзина едет не сама по себе. Позади нее стоят двое мужчин, которые и управляют поездкой. Они бегут и толкают «транспорт» с пассажиром вперед. Кстати, выходит не так и медленно, развиваемая скорость около 40 км/ч.
Norry
Тележка или «Бамбуковый поезд» - транспортное средство, собранное из того, что было под рукой. Она курсирует по железнодорожным путям в Камбодже.
Выглядит небезопасно, тормозов вообще нет, но учитывая, что местные поезда сами по себе медленные и ходят редко, столь опасная тележка весьма популярна.
Maglev
Поезд, курсирующий в Японии. Работает за счет магнитов, с помощью которых парит над путями, исключая трение.
Развивает поистине огромные скорости: более 600 км/ч. Это самый быстрый поезд, скорость которого сравнима с самолетом.
Но есть и минусы: из-за модели перемещения происходит электромагнитное загрязнение и появляется электросмог, который плохо воздействует на окружающую среду.
Totora Boats
Лодки родом из Перу, вылепленные из пучков тростника, — популярное средство передвижения на местном озере Титикака. К слову, Титикака — самое большое из высокогорных озер, его площадь 8,5 км².
Слоны
Да-да, в Лаосе (а именно в городе Лаунгпхабанг) как транспортное средство используют обычных слонов. При этом на них можно не только пересечь местность, но и познакомиться с ушастиками поближе, заглянув в лагерь, где их содержат. Там их можно даже покормить.
Данный список далеко не полный и у каждой страны есть свой особенный транспорт, а то и несколько. Вероятно, при посещении одной из вышеперечисленных, стоит обязательно опробовать средство передвижения.
А на каких необычных видах общественного транспорта хотели бы прокатиться вы?
Источник:
- 15 крупных городов без пробок: ностальгия по тишине
- Невероятные кафе Вьетнама, где можно пообедать в компании карпов кои
- Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого
- Безумно крутые велопарковки
- А скидки будут? Цена поездки на аэротакси в Москве составит 200 руб. за километр
Понравилось29
В Камбодже изобрели дрезину?