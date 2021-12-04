Как на этом ездить: несколько необычных видов транспорта со всего света

Данный список далеко не полный и у каждой страны есть свой особенный транспорт, а то и несколько. Вероятно, при посещении одной из вышеперечисленных, стоит обязательно опробовать средство передвижения.

А на каких необычных видах общественного транспорта хотели бы прокатиться вы?