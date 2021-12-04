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Как на этом ездить: несколько необычных видов транспорта со всего света

Как на этом ездить: несколько необычных видов транспорта со всего света (16 фото)

Автор:
04 декабря 2021 00:12
Сообщество : Путешествия
Метки: быстрая езда   необычный авто   общественный траспорт   путешестия   транспорт   
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Во всем мире существует множество видов общественного транспорта: вертолеты, лодки, тележки, слоны и много чего другого.

Например, иностранцы на европейских форумах настоятельно советуют проехать на троллейбусах туристам, которые собираются посетить Россию.

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Какой же транспорт в других странах, который кажется обыденным, может удивить любого иностранца?

Carreiros do Monte

Данный вид транспорта распространён в Португалии, а именно двухкилометровый спуск на плетеных корзинах от района Мадейран до Ливраменту.

Причем корзина едет не сама по себе. Позади нее стоят двое мужчин, которые и управляют поездкой. Они бегут и толкают «транспорт» с пассажиром вперед. Кстати, выходит не так и медленно, развиваемая скорость около 40 км/ч.

Norry

Тележка или «Бамбуковый поезд» - транспортное средство, собранное из того, что было под рукой. Она курсирует по железнодорожным путям в Камбодже.

Выглядит небезопасно, тормозов вообще нет, но учитывая, что местные поезда сами по себе медленные и ходят редко, столь опасная тележка весьма популярна.

Maglev

Поезд, курсирующий в Японии. Работает за счет магнитов, с помощью которых парит над путями, исключая трение.

Развивает поистине огромные скорости: более 600 км/ч. Это самый быстрый поезд, скорость которого сравнима с самолетом.

Но есть и минусы: из-за модели перемещения происходит электромагнитное загрязнение и появляется электросмог, который плохо воздействует на окружающую среду.

Totora Boats

Лодки родом из Перу, вылепленные из пучков тростника, — популярное средство передвижения на местном озере Титикака. К слову, Титикака — самое большое из высокогорных озер, его площадь 8,5 км².

Слоны

Да-да, в Лаосе (а именно в городе Лаунгпхабанг) как транспортное средство используют обычных слонов. При этом на них можно не только пересечь местность, но и познакомиться с ушастиками поближе, заглянув в лагерь, где их содержат. Там их можно даже покормить.

Данный список далеко не полный и у каждой страны есть свой особенный транспорт, а то и несколько. Вероятно, при посещении одной из вышеперечисленных, стоит обязательно опробовать средство передвижения.

А на каких необычных видах общественного транспорта хотели бы прокатиться вы?

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Метки: быстрая езда   необычный авто   общественный траспорт   путешестия   транспорт   
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Autumn2015 14 минут назад

В Камбодже изобрели дрезину?
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