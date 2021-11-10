А скидки будут? Цена поездки на аэротакси в Москве составит 200 руб. за километр

Стоимость поездки на аэротакси в Москве составит около 200 рублей за километр. Такова цена прекрасного будущего. За два года, пока разрабатывался проект, она выросла в 10 раз. Первые полеты компания Hover планирует начать в 2023-2025 годах.
Интересно, кого наберут в аэротаксисты?
"Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр", - об этом гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов сообщил ТАСС в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".
Свое аэротакси компания разрабатывает с 2019 года. Изначально она привлекла в качестве инвестиций $3 млн, а в декабре прошлого года стартап был оценен уже в 30 млн долларов.
Атаманов также отметил, что в стоимость поездки закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. "Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции", - пояснил он.
Производство аппаратов компания планирует запустить к 2025 году в Москве, Казани, Уфе и Красноярске, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока
Сейчас проект находится на стадии тестирования. Так, в феврале разработчики организовали тестирование дрона на арене в "Лужниках". Как отмечал тогда корреспондент ТАСС, из соображений безопасности с пассажирами на борту дрон взлетает только на несколько секунд и невысоко, на полметра. В целом аэротакси способно взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает на 20 минут максимум, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт (полная зарядка займет восемь часов, от промышленного, более мощного, заряда - 40 минут). Поднять дрон может до 300 кг.
Пока что, кроме технологий, ограничительным фактором для развития аэротакси является отсутствие нормативной базы. В планах, использовать машину не только как городской вид транспорта, но и как воздушную "скорую помощь".
Источник:
- Транспорт будущего на страницах журнала Техника молодежи
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тот пропел
"кто то пилит баблооо
а чики ччики чики та..."
Есть большие сомнения во всепогодности пепелаца, в случае дождя при около нулевых температурах все эти трубочки за минуты обрастут коркой льда с неминуемым внезапным завершением полёта. Опять же ёмкость батареи в нормальный морозец разве не упадёт до 10 минут полёта?! и т.п. и т.д.
В принципе идея перспективная, но что-то дельное действительно будет от 20-50 руб за км - т.е. при боле-менее массовом спросе будет продолжение, а для "элитарев" это интересно разве как игрушка.
Шуму много, толку мало.
И потом - как то нерадостно, если ты идешь или едешь по городу, а над тобой несколько сотен килограмм летит.
Спрос будет не так велик. Те кто могут заплатить за доставку совей тушки до места быстро и по воздуху, скорее вертолет оплатят с нормальным комфортом и адекватными площадками для посадки.
Еще при СССР были вертотакси, никто на них не летал, кроме редчайших богатеев-туристов
как это КОГО???? Конечно же "краповых беретов" от Великого Рамзана
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Это разве кого остановило от покупки 1-2 автомашин и последующих воплей о том, что "власти должны обеспечить..., парковаться негде..., весь город в пробках..., доколе?..."
Я думаю что окупится.
Зарядить - для этого отводится 40 минут из каждого часа.
Загруженность будет - 100%, это же как новый крутой аттракцион. И очередь 100 человек из желающих.
Так-то ведь, полет на вертолете - 100000 в час.