А скидки будут? Цена поездки на аэротакси в Москве составит 200 руб. за километр

Атаманов также отметил, что в стоимость поездки закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. "Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции", - пояснил он.

Производство аппаратов компания планирует запустить к 2025 году в Москве, Казани, Уфе и Красноярске, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока

Сейчас проект находится на стадии тестирования. Так, в феврале разработчики организовали тестирование дрона на арене в "Лужниках". Как отмечал тогда корреспондент ТАСС, из соображений безопасности с пассажирами на борту дрон взлетает только на несколько секунд и невысоко, на полметра. В целом аэротакси способно взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает на 20 минут максимум, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт (полная зарядка займет восемь часов, от промышленного, более мощного, заряда - 40 минут). Поднять дрон может до 300 кг.

Пока что, кроме технологий, ограничительным фактором для развития аэротакси является отсутствие нормативной базы. В планах, использовать машину не только как городской вид транспорта, но и как воздушную "скорую помощь".