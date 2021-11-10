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А скидки будут? Цена поездки на аэротакси в Москве составит 200 руб. за километр

А скидки будут? Цена поездки на аэротакси в Москве составит 200 руб. за километр (2 фото)

Автор:
10 ноября 2021 14:04
Сообщество : Наука
Метки: hover   Москва   аэротакси   будущее   транспорт   футурология   
1586
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Стоимость поездки на аэротакси в Москве составит около 200 рублей за километр. Такова цена прекрасного будущего. За два года, пока разрабатывался проект, она выросла в 10 раз. Первые полеты компания Hover планирует начать в 2023-2025 годах.

Интересно, кого наберут в аэротаксисты?

"Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр", - об этом гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов сообщил ТАСС в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".

Свое аэротакси компания разрабатывает с 2019 года. Изначально она привлекла в качестве инвестиций $3 млн, а в декабре прошлого года стартап был оценен уже в 30 млн долларов.

Атаманов также отметил, что в стоимость поездки закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. "Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции", - пояснил он.

Производство аппаратов компания планирует запустить к 2025 году в Москве, Казани, Уфе и Красноярске, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока

Сейчас проект находится на стадии тестирования. Так, в феврале разработчики организовали тестирование дрона на арене в "Лужниках". Как отмечал тогда корреспондент ТАСС, из соображений безопасности с пассажирами на борту дрон взлетает только на несколько секунд и невысоко, на полметра. В целом аэротакси способно взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает на 20 минут максимум, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт (полная зарядка займет восемь часов, от промышленного, более мощного, заряда - 40 минут). Поднять дрон может до 300 кг.

Пока что, кроме технологий, ограничительным фактором для развития аэротакси является отсутствие нормативной базы. В планах, использовать машину не только как городской вид транспорта, но и как воздушную "скорую помощь".

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Метки: hover   Москва   аэротакси   будущее   транспорт   футурология   
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Снежный Барс 2 часа назад
Теперь сумасшедшие пассажирки будут кричать на водилу:
- "Лети меня, мразь"
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22k
Сибиряк 37 минут назад
ОЙ, да кто им над МСК летать даст
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1k
Алксандр Шевченко 57 минут назад
Всё что нужно знать о инфляции.
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8k
Алексей Час назад
кто помнет песню "Мальчик хочет в Тамбов",
тот пропел
"кто то пилит баблооо
а чики ччики чики та..."
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1k
Александр Час назад
Уровень комфорта далёк от вертолётного.
Есть большие сомнения во всепогодности пепелаца, в случае дождя при около нулевых температурах все эти трубочки за минуты обрастут коркой льда с неминуемым внезапным завершением полёта. Опять же ёмкость батареи в нормальный морозец разве не упадёт до 10 минут полёта?! и т.п. и т.д.
В принципе идея перспективная, но что-то дельное действительно будет от 20-50 руб за км - т.е. при боле-менее массовом спросе будет продолжение, а для "элитарев" это интересно разве как игрушка.
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15k
albedo Час назад
Чем то напоминает старую идею Прохорова создать Ё-мобиль.
Шуму много, толку мало.

И потом - как то нерадостно, если ты идешь или едешь по городу, а над тобой несколько сотен килограмм летит.
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653
голландец Час назад
"Интересно, кого наберут в аэротаксисты?"

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10k
Majul 2 часа назад
Мертвая идея, мне кажется.
Спрос будет не так велик. Те кто могут заплатить за доставку совей тушки до места быстро и по воздуху, скорее вертолет оплатят с нормальным комфортом и адекватными площадками для посадки.
Еще при СССР были вертотакси, никто на них не летал, кроме редчайших богатеев-туристов
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5k
Ruk 2 часа назад
фуфло
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328
Максим Максимов 2 часа назад
"Интересно, кого наберут в аэротаксисты?"
как это КОГО???? Конечно же "краповых беретов" от Великого Рамзана
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724
Карл Такойто 2 часа назад
Это всё конечно очень круто,но вопрос безопасности сомнителен. Во первых полного заряда хватает всего на 20 мин,это значит что после каждого полёта эту хрень надо заряжать. Во вторых как она себя будет вести при порывах ветра? Это всё таки не самолёт который может планировать,и не вертолёт,а электрическая хрень с зарядом на 20 мин)) ну и то что разработчики на ней с человеком внутри пока только на 1,5 метра взлетали,говорит о том что там ещё очень много вопросов,иначе бы её давно уже пилоты тестировали.
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5k
Pravednik84 2 часа назад
Здорово! Мне нравится! Только есть небольшой вопрос с парковкой - в условиях города пока что нет достаточной инфраструктуры для обеспечения взлёта/посадки. Другая проблема заключается в проводах, что оплели улицы и дворы плотной паутиной и хорошо если пострадает всего лишь авиатакси, так они ж и провода оборвать могут.
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11k
Kucher 2 часа назад
"Скидка" будет так выглядеть

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5k
Bartello 2 часа назад
Больше интересует себестоимость километра на данной пепелаце. И сразу вопрос возникает, если мотоциклистов называют хрустиками то аэротаксистов как назовём, кокосами или снежинками?
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796
Дмитрий 2 часа назад
Мне такси от дома до работы - 600 рЭ, если брать из расчета 200р за км, то мне это чудо обойдется в почти 4к. Нахой оно надо?
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524
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
20 минут летит, 40 заряжается )))) изначально мёртвая идея.
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Игорь Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Быстросменные аккумуляторы решают вопрос с долгой зарядкой
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57k
pynh 2 часа назад
уже все на ё-мобилях покатались, теперь еще и полетаем на такси
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