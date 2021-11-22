Японцы изобрели велосипед, на котором можно ездить с питомцем

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Города растут, технологии меняются, и даже для наших любимых питомцев придумывают новые крутые изобретения. Недавно японская компания изобрела модный и практичный электронный велосипед, на котором можно кататься с собакой или кошкой.
Находчивые японцы представили миру свое новое изобретение - велосипед, на котором можно путешествовать с домашним питомцем. Велосипед назвали Mopet (где pet - домашнее животное). Он предназначен для перевозки кошек и собак маленьких пород на большие расстояния. По словам производителей, на таком велосипеде можно спокойно отвезти любимца в парк или по городу.
Велосипед заряжается от электричества, и может спокойно работать почти целый день. Пока что он доступен только в Японии, но производители утверждают, что новинка станет популярной на рынке и у городских жителей. Взгляните на изобретение:
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