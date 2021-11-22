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Японцы изобрели велосипед, на котором можно ездить с питомцем

Японцы изобрели велосипед, на котором можно ездить с питомцем (17 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Япония   велосипед   животные   изобретения   питомцы   собаки   транспорт   фото   
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Города растут, технологии меняются, и даже для наших любимых питомцев придумывают новые крутые изобретения. Недавно японская компания изобрела модный и практичный электронный велосипед, на котором можно кататься с собакой или кошкой.
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Метки: Япония   велосипед   животные   изобретения   питомцы   собаки   транспорт   фото   
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Garpia121 Час назад
Собакена своего я бы в эту клетку не посадила, а за покупками на даче, вполне можно съездить. Годный агрегат.
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