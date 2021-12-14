Поющая пещера Фингала. Что за удивительное место

Есть в Шотландии удивительное место, известное как «поющая пещера» и представляющая собой множество длинных тонких каменных колон, создающих внутри себя пещеру. Место является уникальным, поскольку обладает неповторимой структурой, присущей мистическим ландшафтам Великобритании.
Почему пещера называется «поющей» и какие легенды она в себе таит? Какие произведения искусства были созданы под влиянием вдохновения от неё и обо многом другом – в этой статье.
Происхождение названия
Поющая пещера Фингала расположена в Шотландии, на небольшом островке Стаффа. Своё название пещера получила в честь великана Фингала – легендарного героя кельтских мифов. Согласно одной из историй, великан Фингал соорудил дамбу между Ирландией и Шотландией, дабы соединить оба государства.
Однажды, когда Фингал прилёг отдохнуть, враг - другой великан, воспользовался этим и подкрался к спящему великану. Жена Фингала, поняв неладное, солгала врагу, что под одеялом лежит их ребёнок. Великан испугался: раз их ребёнок таких огромных размеров, то каков будет отец! И тот ринулся бежать со всех ног, снося всё на своём пути. Остров Стаффа – единственное оставшееся место после того побега.
А поющей, или Уам-Бинн, что переводится как «Пещера мелодий», пещеру называют из-за прекрасной акустики, раздающейся эхом в куполообразном своде пещеры. Доносящиеся звуки прибоя моря и пения птиц проникают внутрь пещеры и отзываются симфоничным эхом, что создаёт эффект мелодии, создаваемой самой природой.
История пещеры
Остров был открыт в 18 веке английским путешественником Джозефом Бенксом, который был поражён живописностью этого места, сравнив высокие базальтовые столбы пещеры с колоннами в Лувре. Когда Джозеф поведал и остальным об этом завораживающем дух пейзаже, на остров стали приезжать ценители природы со всего мира, в том числе – сама королева Виктория, Жюль Верн, Роберт Льюис Стивенсон, Вальтер Скотт, и другие известные личности.
Художник-натуралист Джозеф Тёрнер, вдохновившись сказочными видами Фингала, написал в 1832 году картину с видом пещер, а композитор Мендельсон Бартольди сочинил целую увертюру под названием «Фингалова пещера». Именно поэтому можно считать, что Фингалова пещера обладает некой магией, которая дарит идеи творческим людям и оставляет след в душе, заставляя творить и ощущать воодушевление, граничащее с умиротворением.
Также, находясь в Фингаловой пещере, можно разглядеть остров под названием Айон, на которым были похоронены древние шотландские короли, в том числе – шотландский король Макбет, играющий роль главного персонажа в трагедии Шекспира «Макбет».
Когда лучше посещать Фингалову пещеру?
Наиболее живописное время года, которое сможет полностью раскрыть чудесность Фингаловой пещеры – весна. Поскольку в этот период года серые и оголённые верхушки рифов начинают цвести и зеленеть. Разнообразие морской флоры у берегов приобретает яркие краски от свежего зеленого до глубокого цвета морской волны. Пейзажи вокруг начинают напоминать сказку, в этот момент становится понятно вдохновение тех творцов, чьи труды имели возрождение именно в этом месте.
Особенность весны ещё и в том, что морская вода испаряется и доходит густым туманом до всех уголков пещеры, что добавляет загадочности и мистичности и без того завораживающей пещере.
Как добраться?
Многие туристы, задающиеся целью посетить остров Стаффа и Фингалову пещеру, бронируют для себя экскурсию на весь день, которая уже включает трансфер, а также просмотр других двух островов – Айона и Малл. Такую путёвку можно купить в турагентстве, стоить она будет 60 фунтов (5,9 тысяч рублей). Для желающих добраться на остров Стаффа самостоятельно, также есть выход – купить билеты на паром, который идёт из города Обан.
Можно ли попасть внутрь пещеры?
Войти внутрь пещеры возможно, но только если Вы не боитесь высоты. Но не взирая на страх, уцепившись покрепче за поручни, преодолеть путь через тропу над водой возможно. Поскольку на лодке пробраться в пещеру не удастся из-за узкого прохода – добраться можно только своим ходом. А если подняться по лестнице на самый верх острова, откроется невероятный вид на окружающий пейзаж – оно того стоит.
Особенности климата на острове
Шотландия в целом – страна, которая не может похвастаться тёплой и приятной погодой. Дни в году здесь преимущественно облачные, океанское веяние образует высокую влажность. Стоит учитывать это при поездке, тем более на остров, где и расположена пещера, который полностью окружён водой. Поэтому при себе туристу необходимо иметь тёплые вещи, дождевики, резиновые сапоги, а также позаботится о защите своей техники водонепроницаемыми чехлами.
Источник:
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