Поющая пещера Фингала. Что за удивительное место

Почему пещера называется «поющей» и какие легенды она в себе таит? Какие произведения искусства были созданы под влиянием вдохновения от неё и обо многом другом – в этой статье.

Происхождение названия

Поющая пещера Фингала расположена в Шотландии, на небольшом островке Стаффа. Своё название пещера получила в честь великана Фингала – легендарного героя кельтских мифов. Согласно одной из историй, великан Фингал соорудил дамбу между Ирландией и Шотландией, дабы соединить оба государства.

Однажды, когда Фингал прилёг отдохнуть, враг - другой великан, воспользовался этим и подкрался к спящему великану. Жена Фингала, поняв неладное, солгала врагу, что под одеялом лежит их ребёнок. Великан испугался: раз их ребёнок таких огромных размеров, то каков будет отец! И тот ринулся бежать со всех ног, снося всё на своём пути. Остров Стаффа – единственное оставшееся место после того побега.