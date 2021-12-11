Встреча дайверов с рифовыми акулами

Фотография стала для Таннера средством превратить изучение океана в карьеру.



Дайвингом и подводной рыбалкой он начал заниматься ещё в детстве, но позже зациклился на акулах, а документирование его погружений в конечном итоге стало больше, чем просто хобби.



«Когда я впервые плавал с акулами, я ощутил, что никогда ранее не чувствовал себя так, как в тот момент, я находился в мире со всем миром, тогда я понял, что должен найти способ продолжить этим заниматься всю оставшуюся жизнь», — говорит молодой человек.



«Я стал заниматься фотографией, чтобы запечатлеть своё путешествие, и с тех пор сделал её своей карьерой.»