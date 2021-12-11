Встреча дайверов с рифовыми акулами

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На одном из кадров ниже можно наблюдать то, как массивная рифовая акула цапнула за руку дайвера, в то время как другие её братья и сёстры кружат неподалёку.
Эти эпичные и весьма напряжённые кадры, удалось запечатлеть подводному фотографу, когда его друг пытался наладить контакт с рыбами, засунув свою руку в рот одной из них, размером которая была где-то около 2 метров.
29-летний Таннер Мэнселл (Tanner Mansell) из Флориды и его друг Чанг Сиен Чин (Chang Sien Chin) плавали возле берегов Нассау, Багамы, когда они наткнулись на стаю акул.
Чанг, сам родом который из Австралии, во время погружения был облачён в специальную экипировку, главной задачей которой является защита ныряльщика от острых акульих зубов.
Таннер же, снимавший всё это небезопасное мероприятие, был полностью незащищён, при этом находился к существам достаточно близко.
Чанг, сам родом который из Австралии, во время погружения был облачён в специальную экипировку, главной задачей которой является защита ныряльщика от острых акульих зубов.
Таннер же, снимавший всё это небезопасное мероприятие, был полностью незащищён, при этом находился к существам достаточно близко.
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«На мне не было кольчуги. Я был незащищён, но это то, что делает эти моменты для меня забавными», — рассказал парень.
«На кадрах я нахожусь среди 20 с лишним акул, роящихся возле коробки с приманкой, в ожидании чего-то удивительного, и в данном случае это был мой друг Чанг, вытаскивающий руку из пасти акулы», — сказал Таннер.
«На кадрах я нахожусь среди 20 с лишним акул, роящихся возле коробки с приманкой, в ожидании чего-то удивительного, и в данном случае это был мой друг Чанг, вытаскивающий руку из пасти акулы», — сказал Таннер.
Пользователи Instagram были потрясены фото ужасающего момента, который вполне мог закончиться совсем иначе.
«Безумие», — прокомментировал увиденное один из пользователей.
«Вау, вау, вау, вау», — добавил другой.
«Крутой», — отметил третий.
«Безумие», — прокомментировал увиденное один из пользователей.
«Вау, вау, вау, вау», — добавил другой.
«Крутой», — отметил третий.
«Эти моменты заставляют меня чувствовать себя живым, адреналин и интенсивность момента не ошеломляют, но очень впечатляют», — добавил Таннер.
«Однако я также ещё и нахожусь в моменте и не думаю обо всём остальном, что происходит в мире. Мне нравится пребывать рядом с акулами. Все твои проблемы исчезают, и остаёшься только ты и они.»
«Однако я также ещё и нахожусь в моменте и не думаю обо всём остальном, что происходит в мире. Мне нравится пребывать рядом с акулами. Все твои проблемы исчезают, и остаёшься только ты и они.»
Фотография стала для Таннера средством превратить изучение океана в карьеру.
Дайвингом и подводной рыбалкой он начал заниматься ещё в детстве, но позже зациклился на акулах, а документирование его погружений в конечном итоге стало больше, чем просто хобби.
«Когда я впервые плавал с акулами, я ощутил, что никогда ранее не чувствовал себя так, как в тот момент, я находился в мире со всем миром, тогда я понял, что должен найти способ продолжить этим заниматься всю оставшуюся жизнь», — говорит молодой человек.
«Я стал заниматься фотографией, чтобы запечатлеть своё путешествие, и с тех пор сделал её своей карьерой.»
Дайвингом и подводной рыбалкой он начал заниматься ещё в детстве, но позже зациклился на акулах, а документирование его погружений в конечном итоге стало больше, чем просто хобби.
«Когда я впервые плавал с акулами, я ощутил, что никогда ранее не чувствовал себя так, как в тот момент, я находился в мире со всем миром, тогда я понял, что должен найти способ продолжить этим заниматься всю оставшуюся жизнь», — говорит молодой человек.
«Я стал заниматься фотографией, чтобы запечатлеть своё путешествие, и с тех пор сделал её своей карьерой.»
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