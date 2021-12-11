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Встреча дайверов с рифовыми акулами

Встреча дайверов с рифовыми акулами (6 фото)

Автор:
11 декабря 2021 09:43
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   драйвер   красота   под водой   природа   фото   
191
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На одном из кадров ниже можно наблюдать то, как массивная рифовая акула цапнула за руку дайвера, в то время как другие её братья и сёстры кружат неподалёку.
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Метки: акула   драйвер   красота   под водой   природа   фото   
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2  комментария
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Frank Borman 2 часа назад
Шарки, они очень опасные. Если их провоцировать, то шарк вполне может откусить дайверу ханд, лег или даже пенис.
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Mixan 2 часа назад
Макаревича "нашего" надо бы туда запустить,а то он вечно не там плавает
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