Мужчина обокрал бывшую почти на 2 млн рублей, приподняв ей веки

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Кражу он совершил прямо в ее квартире, куда он пришел, якобы вернуть долг.
К трем с половиной годам был приговорен житель Китая Хуан, который похитил у бывшей девушки 150 тысяч юаней (1,7 млн рублей). Он перевел на свой счет деньги при помощи технологии распознавания лица.
Китаец был заядлым игроманом, который, ожидаемо, был весь в долгах. Недавно он позвонил своей экс-возлюбленной, сообщив, будто бы хочет вернуть ей деньги (60 тысяч юаней). Девушка плохо себя чувствовала и попросила его к ней зайти, чтобы получить деньги.
Мужчина не сильно торопился возвращать одолженное, полдня проведя в заботе о девушке - приготовил ей поесть, принес лекарства. Когда, приняв лекарства, девушка уснула он приложил ее палец к сенсору и приподнял ей веки, чтобы разблокировать смартфон.
После чего он легко перевел крупную сумму денег на свой счет, что и обнаружила жертва ограбления, когда проснулась и взяла в руки телефон. Она тут же позвонила в полицию.
После чего он легко перевел крупную сумму денег на свой счет, что и обнаружила жертва ограбления, когда проснулась и взяла в руки телефон. Она тут же позвонила в полицию.
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