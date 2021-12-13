Мужчина обокрал бывшую почти на 2 млн рублей, приподняв ей веки

Мужчина не сильно торопился возвращать одолженное, полдня проведя в заботе о девушке - приготовил ей поесть, принес лекарства. Когда, приняв лекарства, девушка уснула он приложил ее палец к сенсору и приподнял ей веки, чтобы разблокировать смартфон.

После чего он легко перевел крупную сумму денег на свой счет, что и обнаружила жертва ограбления, когда проснулась и взяла в руки телефон. Она тут же позвонила в полицию.