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Мужчина обокрал бывшую почти на 2 млн рублей, приподняв ей веки

Мужчина обокрал бывшую почти на 2 млн рублей, приподняв ей веки (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   грабеж   игромания   криминал   новости   преступление   
1597
3
Кражу он совершил прямо в ее квартире, куда он пришел, якобы вернуть долг.

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Метки: Китай   в мире   грабеж   игромания   криминал   новости   преступление   
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7  комментариев
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345
Володя Терно Час назад
Они все на одно лицо. Может быть это вовсе не его девушка была )
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5k
samsr 3 минуты назад
Хуан точно китаец?)
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204
Bendix 19 минут назад
Я бы прокомментировал, но не уверен в знании процессов изменения сетчатки глаза во время сна, под наркотой, под синькой и т.д. Но ведь меняется. Вот тебе и пожалуйста.
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6k
Михаил 39 минут назад
В Китае рубли воруют!
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Миша 43 минуты назад
Какая бредятина, до 1 апреля ведь далеко ещё.
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