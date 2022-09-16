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В Китае практически полностью сгорел небоскрёб высотой в 218 метров

В Китае практически полностью сгорел небоскрёб высотой в 218 метров

Автор:
16 сентября 2022 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   катастрофа   мир   новости   пожар   события   
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Страшный пожар произошёл в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   катастрофа   мир   новости   пожар   события   
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20  комментариев
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3k
Наталья 45 минут назад
"в 42-этажном здании находилось 35 тонн топлива для серверов" - а сервера не из розетки работают?
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2k
Vovan Petroff 9 минут назад
Сгорел, но не упал. В Америке все лохи.
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275
Dima Udo 11 минут назад
ТОПЛИВО ДЛЯ СЕРВЕРОВ??? Сервера на дизеле работали чтоль?
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28k
EvilHomer 15 минут назад
А что за "35 тонн топлива для серверов"?
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8k
Александр 17 минут назад
Зато они такие небоскребы строят за неделю. Вот как бы и результат рекордного времени постройки. Увидеть бы, как выглядит гений, который придумал затащить 35 тонн горючки в плетеный дом.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
пендосы какому-нибудь пироману-любителю чубатому заплатили)
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1k
Уходим отсюда 21 минуту назад
И здание за 7 секунд не упало, так странно)
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6k
Zhora 23 минуты назад
Они его из фанеры построили, что ли ? Что он вспыхнул как спичка и сгорел почти мгновенно
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2k
Leonid 24 минуты назад
А где же современные системы пожаротушения?! И да, разве можно горючку проносить в здания?!
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11k
Alex Djeff 37 минут назад
Надеюсь, снимавший второе видео выжил...
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3k
Трям 49 минут назад
Да харош песдеть! Только обшивка сгорела и все.
Еще желтопресники про сотни пострадавших придумали...
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362
Fisher1979 Трям 44 минуты назад
Не херасе обшивка.
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