В Китае практически полностью сгорел небоскрёб высотой в 218 метров

1264
1
3
Страшный пожар произошёл в здании государственного телеком-оператора China-telecom в городе Чанша.
СМИ сообщают, что в 42-этажном здании находилось 35 тонн топлива для серверов, а количество жертв может насчитывать сотни человек.
Газета "Бэйцзин жибао" сообщает, что пожар начался примерно в 15:30 по местному времени (10:30 по мск). На место оперативно прибыли 280 пожарных и 36 единиц техники.
Сейчас пожарным удалось сбить пламя на фасаде здания. Открытый огонь потушен. Здание сгорело полностью меньше чем за полчаса.
China Telecom считается третьим по величине оператором сотовой связи и крупнейшим оператором телефонной связи в КНР.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы
- Российского посла в Варшаве облили краской
- Советник премьера Венгрии назвала его речь нацистской и уволилась
- Романтики пост: машинисты поездов поженились и не видят друг друга по праздникам
- Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть
Новости партнёров
Еще желтопресники про сотни пострадавших придумали...
А если кто и пострадал, так только те, кто спотыкался на лестнице и кубаерм катился вниз.