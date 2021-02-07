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30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в тюрьму

30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в тюрьму (34 фото)

Автор:
07 февраля 2021 12:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   вещества   запрещенные   косметика   лекарства   наркотики   радий   яды   
1057
34

Никакой рекламы в посте про рекламу! Это все прошлое, история, ведь когда-то люди что-то пробовали впервые и чаще всего не знали о настоящих свойствах того или иного продукта, рекламируя его как лучшее средство от кашля, боли. для красоты и прочее. Сегодня все эти вещества запрещены, но история все помнит.

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Метки: Исторические факты   вещества   запрещенные   косметика   лекарства   наркотики   радий   яды   
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9  комментариев
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26k
Антон 46 минут назад
Почему-то присутствует ощущение, что об 60 процентах нынешних лекарств лет через 100 будут писать примерно тоже.
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35k
parallax 2 минуты назад
Весёлое было время.
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0
Крысу на виселицу 7 минут назад
Это все работало. Да и сейчас работает. Просто появились аналоги
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2k
Outcast 18 минут назад
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15k
Ego sum qui sum Полчаса назад
ну а сейчас есть гмо, которое лет через сто будет также шокировать
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430
Serg Dex 38 минут назад
Волосы походу удалялись вместе с зубами, ну беднота такими новшествами не пользовалась, весь удар приняла на себя зажиточная прослойка.
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5k
Дельфин Красивый 38 минут назад
пиво и мамочкам и младенцам не повредит, тогдашнее пиво - натур продукт, а не произведение химиков. Героин - скорее всего просто название (покажите состав) как и шоколадка с радием, скорее всего модное название. но в принципе, за некоторым исключением, ни каких вопросов, хорошие вещи, ещё недавно таблетки от кашля продавались, реально помогающие, 12 руб блистер, но там в составе был кодеин, и из запретили, теперь невнятные по 300
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2k
Vladimir Taranovich 45 минут назад
Откройте назад эти аптеки)))
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