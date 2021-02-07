30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в тюрьму

Никакой рекламы в посте про рекламу! Это все прошлое, история, ведь когда-то люди что-то пробовали впервые и чаще всего не знали о настоящих свойствах того или иного продукта, рекламируя его как лучшее средство от кашля, боли. для красоты и прочее. Сегодня все эти вещества запрещены, но история все помнит.