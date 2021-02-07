30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в тюрьму

Никакой рекламы в посте про рекламу! Это все прошлое, история, ведь когда-то люди что-то пробовали впервые и чаще всего не знали о настоящих свойствах того или иного продукта, рекламируя его как лучшее средство от кашля, боли. для красоты и прочее. Сегодня все эти вещества запрещены, но история все помнит.
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Микстура от кашля Kimball White Pine (хлороформ)
В 1847 хлороформ использовался, чтобы уменьшить симптомы астмы и как общее анестезирующее средство. Но со временем обнаружилось, что хлороформ может вызывать фатальную остановку сердца или остановку дыхания. Были зафиксированы многократные случаи смерти. Несмотря на это, хлороформ все еще использовался в жидкостях для полоскания рта и мазях.
Сироп г-жи Шарлотты Н. Уинслоу в 1859 году содержал карбонат натрия, аммиак и 65 мг морфия. Чтобы успокоить детей
Лекарство от менструальных сбоев со спорыньей и апиолом (экстракт петрушки и сельдерея)
Апиол - кристаллическая камфора, полученная из эфирного масла петрушки. В старину применялся при малярии и ночных потах при туберкулёзе. Эффект достигался вследствие действия на гладкие мышечные волокна. В 1938 году из содержащихся в спорынье производных лизергиновой кислоты Альбертом Хофманном химическим путём был получен препарат ЛСД, в 1943 году им же было открыто его галлюциногенное воздействие на человека.
Мышьяк для красоты - лучшее средство. Не важно, что он убивает, красота дороже. И поэтому реклама гласила - мышьяк нужен, чтобы «придать лицу цветущий вид, глазам – блеск, а телу – привлекательную округлость».
Прием ограничивался сначала только одно зёрнышко (пока не выработается сопротивляемость), и если уж вы начали, то должны продолжать есть его всю жизнь – иначе смерть.
Амфетамин как лекарство
Впервые амфетамин был синтезирован в 1887 г. в Германии румынским химиком Лазарем Эделеано. Вещество привлекло к себе внимание в 1920-е годы в качестве заменителя эфедрина при лечении астмы
Нородин (Метамфетамин) был “полезен в рассеивании теней легкой умственной депрессии” и что у него “относительно немного побочных эффектов.”
До 1970-х годов метамфетамин был известен в СССР и на Западе как первитин. Его расцвет пришелся на Вторую мировую войну, когда солдаты нуждались в стимуляторах.
Немецкая фирма «Temmler Werke» стала массово производить первитин и поставлять большие его дозы на фронт. Первитиновые таблетки официально входили в паек летчиков и танкистов Вермахта. Для гражданских выпускался шоколад с первитином. В 1960-е годы рецепты на амфетамин составляли порядка 3% всех рецептов, выписанных врачами в США и Великобритании, а ингаляторы с первитином раздавались бесплатно в самолетах чтобы снизить нагрузку от взлёта и посадки.
В начале 20-го века, с открытием радиоактивных веществ их же начали пихать везде, где только можно
Реклама французской косметики Flo-radia , в которой содержалось много хлористого тория и бромистого радия обещала, что косметика: «Снабжает клетки жизненной силой, усиливает циркуляцию крови, делает кожу ровной, избавляет от жира, предотвращает расширение пор, избавляет от угрей, прыщиков, покраснения и пигментации, защищает, останавливает старение и разглаживает морщины, придаёт свежий и цветущий вид».
Авторский пост
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