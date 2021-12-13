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Губернатор Забайкальского края дал указание подчиненным о принудительной вакцинации

Губернатор Забайкальского края дал указание подчиненным о принудительной вакцинации (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 14:39
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   Забайкальский край   губернатор   интересное   пандемия   принуждение   фото   
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На заседании губернатор Забайкальского края Александр Осипов озаботился низкими темпами вакцинации и даже предложил решение. Он дал поручение «оцеплять кварталы с Роспотребнадзором и военными и вакцинировать всех по спискам». Законно ли?

Видеозапись с оперативного совещания с членами правительства публикует Telegram-канал Readovka. Александр Осипов дал распоряжение своим подчинённым:

«Прошу обратить внимание на мое поручение на совещании обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите придумывайте, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, и какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее, что необходимо сделать, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром».

Также в начале совещания после доклада главного санитарного врача региона Светланы Лапы об эпидемиологической обстановке в крае, Осипов также заявил о новых мерах вакцинации: «Хоть делайте подомовой обход, но вакцинация должна быть».

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Метки: Вакцинация   Забайкальский край   губернатор   интересное   пандемия   принуждение   фото   
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5k
Максим 2 часа назад
А не много ли на себя взял товарищ? Может еще нашивки с номерами выдавать?
Власть давно потеряла связь с реальностью, уверовали, что могут решать не только вопросы по работе, но и решать за человека.
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1k
Димарик 12 минут назад
Суть в том, что этот недочеловек, считает себя местным царьком. Люди для него никто. И это почти везде такое. Вы понимаете, кто рулит регионами и страной? До определенного момента, мы стерпим. Но до определенного. Только поздно будет потом.
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28
Галина Рубанова 37 минут назад
Он прикрывает свой зад.
Ни одного слова о здоровье людей.
Оцеплять...загонять...принуждать...

Жалкое зрелище
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4k
soar 47 минут назад
Можно назальную вакцину распылять с самолетов над городами, как распыляли дефолианты во вьетнамских джунглях. Еще вариант - вакцину в водозаборы добавлять. Почему бы не использовать методы, наработанные в ходе холодной войны?
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29k
MatveiVainrub 49 минут назад
Принуждать людей к повышению своих шансов на выживание ?!?!?! Что то , как то не по христиански ?!
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18k
babuby 58 минут назад
Законно-ли? Прекратите уже искать законность в методах вакцинации, и всех этих антиковидных мерах!
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68k
7guest Час назад
Зенитки являются ЕДИНСТВЕННЫМ средством защиты от воздушных налетов. К сожалению, защищать народ нам мешают невежественные антиПВОшники. Они распространяют вредительские фейки будто бы немалая часть бомбардировщиков успешно сбрасывает бомбы на прикрытые зенитками объекты и благополучно возвращается домой, что якобы существуют бомбардировщики и разведчики способные летать так высоко, что зенитки их вообще не достанут. АнтиПВОшники распространяют шарлатанские измышления, что будто бы бороться с воздушными налетами можно истребительной авиацией, бомбежками вражеских аэродромов и авиазаводов. И даже о том, что умелая дипломатия и хорошие отношения с соседями якобы позволят обойтись вообще без войны. Их бы надо сводить на экскурсии в госпитали, где лежат тяжелораненые в ходе воздушных налетов. Хотя лучше таких сажать или сразу расстреливать. Сколько еще человек должно погибнуть, чтобы ты понял, что зенитные орудия ЕДИНСТВЕННОЕ средство защиты? А уж когда мы поставим десятки и сотни стволов у каждой школы, у каждого детского сада, тогда наш народ будет полностью защищен.
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201
ManA108 Час назад
Его самого надо анально вакцинировать.И повторят раз в неделю.
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3k
Aristarx 2 часа назад
Пусть всех чиновников и депутатов и их детей до 7 колена завакцинируют нахер
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13k
Сергей 2 часа назад
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29k
Антон 2 часа назад
Не хотел снова участвовать в данных темах, но тут депутатская проститутка по фамилии Сидоров Владимир предложил расстреливать людей, кто купил ковидные сертификаты и сам выразил желание участвовать. Я понимаю, когда это кричат дебилы с фишек, но когда это делает представитель правящей партии...
Просто хочу напомнить:
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201
ManA108 Антон Час назад
Фашики тебя минусят.
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3k
Иван 2 часа назад
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8k
Ivan 2 часа назад
Колокольни там нет поблизости?
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Так главное же этапы вакцинации, отчеты, галочки, куколд коды..А как реально к борьбе с болезнь это относиться? Бедный ресторанчик 20 человек, сидите через одного в масках,..иначе вирус сделает бигбадабум. В рабочую неделю объявить "не рабочей", сократить режим работы общественного транспорта, как в праздники. По итогу давка в метро и в автобусах, все мордой к морде, хвостами наружу..но это другое понимать надо. Логика просто как у аутистов...(жду миллиард минусов)
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467
Александр SuperTroll 2 часа назад
наоборот плюсану
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467
Александр 2 часа назад
фантастические твари и где они обитают............давить их самих надо и ширять всеми дозами сразу
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10k
Kostick 2 часа назад
ок, подомовой?
- кто там?
- это я, п о ч т а л ь о н п е ч к и н долбоклюй шура осипафф, принес вам прививку от позапрошлогоднешнего вируса.
- инна! собака сутулая!
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Может он умом повредился!Такие советы раздавать! Надо его проверить,по QR-коду,может он в дурдоме на учете,и код от утюга! Главное момент не упустить!
Ссылка www.youtube.com
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