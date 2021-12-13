Губернатор Забайкальского края дал указание подчиненным о принудительной вакцинации

Видеозапись с оперативного совещания с членами правительства публикует Telegram-канал Readovka. Александр Осипов дал распоряжение своим подчинённым:

«Прошу обратить внимание на мое поручение на совещании обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите придумывайте, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, и какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее, что необходимо сделать, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром».