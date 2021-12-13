Губернатор Забайкальского края дал указание подчиненным о принудительной вакцинации

На заседании губернатор Забайкальского края Александр Осипов озаботился низкими темпами вакцинации и даже предложил решение. Он дал поручение «оцеплять кварталы с Роспотребнадзором и военными и вакцинировать всех по спискам». Законно ли?
Видеозапись с оперативного совещания с членами правительства публикует Telegram-канал Readovka. Александр Осипов дал распоряжение своим подчинённым:
«Прошу обратить внимание на мое поручение на совещании обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите придумывайте, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, и какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее, что необходимо сделать, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром».
Также в начале совещания после доклада главного санитарного врача региона Светланы Лапы об эпидемиологической обстановке в крае, Осипов также заявил о новых мерах вакцинации: «Хоть делайте подомовой обход, но вакцинация должна быть».
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Власть давно потеряла связь с реальностью, уверовали, что могут решать не только вопросы по работе, но и решать за человека.
Ни одного слова о здоровье людей.
Оцеплять...загонять...принуждать...
Жалкое зрелище
Просто хочу напомнить:
- кто там?
- это я, п о ч т а л ь о н п е ч к и н долбоклюй шура осипафф, принес вам прививку от позапрошлогоднешнего вируса.
- инна! собака сутулая!