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Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса

Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 15:12
Сообщество : Пандемия
Метки: депутат   интересное   история   коронавирус   пандемия   смерть от вакцины   фото   
3133
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Депутат Николай Николаев рассказал, что его мать умерла после вакцинации от коронавируса. По словам депутата, во время пандемии мать соблюдала все ограничения и не болела. Но как только её сожитель отправился в больницу, чтобы сделать прививку, заразился коронавирусом.

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Метки: депутат   интересное   история   коронавирус   пандемия   смерть от вакцины   фото   
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59  комментариев
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1k
Татьяна Юсова 7 часов назад
Что за бред??? Сожитель мамы сделал прививку, но "мать депутата скончалась после прививки от коронавируса"! Так она прививку не делала!!! Где заразился её сожитель, тоже неизвестно. Почему в поликлинике, а не в общественном транспорте, магазине или разговаривая с соседом во дворе? И да, если он заразился в тот день, когда ходил на прививку, то антитела к вирусу в один день выработаться не могли. Зачем устраивать антипрививочный хайп на смерти собственной матери?
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476
Autumn2015 Минуту назад
У меня коллега умерла. Муж заболел и она, вполне здоровая ( а анализов никто и не делает перед прививкой), пошла и привилась. Сгорела за 5 дней, у неё уже был инкубационный период а она ещё и вакцину сверху. Прививаться во время эпидемии опасно.
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1k
Роман Бумеров 4 минуты назад
Люблю читать комментарии. Доставляют особенно те, кто прочитав лишь заголовок, кинулись комментировать. Впрочем, с учетом того, что авторка копипастнула не прочитав...
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5k
Андрей Крылов 16 минут назад
Откровеннийший пuздёшь!
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263
Alex 22 минуты назад
Добро пожаловать в реальный мир.
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7k
spamdetector Полчаса назад
После не значит в следствие. Мы ведем пациентов на исследованиях. После вакцины из 140 были 4 нетипичных случая долгой температуры. Все оказались подхватили ковид на вакцинации или +- пару дней.
Ну и антипрививочники есть пара десятков в знакомых близких и дальних. Из них уже половина переболела и все стонали, что что же они меня не слушали - болеть кошмар.. Пятеро заразили родителей. Суммарно 2 трупа родителей на совести антипривов и еще трое тяжелых с госпитализацией, но выжили вроде.
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12k
Василий Бутылкин 38 минут назад
Скорее бы уж 60% населения вакцинировали хотя-бы и насильно и кончилась бы эта свистопляска.
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4k
Эрик 48 минут назад
А за такие заголовки разве ответственность не предусмотрена? Вь@бать автора говнопоста и сраные фишки за одно.
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6k
Vadim Час назад
Бред какой-то. Не мать же, а ёйный хахаль прививался. И две недели это многовато для инкубационного периода, который около 5 дней в большинстве случаев. Так что скорее всего он заразился существенно позже похода в больничку.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Ей было 105 лет...
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3k
Валерий Викторович 3 часа назад
Жернова судьбы, автор, мелют медленно, но неотвратимо. За столь голимый ..здежь, Вам воздастся сторицей. И скоро.
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114
阿鋒 5 часов назад
Спид-инфо вернулось, однако!
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4k
Афанасий 5 часов назад
(С)"Говорят, что в соседнем районе жених украл члена партии..."
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5k
Серега 5 часов назад
Полтора года они самоизолировались. А продукты они как получали? От кого? Их дезинфекцировали? СТранно на счет двух недель, инкубационный срок меньше.

"... а потом он отправился овсяным печеньем."
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267
Денис 5 часов назад
После слов "Депутат Единой России" читать стало уже не интересно...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
320
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
154
Liberman 6 часов назад
а знаете кто поступил мудрее всех?
те, кто привились в первый месяц)
сейчас надо ревакцинацию делать - и антитела имеются) и ревакцинация спутником "лайт".
а неандертальцы и антиприви пусть передохнут. меньше тупиц будет - жить легче.
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245
В. Л. Liberman 5 часов назад
ну и я о том же
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154
Liberman driver71 5 часов назад
пока мрут непривитые в массе своей, и нет тенденций к изменению этого наблюдения, так что царствие тебе небесное!
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154
Liberman driver71 4 часа назад
я за то, чтобы вообще разделить людей на привитых и не привитых.
ты представляешь в одном стане " умные,образованные люди" в другом " неандертальцы, молящиеся на языческих богов, и отрицающие прогресс" ))) - вторых сразу можно к обезьянам и неграм отправлять)))
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300
Андрей Ы. 6 часов назад
После вакцинации поехал домой на авто, попал в ДТП, погиб. Несомненно вакцина виновата.
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3k
мемфрид 6 часов назад
Потому что депутат единой России мог посадить в личный, я уверен что дорогой автомобиль, и отвезти стариков своих в частную клинику, где со входа надевают разовые костюмы, маски, перчатки и ожидают в чистом, регулярно обрабатываемом помещении. Риск тоже остаётся, но он меньше в разы. Стоит прививка в таких условиях пару тысяч- не великие деньги. И Медси, и чайка, и Ингосстрах поликлиники такие услуги предоставляют и там даже находиться приятно. А тут просто сыграл наш менталитет, всё было сделано на авось и люди из самой высокой группы риска дали дуба. Только прививка тут ни при чем. У Минздрава тоже права качать как-то даже звучит нелепо, учитывая что это за шарашка. Значит, вариант один, обращаться в профильные конторы и делает спокойно свои процедуры. По крайней мере, в столице это могут практически все себе позволить. Гроб, и то дороже стоит
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18k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Вакцина спутник V сделана на основе аденовируса с подмененными аминокислотами. От нее нельзя заразиться короновирусом, так что да, в поликлинике и подцепили.
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