Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса

Депутат Николай Николаев рассказал, что его мать умерла после вакцинации от коронавируса. По словам депутата, во время пандемии мать соблюдала все ограничения и не болела. Но как только её сожитель отправился в больницу, чтобы сделать прививку, заразился коронавирусом.
В Instagram 26 июня Николаев рассказала, как его мать вместе со своим мужем заразились коронавирусом. Полтора года старики береглись и не болели, но как началась прививочная кампания, сожитель мамы Николаева отправился в больницу, чтобы сделать прививку. Через две недели поднялась температура, слабость. Ещё через пару дней - поднялась температура у мамы. Пришедший врач взял ПЦР, который подтвердил КОВИД.
"Если что-то не то с уколом - злодейство колоть то, что опасно. Или, как минимум, что пожилого человека не обследовали должным образом перед тем как сделать ему прививку, пусть даже и самым замечательным препаратом.
Если же вакцина абсолютно безвредная, то разве не преступление, что процесс вакцинации оказался опасным? Как можно приглашать людей защититься от вируса, и при этом не создать условия, при которых человек будет защищён от заражения?", - обратился к подписчикам Николаев отметив, что оба находятся в больнице.
7 июля в своём Telegram-канале Николаев сообщил, что его мать скончалась.
Похоронили маму. Ее муж - еще в больнице. Болезнь - это страшно. Но, не менее страшно то, с чем приходится сталкиваться больному, и его родным.
После того, как полтора года два пожилых человека береглись, сидя дома, муж мамы пошёл в поликлинику с сделал первый укол.
Заболел сам, заболела мама.
Я не знаю - в следствие самого укола, или организации процедуры вакцинации - одно или другое - это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система - это не абстракция - это люди. Кто-то, кто принял решение, что старикам можно прививаться без предварительного исследования. Кто-то, кто решил, как именно будет организована процедура вакцинации в поликлинике…
Ее перевезли в интенсивную терапию. Ещё через день подключили к ИВЛ. На третий день, в воскресенье, ее не стало.
Два раза в день - сухие цифры: давление, сатурация, частота дыхания. Раз в день, если заранее заказать звонок - разговор с врачем-диспетчером, имеющим доступ к компьютеру с данными.
Исключена возможность прощания, пусть через стекло, исключено получение полной информации о близком, исключено сохранение человеческого достоинства.
Депутат выразил возмущение, почему пенсионерам разрешают проходить вакцинацию без дополнительного обследования? Также он отметил, что районный врач, которого вызывали два раза, не назначил должного лечения его родным.
Источник:
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Ты ещё скажи что вакцинировать человека уже лежащего в "красной зоне" с ковидом, тоже нормально!
Ну и антипрививочники есть пара десятков в знакомых близких и дальних. Из них уже половина переболела и все стонали, что что же они меня не слушали - болеть кошмар.. Пятеро заразили родителей. Суммарно 2 трупа родителей на совести антипривов и еще трое тяжелых с госпитализацией, но выжили вроде.
"... а потом он отправился овсяным печеньем."
те, кто привились в первый месяц)
сейчас надо ревакцинацию делать - и антитела имеются) и ревакцинация спутником "лайт".
а неандертальцы и антиприви пусть передохнут. меньше тупиц будет - жить легче.
ты представляешь в одном стане " умные,образованные люди" в другом " неандертальцы, молящиеся на языческих богов, и отрицающие прогресс" ))) - вторых сразу можно к обезьянам и неграм отправлять)))