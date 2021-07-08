Мать депутата «Единой России» скончалась после прививки от коронавируса

7 июля в своём Telegram-канале Николаев сообщил, что его мать скончалась.

Похоронили маму. Ее муж - еще в больнице. Болезнь - это страшно. Но, не менее страшно то, с чем приходится сталкиваться больному, и его родным.

После того, как полтора года два пожилых человека береглись, сидя дома, муж мамы пошёл в поликлинику с сделал первый укол.

Заболел сам, заболела мама.

Я не знаю - в следствие самого укола, или организации процедуры вакцинации - одно или другое - это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система - это не абстракция - это люди. Кто-то, кто принял решение, что старикам можно прививаться без предварительного исследования. Кто-то, кто решил, как именно будет организована процедура вакцинации в поликлинике…

Ее перевезли в интенсивную терапию. Ещё через день подключили к ИВЛ. На третий день, в воскресенье, ее не стало.

Два раза в день - сухие цифры: давление, сатурация, частота дыхания. Раз в день, если заранее заказать звонок - разговор с врачем-диспетчером, имеющим доступ к компьютеру с данными.

Исключена возможность прощания, пусть через стекло, исключено получение полной информации о близком, исключено сохранение человеческого достоинства.