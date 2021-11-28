В Екатеринбурге массовый пикет против вакцинации закончился песнями и хороводом

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Сегодня в Екатеринбурге должен был состояться массовый санкционированный пикет против вакцинации возле КРК «Уралец».
Через какое-то время к пикетчикам решил присоединиться вакцинированный мужчина с QR-кодом. Но его с позором выгнали, сообщив, что он своим присутствием обесценивает мнение пикетирующих и вообще его плакат не согласован.
Потом с гражданами, протестующими против вакцинации, попытались объединиться представители КПРФ. Но организаторы пикета и им были не рады. Они возмутились тем, что коммунисты не регистрировались и не согласовывали своё присутствие, а заявленное количество пикетчиков только 100 человек. Да и сами коммунисты против вакцинации ничего не имели, они требовали отмены QR-кодов.
Тут вступил в полемику неизвестно откуда появившийся местный журналист Инокентий Шеремет. Организаторы обозвали журналиста провокатором и призывали граждан не слушать его и не вступать с ним в дискуссии. Сам Шеремет переболел коронавирусом и активно агитировал всех вакцинироваться.
Особо ярым противникам вакцинации и QR-кодов он предложил посидеть несколько месяцев дома и не ходить в магазины.
Так же на мероприятии, которое начиналось как пикет, присутствовали волонтёры из красной зоны. Они тоже решили не оставаться в стороне и высказать своё мнение.
Но и им оказались не рады и очень быстро выгнали из рядов пикетирующих, объясняя это тем, что они не подавали заявку на участие.
С пикетчиками пытались разговаривать активисты Уральского добровольческого корпуса.
С пикетчиками пытались разговаривать активисты Уральского добровольческого корпуса.
Граждане внимательно слушали доводы, но своё мнение менять не торопились.
Чуть позже было принято решение выразить своё отношение к коронавирусу и пандемии пением. Участники исполнили «Священную войну», гимн СССР и «Интернационал».
Чуть позже было принято решение выразить своё отношение к коронавирусу и пандемии пением. Участники исполнили «Священную войну», гимн СССР и «Интернационал».
Ну и какие же народные гуляния без танцев?
Как нельзя кстати к протестующим присоединился музыкант. Песня «Конь» в его исполнении очень понравилась участникам пикета.
Когда люди вдоволь натанцевались и попели хором, организаторы мирно собрали подписи против прививок.
Чуть в стороне от борцов с вакциной примазавшиеся к пикету коммунисты собирали подписи против QR-кодов.
Чуть в стороне от борцов с вакциной примазавшиеся к пикету коммунисты собирали подписи против QR-кодов.
В итоге, пикет в котором должно было принять участие 100 человек превратился в народное гуляние, насчитывающее по меньшей мере 300 участников. Люди требовали крупный митинг на 10 тысяч человек. Они верят, что только тогда их услышат.
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Метки: qr-код видео екатеринбург коронавирус митинг пикет
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Хоть легче дышать стало.
А то в прошлом году, чтобы на каток попасть, час в очереди стоять.
Сейчас кафехи полупустые, ходи куда хошь, место всегда есть.