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В Екатеринбурге массовый пикет против вакцинации закончился песнями и хороводом

В Екатеринбурге массовый пикет против вакцинации закончился песнями и хороводом (5 фото + 6 видео)

Автор:
28 ноября 2021 15:33
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   видео   екатеринбург   коронавирус   митинг   пикет   
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Сегодня в Екатеринбурге должен был состояться массовый санкционированный пикет против вакцинации возле КРК «Уралец».

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Метки: qr-код   видео   екатеринбург   коронавирус   митинг   пикет   
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14  комментариев
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2k
Дункан Маклауд 53 минуты назад
Все вольны высказывать своё мнение.Очень понравилась принципиальность данных граждан - не регистрировался, иди отсюда))) Сам вакцинирован и всем того желаю,но не настаиваю)
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19k
kamanch 13 минут назад
Да вообще классно придумали с этими кодами.
Хоть легче дышать стало.
А то в прошлом году, чтобы на каток попасть, час в очереди стоять.
Сейчас кафехи полупустые, ходи куда хошь, место всегда есть.
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3k
Aristarx Полчаса назад
Технология перехвата праведного народного гнева примитивна и безотказна. Удивительно как автобус навальнистов не подвезли.
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58k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
дебилы но забавные , волонтеры могли бы и принести с красной зоны подарки для "дисидентов" и вакцинироваться не нужно было бы дурочкам. а что я тоже имею право на самовыражение
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433
да пох 39 минут назад
А потом ...Почему меня в больницу не принимают .Что значит нет мест. Зато все права соблюдены .Все по конституции .А это все ваши выдумки и бизнес ........Вы не представляете в какой жопе экономика по планете. Если это и коварный заговор, то только инопланетян. Потому что на земле даже трудно представить кому это выгодно .Если скажите что фармацевтам то рассмешите . Деньги которые невозможно тратить превращают их в бумагу для туалета .Во всем есть баланс .То что происходит ставит всех раком .
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433
да пох zenon 8 минут назад
А вы думаете золото и брильянты в мешках под пальмами стоят.А подводные лодки размножаются почкованием ?
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1k
vagon1 41 минуту назад
В России слишком много свободы.
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0
Прокудин Кирилл 44 минуты назад
Спасибо, поржал.
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30k
Растрелли В.В. 59 минут назад
Екатеринбург - рассадник долбо#бов
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