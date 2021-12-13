FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4252 поста • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории

Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории (17 фото)

Автор:
13 декабря 2021 11:30
Сообщество : Факты
Метки: Католическая церковь   истории   католики   религия мира   римский папа   скандалы   факты   
772
17

В христианской, да и мусульманской конфессии всегда хватало скандалов. Однако лидером по их числу бесспорно является католическая церковь.

Возможно, её бы так не критиковали, если бы она постоянно не попадалась на далеко не богопослушных делах. Хотя порой высшие чины католической церкви и не особо пытаются прятать свои грешки.


×
×

Например, недавно Папа Римский заявил, что плотские утехи не такой уж и страшный грех, даже если совершен он с чужой женщиной, а вот гордыня гораздо хуже. Ничего в этом всём страшного, если ты не является ретранслятором религии на весь мир.


Особенно забавно смотреть, как недавно в Сеть попал ролик, на котором католический священник сначала нюхает дорожку чего-то «ободрительного», а потом зажимается в церкви с проституткой.


К сексуальному насилию со стороны католической церкви, по мнению Папы Римского, тоже стоит относиться в «историческом» контексте и осторожно толковать. Мол, не всё насилие на самом деле насилие.


Но все эти заявления мелочи в сравнении с тем, что в своей истории творила католическая церковь.

Например, в 1994 году католики в Руанде поддерживали геноцид, устроенный временным правительством во время военного переворота.


Тогда, погибло от 500 тыс. до 1 млн человек. И это всего за 4 месяца. Люди умирали быстрее, чем в немецких концлагерях во время Второй мировой войны.


Жизни 2 тыс. человек унёс лично священник Отец Атанас Серомбе, выступавший против народности тутси. Он пригласил людей в церковь, якобы для проведения службы, после чего приказал запереть все двери и уничтожить всех находящихся внутри бульдозером и огнем.


Осудила ли его церковь за это преступление? Нет. Наоборот, ему помогли сбежать и укрывали от правосудия до 2006 года.


В 2001 году было доказано, что католическая церковь поощряла кастрацию мальчиков, чтобы в хоре сохранялся высокий голос. Несмотря на то, что звучит это как средневековая дикость, данная процедура активно приветствовалась вплоть до 50-х годов прошлого столетия.


Причём чаще это применялось к подросткам, пострадавшим от насилия священников. Например, в Нидерландах детей кастрировали за угрозы рассказать всё полиции. В 2012 году обнародовали историю одного мальчика, которому всё же удалось сообщить всё правду правоохранителям.


Вот только результата это не возымело. Его самого обвинили в гомосексуализме и поместили в «дурку» при католической школе, где также, как и остальных, кастрировали.


Засветилась католическая церковь и в пособничестве торговле контрабандой. В частности, речь идет о продаже слоновой кости из-за которой в Африке уничтожили целую популяцию этих животных.  И всё исключительно ради клыков.


Но где же был такой спрос на этот товар? В католической церкви, делавшей из ценной кости распятия. Остановить истребление слонов удалось только после того, как 180 стран подписали специальное соглашение.


Может быть это всё? Конечно, нет. До 2013 года в Ватикане минимальный брачный возраст составлял 12 лет. Повысить его пришлось только после скандалов, связанных с проституцией и педофилией, в которых не обошлось без участия католической церкви.


С 1942 года в Ватикане существует «Институт религиозных дел», выполняющий функции банка. Он позволяет инвестировать деньги якобы на благотворительность без уплаты налогов. Очевидно, что и здесь всё оказалось не чисто.


С 2010 года Институт попал в несколько крупных скандалов. Так, например, оказалось, что церковь помогала итальянской мафии отмывать через неё деньги. Лучше всего их тесную связь иллюстрирует то, что одного из итальянских боссов разрешили хоронить в базилике рядом с умершими Папами.


Ну и нельзя не упомянуть о близких друзьях католической церкви. Вроде нацистов и радикальных исламистов. Странная компашка, не правда ли? С первыми католическая церковь имела тесные связи аж с 1929 года, когда кардинал Пьетро Гаспарри уж слишком сдружился с Бенито Муссолини.


Со вторыми церковь сдружилась, когда 180 стран мира разрабатывали план решения надвигающегося кризиса перенаселения.


Поскольку больше никто не хотел входить в оппозицию, католики заручились поддержкой радикальных исламистов, обладающих взглядами фанатиков.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Католическая церковь   истории   католики   религия мира   римский папа   скандалы   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим 45 минут назад
Сдается мне, что религия должна уже как-то эволюционировать. Точнее она и претерпела изменения, став Законом, регулирующим жизнь общества. Для чего людям по сей день забивают голову, я не понимаю. Конечно же это личное мнение и я не против верований. Я сам, например, большой любитель мифологии, правда мне куда интересней египетская. Богатая и весьма любопытная, но в качестве изучения, а не следования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 4 минуты назад
Ну, положим, по поводу "попое.бли мальчиков из церковного хора" у "святых отцов" католиков и протестантов - там, подозреваю, будет "условный паритет".
По поводу "нестяжательства" - "католики" сначала лихо вырвались вперёд, по части отжимания материальных благ у населения, но теперь их протестантские коллеги их уверенно нагнали. "Православные" - тоже вполне себе "в шоколаде", на жизнь (и прочие блага) им хватает, но до объёмов бабла, которым "рулит" Ватикан или "англикане" с сайентологами и мормонами (тоже "протестантские" секты) - им "как до Луны пешком"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Женский род 23 минуты назад
То Ли дело наша церковь...Сплошные великомученики..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik Полчаса назад
ждем пост о православной, там не лучше дела обстоят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Мурчелло Полчаса назад
Так под защитой бога все делается.А он вроде и не против.Одну только библию почитать.Сплошной садизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) «Божественная» мода: в Бельгии прошло дефиле католических одеяний за 24,5 млн рублей «Божественная» мода: в Бельгии прошло дефиле католических одеяний за 24,5 млн рублей 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах Факты и истории, которые нас удивили Факты и истории, которые нас удивили 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
6
77
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
1
188
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
Набирающие популярность в сообществах
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
0
9
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
Портреты в стиле Симпсонов, Гриффинов, Рика и Морти
1
3
Портреты в стиле Симпсонов, Гриффинов, Рика и Морти
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео)
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#смешные#животные#приколы#комментарии#прикольные#Москва#возможно в россии#задержание
#интересно#факты#подборка#люди#сарказм#кино#Ynews#полиция#девушки#истории
#фото#картинки#добрые видео#СССР#прикол#позитив#Разное#вещи#детство#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться