Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории

В христианской, да и мусульманской конфессии всегда хватало скандалов. Однако лидером по их числу бесспорно является католическая церковь.
Возможно, её бы так не критиковали, если бы она постоянно не попадалась на далеко не богопослушных делах. Хотя порой высшие чины католической церкви и не особо пытаются прятать свои грешки.
Например, недавно Папа Римский заявил, что плотские утехи не такой уж и страшный грех, даже если совершен он с чужой женщиной, а вот гордыня гораздо хуже. Ничего в этом всём страшного, если ты не является ретранслятором религии на весь мир.
Особенно забавно смотреть, как недавно в Сеть попал ролик, на котором католический священник сначала нюхает дорожку чего-то «ободрительного», а потом зажимается в церкви с проституткой.
К сексуальному насилию со стороны католической церкви, по мнению Папы Римского, тоже стоит относиться в «историческом» контексте и осторожно толковать. Мол, не всё насилие на самом деле насилие.
Но все эти заявления мелочи в сравнении с тем, что в своей истории творила католическая церковь.
Например, в 1994 году католики в Руанде поддерживали геноцид, устроенный временным правительством во время военного переворота.
Тогда, погибло от 500 тыс. до 1 млн человек. И это всего за 4 месяца. Люди умирали быстрее, чем в немецких концлагерях во время Второй мировой войны.
Жизни 2 тыс. человек унёс лично священник Отец Атанас Серомбе, выступавший против народности тутси. Он пригласил людей в церковь, якобы для проведения службы, после чего приказал запереть все двери и уничтожить всех находящихся внутри бульдозером и огнем.
Осудила ли его церковь за это преступление? Нет. Наоборот, ему помогли сбежать и укрывали от правосудия до 2006 года.
В 2001 году было доказано, что католическая церковь поощряла кастрацию мальчиков, чтобы в хоре сохранялся высокий голос. Несмотря на то, что звучит это как средневековая дикость, данная процедура активно приветствовалась вплоть до 50-х годов прошлого столетия.
Причём чаще это применялось к подросткам, пострадавшим от насилия священников. Например, в Нидерландах детей кастрировали за угрозы рассказать всё полиции. В 2012 году обнародовали историю одного мальчика, которому всё же удалось сообщить всё правду правоохранителям.
Вот только результата это не возымело. Его самого обвинили в гомосексуализме и поместили в «дурку» при католической школе, где также, как и остальных, кастрировали.
Засветилась католическая церковь и в пособничестве торговле контрабандой. В частности, речь идет о продаже слоновой кости из-за которой в Африке уничтожили целую популяцию этих животных. И всё исключительно ради клыков.
Но где же был такой спрос на этот товар? В католической церкви, делавшей из ценной кости распятия. Остановить истребление слонов удалось только после того, как 180 стран подписали специальное соглашение.
Может быть это всё? Конечно, нет. До 2013 года в Ватикане минимальный брачный возраст составлял 12 лет. Повысить его пришлось только после скандалов, связанных с проституцией и педофилией, в которых не обошлось без участия католической церкви.
С 1942 года в Ватикане существует «Институт религиозных дел», выполняющий функции банка. Он позволяет инвестировать деньги якобы на благотворительность без уплаты налогов. Очевидно, что и здесь всё оказалось не чисто.
С 2010 года Институт попал в несколько крупных скандалов. Так, например, оказалось, что церковь помогала итальянской мафии отмывать через неё деньги. Лучше всего их тесную связь иллюстрирует то, что одного из итальянских боссов разрешили хоронить в базилике рядом с умершими Папами.
Ну и нельзя не упомянуть о близких друзьях католической церкви. Вроде нацистов и радикальных исламистов. Странная компашка, не правда ли? С первыми католическая церковь имела тесные связи аж с 1929 года, когда кардинал Пьетро Гаспарри уж слишком сдружился с Бенито Муссолини.
Со вторыми церковь сдружилась, когда 180 стран мира разрабатывали план решения надвигающегося кризиса перенаселения.
Поскольку больше никто не хотел входить в оппозицию, католики заручились поддержкой радикальных исламистов, обладающих взглядами фанатиков.
Источник:
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По поводу "нестяжательства" - "католики" сначала лихо вырвались вперёд, по части отжимания материальных благ у населения, но теперь их протестантские коллеги их уверенно нагнали. "Православные" - тоже вполне себе "в шоколаде", на жизнь (и прочие блага) им хватает, но до объёмов бабла, которым "рулит" Ватикан или "англикане" с сайентологами и мормонами (тоже "протестантские" секты) - им "как до Луны пешком"...