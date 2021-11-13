17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах

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На работе можно присутствовать, можно ее презирать, а можно любить. И вкладывать частичку души в то, что ты делаешь. Вот семнадцать случаев того, как можно просто и душевно относиться и к своему делу, и к окружающим.
1. «Привезли сильно помятую пиццу. Написали им об этом отзыв и они подарили правильную пиццу в качестве извинений!»
2. «Менеджер с алиэкспресса упаковал товар в такую пленку. Не кружочки, а сердечки! Вроде мелочь, а радует неимоверно!»
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3. «Батарейка потекла, мышка испортилась. Разозлился и написал производителю батареек. Ни на что не надеялся, но он не только извинился, но и прислал набор батареек с зарядкой и павербанк!»
4. Помните, что творилось с ценами на имбирь в начале пандемии? Все — справедливость восторжествовала!
8. «Сидели с друзьями в грузинском ресторане и нам подали сильно пересоленное блюдо. В качестве извинений принесли чуть-чуть фруктов»
13. Lego на самом деле присылает недостающие детали, если написать им. Даже самые маленькие части, причем абсолютно бесплатно!
14. «Я сегодня была в пабе, где в барной стойке есть замороженная часть. Ставишь туда напитки и они остаются холодными»
17. «Свершилось! Купил новую мышку и вот оно — упаковка, которую легко открыть только пальцами всего за 10 секунд»
Эх… жаль, что такой сервис и отношение к клиентам попадаются нечасто. Но хоть кому-то повезло)
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