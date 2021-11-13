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17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах

17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах (17 фото)

Автор:
13 ноября 2021 10:34
Сообщество : RealFishki
Метки: блюдо   еда   истории   кулинария   ремонт   случай   факты   
797
17
На работе можно присутствовать, можно ее презирать, а можно любить. И вкладывать частичку души в то, что ты делаешь. Вот семнадцать случаев того, как можно просто и душевно относиться и к своему делу, и к окружающим.
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Эх… жаль, что такой сервис и отношение к клиентам попадаются нечасто. Но хоть кому-то повезло)

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Метки: блюдо   еда   истории   кулинария   ремонт   случай   факты   
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4k
a_komolow 2 часа назад
Хоть кому-то повезло в этой жизни!
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tamin Час назад
Да это боги клиентского сервиса! Образец для подражания....а про бар я просто офигел...тема!!!!
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Александр 2 часа назад
Действительно добрый и хороший пост.
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