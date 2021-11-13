17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах

На работе можно присутствовать, можно ее презирать, а можно любить. И вкладывать частичку души в то, что ты делаешь. Вот семнадцать случаев того, как можно просто и душевно относиться и к своему делу, и к окружающим.

1. «Привезли сильно помятую пиццу. Написали им об этом отзыв и они подарили правильную пиццу в качестве извинений!» 0 Источник:

2. «Менеджер с алиэкспресса упаковал товар в такую пленку. Не кружочки, а сердечки! Вроде мелочь, а радует неимоверно!» 0 Источник:

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3. «Батарейка потекла, мышка испортилась. Разозлился и написал производителю батареек. Ни на что не надеялся, но он не только извинился, но и прислал набор батареек с зарядкой и павербанк!» 0

4. Помните, что творилось с ценами на имбирь в начале пандемии? Все — справедливость восторжествовала! 0 Источник:

5. Ну разве такой таксист на заслуживает пяти звезд? 0 Источник:

6. Небольшие бонусы от продавца из интернет-магазина 0

7. Тут работает не просто официант, а котэ) 0 Источник:

8. «Сидели с друзьями в грузинском ресторане и нам подали сильно пересоленное блюдо. В качестве извинений принесли чуть-чуть фруктов» 0 Источник:

9. «Сначала накормили обалденным тортиком, а потом дали его рецепт» 0

10. «Сидела в одиночестве и официантка принесла мне вот это чудо» 0 Источник:

11. Руководство салона красоты знает, чего хотят их клиенты 0

12. Мелочь, а приятно. А для кого-то вовсе и не мелочь 0 Источник:

13. Lego на самом деле присылает недостающие детали, если написать им. Даже самые маленькие части, причем абсолютно бесплатно! 0

14. «Я сегодня была в пабе, где в барной стойке есть замороженная часть. Ставишь туда напитки и они остаются холодными» 0 Источник:

15. В столице Аргентины готовят сногсшибательный капучино 0 Источник:

16. «Я только попросил положить побольше соуса чили. Вы только посмотрите на это» 0 Источник:

17. «Свершилось! Купил новую мышку и вот оно — упаковка, которую легко открыть только пальцами всего за 10 секунд» 0 Источник: