«Божественная» мода: в Бельгии прошло дефиле католических одеяний за 24,5 млн рублей

Каждый сезон в Париже традиционно проводится неделя моды, на которой гостям представляют совершенно несуразные образы.
Тем не менее, некоторые из них потом популяризируются, оказавшись на знаменитостях.
Однако модники оказались не только среди звезд. Так, свои тренды в выборе одеяний решили продемонстрировать и священнослужители, которые щеголяли по подиуму в бельгийском Турне.
Показ элегантных ряс сопровождался классической для католической церкви органной музыкой.
У многих возник весьма логичный вопрос: какую цель преследовали организаторы этого странного дефиле? По их же словам, они хотели показать, насколько одежда священников изменилась за несколько веков.
В итоге мир увидел коллекцию риз, расшитых золотыми нитями. К слову, это самая дорогая одежда в Бельгии на сегодняшний день.
Причём стоимость некоторых литургических накидок превысила 300 тыс. евро, или 24,5 млн рублей наших «деревянных».
Вот уж по-настоящему «божественная» мода!
Но в любом случае, уж лучше смотреть на это, нежели на «людей-рюкзаки» Рика Оуэнса, представленные на неделе парижской моды весной. Желающих примерить такой наряд явно окажется гораздо меньше.
Источник:
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