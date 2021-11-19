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«Божественная» мода: в Бельгии прошло дефиле католических одеяний за 24,5 млн рублей

«Божественная» мода: в Бельгии прошло дефиле католических одеяний за 24,5 млн рублей (14 фото)

Автор:
19 ноября 2021 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Католическая церковь   католики   мода.модель   модели   парижская неделя моды   показ мод   рясы   
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Каждый сезон в Париже традиционно проводится неделя моды, на которой гостям представляют совершенно несуразные образы.

Тем не менее, некоторые из них потом популяризируются, оказавшись на знаменитостях.


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Однако модники оказались не только среди звезд. Так, свои тренды в выборе одеяний решили продемонстрировать и священнослужители, которые щеголяли по подиуму в бельгийском Турне.


Показ элегантных ряс сопровождался классической для католической церкви органной музыкой.


У многих возник весьма логичный вопрос: какую цель преследовали организаторы этого странного дефиле? По их же словам, они хотели показать, насколько одежда священников изменилась за несколько веков.


В итоге мир увидел коллекцию риз, расшитых золотыми нитями. К слову, это самая дорогая одежда в Бельгии на сегодняшний день.


Причём стоимость некоторых литургических накидок превысила 300 тыс. евро, или 24,5 млн рублей наших «деревянных».


Вот уж по-настоящему «божественная» мода!


Но в любом случае, уж лучше смотреть на это, нежели на «людей-рюкзаки» Рика Оуэнса, представленные на неделе парижской моды весной. Желающих примерить такой наряд явно окажется гораздо меньше.


Источник:

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Метки: Католическая церковь   католики   мода.модель   модели   парижская неделя моды   показ мод   рясы   
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Hallo FreeSpace Час назад
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Доктор Джонс Час назад
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