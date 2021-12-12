"Здесь будет город заложён назло надменному соседу.."

До появления полноценного города, на этом месте много лет была очень большая стройка. Тысячи крестьян работали тут трёхмесячными сменами, по окончании которых они могли вернуться обратно домой или остаться. Многие оставались, ведь на стройке города платили хорошие деньги. Чтобы ускорить строительство города, которые было исключительно каменным, Пётр даже издал указ, в котором запретил строить из камня по всей стране, кроме Петербурга. Это вынудило всех каменщиков страны идти сюда, чтобы найти работу.