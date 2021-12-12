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"Здесь будет город заложён назло надменному соседу.."

"Здесь будет город заложён назло надменному соседу.." (5 фото)

Автор:
12 декабря 2021 16:17
Метки: Петербург. Петр   история   факты   
754
5
Проект по строительству новой столицы провозглашённой Российской Империи - стал одним из самых амбициозных и смелых среди тех, что были реализованы Петром I.
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Метки: Петербург. Петр   история   факты   
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6  комментариев
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29k
MatveiVainrub 5 часов назад
На всей планете не сыскать такой красоты . Во истину культурная столица мира и город герой в одном лице .
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12k
BARcyk 2 часа назад
- Здесь будет город заложЁн.
- А, на хрена он тут ножОн ?!
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123k
Игорь 4 часа назад
Где Ниеншанц, а где опричники? Когда были опричники там было укреплённое русское селение. "торговое село". Одно из названий Невский Городок.
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12k
Анатолий Соколов 4 часа назад
вот Шведы - умные, построили крепость и посёлок "на высоком" берегу, там куда не доставали наводнения ... но Пётр решил что самый умный и залупил стройку посреди болота, которое ещё и заливало "нагонной волной" ... сам же и помер в результате наводнения ...
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46k
Dj ZXC 5 часов назад
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