"Здесь будет город заложён назло надменному соседу.."

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Проект по строительству новой столицы провозглашённой Российской Империи - стал одним из самых амбициозных и смелых среди тех, что были реализованы Петром I.
Близость города к неприятельской Швеции и суровость здешнего климата делали этот замысел трудно осуществимым. Однако эти земли вовсе не были необитаемыми до прихода сюда Петра.
В 1310-ом году здесь уже находилась Ландскрона, построенная шведами, чтобы закрепиться на этих землях после 3-его Шведского крестового похода. Это не удалось и через полтора года она была почти полностью разрушена новгородцами.
В 1310-ом году здесь уже находилась Ландскрона, построенная шведами, чтобы закрепиться на этих землях после 3-его Шведского крестового похода. Это не удалось и через полтора года она была почти полностью разрушена новгородцами.
«Ниеншанц отбивает набег опричников»
В 1611-ом году на берегах реки Охты стояла крепость Ниеншанц, вместе с прилегавшим городом Ниен. Благодаря своему удачному расположению близ двух рек, город Ниен в XVII столетии стал крупным торговым центром в этом регионе. Существуют шведские карты, датированные серединой XVII века, на которых видно, что берега Невы уже были частично заселены.
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До появления полноценного города, на этом месте много лет была очень большая стройка. Тысячи крестьян работали тут трёхмесячными сменами, по окончании которых они могли вернуться обратно домой или остаться. Многие оставались, ведь на стройке города платили хорошие деньги. Чтобы ускорить строительство города, которые было исключительно каменным, Пётр даже издал указ, в котором запретил строить из камня по всей стране, кроме Петербурга. Это вынудило всех каменщиков страны идти сюда, чтобы найти работу.
Памятный знак Взятию крепости Ниеншанц.
Первой постройкой в нём стала Петропавловская крепость. А одним из первых событий в жизни молодого города стало прибытие в 1703 году первого торгового корабля. Голландский корабль пришвартовался в Петербурге, за что капитану корабля было пожаловано 500 золотых, а также было провозглашено, что 2-ой пришедший корабль получит 300 золотых, а 3-ий — 150.
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Метки: Петербург. Петр история факты
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