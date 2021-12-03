Роберт Листон - хирург с 300%-ной смертностью

Роберт Листон начинал как хирург в Королевской больнице Эдинбурга. Однако его высокомерное и резкое отношение сделало его непопулярным среди своих шотландских коллег, поэтому в 1835 году он стал профессором клинической хирургии в больнице Университетского колледжа в Лондоне. С этого момента его карьера пошла вверх.

Многое из того, что мы знаем о Листоне, стало известно от доктора Ричарда Гордона, хирурга, коллеги Листона и историка медицины. Гордон окрестил его «самым быстрым ножом в Вест-Энде», добавив, что Листонмог ампутировать ногу за 2 с половиной минуты».

Роберт Листон был большим сторонником быстрой хирургии. В своей книге «Практическая хирургия», опубликованной в 1837 году, он писал, что «к операциям следует приступать решительно и быстро».

При этом его методы по тем временам были довольно эффективными. Только один из десяти его пациентов умирал, в то время как хирурги в больнице Святого Варфоломея теряли примерно одного из четырех. Это было связано с тем, что из-за отсутствия анестезии у медленных хирургов пациент бодрствовал и испытывал сильную боль во время операции. Однако извиваться и паниковать бесполезно, когда хирург пытается разрезать вас скальпелем. Некоторые люди, как гласят источники, испытывали такую боль, что им удавалось вырваться из рук тех, кто их держал, и сбежать из операционной. При этом у тех, кто все же оставался на столе, всегда был шанс истечь кровью во время длительной операции. Но для Листона с его способностью резать, пилить и накладывать швы менее чем за три минуты это никогда не было проблемой.