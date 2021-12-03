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Роберт Листон - хирург с 300%-ной смертностью

Роберт Листон - хирург с 300%-ной смертностью (6 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Роберт Листон   история   лондон   неудачная операция   ну вы даете!   спешка   факты   хирургия   
3807
6
Поспешишь - людей насмешишь! А если ты еще и хирург - то не насмешишь, а зарежешь. Роберт Листон, которого прозванный «самым быстрым ножом в Вест-Энде», из-за спешки провел однажды операцию с 300% смертностью. Во время этой операции погибли три человека, только один из которых был его пациентом). Как ему это удалось?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роберт Листон   история   лондон   неудачная операция   ну вы даете!   спешка   факты   хирургия   
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8  комментариев
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
А про 300% анекдот вспомнился.
Подруга подруге говорит "Мой муж импотент на 100%"... Эта ей отвечает "Да что там на 100%... повезло тебе... Мой так вообще на 300% импотент."
"Как на 300%?? Это как так???"
"Да вот так... мало того, что не стоит, так еще палец сломал и язык обжег..."
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480
Нестеров Антон 8 минут назад
Чисто технически, жаловаться то было некому если все умирали
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1k
Пихайло 12 минут назад
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!
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4k
Виктор Полчаса назад
У нас такой в 31 поликлинике г Москвы работает
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Скоро в больницах РФ!
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Голос Вселенной 2 часа назад
Практически House MD...
Гениальность переплевывает остальные недостатки...
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