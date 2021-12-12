«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные» - Братья Стругацкие

Детское кино, мультфильмы... Все мы выросли на них... Моими любимыми фильмами в детстве были, наверное «Королевство кривых зеркал», «Сказка о потерянном времени» и «Старик Хоттабыч»... Еще помню шикарные японские мультфильмы, например «Кот в сапогах».
Еще был период, когда по телеку показывали американские мультики про Майти Мауса - это был полный восторг...
А вот дети росли уже не только на советском кино для детей. Для них уже открылся целый мир... Черепашки Нинзя и Один дома, Инопланетянин и Капитан Крюк... А потом в дом пришли видео игры Мортал Комбат и Counter-Strike... За уши не оттащишь от консоли или компа... Это уже конец девяностых, Плейстейшн приходилось прятать...
Но есть один фильм, который очаровал всю нашу семью, даже бабушек и дедушек... Это Гарри Поттер. Точнее, сначала была книга. Я до сих пор храню эти первые издания на русском... А потом был фильм... Дети бегали с волшебными палочками, собирали Лего по мотивам книг и фильмов, и конечно компьютерные игры, сам грешен, играл до утра...
Великие книги и прекрасное кино.
А вот сегодня читаю новость.
В Чебоксарах закрасили работу художника из Подмосковья, который летом расписал электроподстанцию в новом микрорайоне. Художника пригласил застройщик. А поскольку рядом школа, выбрали тему Гарри Поттера.
Знаете, почему закрасили? В мэрии объяснили, что родители школьников недовольны - потому и закрасили. Вот так теперь выглядит будка.
У меня просто нет слов... Почему то вспомнилось вот это...
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Так что в одном ты прав, победила серость - это те 99,999999 процента тех, кому в принципе нравилось, но им пох. на все.
Сейчас один инициативный сумасшедший может отменить все , что угодно, потому что остальным пох. Ну не доросли мы еще.
Или делать как положено - или вообще никак. А что касается действий владельцев, то для них нет разницы между мазнёй вандала с баллончиком краски и работой оформителя. Почему-то официально зарегистрированные муралы никто не закрашивает.
После этого что-либо читать и понимать в посте нет смысла. Ясно одно - пропагандон подвёл обычную ситуацию с граффити на сарае под мощный идеологический уклон да ещё на примере бездарного, но мейнстримовского образца западной культуры. Отличный образец штампованной и тупой пропаганды и отсутствия сколько-нибудь креативного и нормального мышления западных креаклов.