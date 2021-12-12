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«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные» - Братья Стругацкие (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 11:18
Метки: враг   гарри поттер   родители   
485
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Детское кино, мультфильмы... Все мы выросли на них... Моими любимыми фильмами в детстве были, наверное «Королевство кривых зеркал», «Сказка о потерянном времени» и «Старик Хоттабыч»... Еще помню шикарные японские мультфильмы, например «Кот в сапогах».

Еще был период, когда по телеку показывали американские мультики про Майти Мауса - это был полный восторг...


А вот дети росли уже не только на советском кино для детей. Для них уже открылся целый мир... Черепашки Нинзя и Один дома, Инопланетянин и Капитан Крюк... А потом в дом пришли видео игры Мортал Комбат и Counter-Strike... За уши не оттащишь от консоли или компа... Это уже конец девяностых, Плейстейшн приходилось прятать...

Но есть один фильм, который очаровал всю нашу семью, даже бабушек и дедушек... Это Гарри Поттер. Точнее, сначала была книга. Я до сих пор храню эти первые издания на русском... А потом был фильм... Дети бегали с волшебными палочками, собирали Лего по мотивам книг и фильмов, и конечно компьютерные игры, сам грешен, играл до утра...

Великие книги и прекрасное кино.

А вот сегодня читаю новость.

В Чебоксарах закрасили работу художника из Подмосковья, который летом расписал электроподстанцию в новом микрорайоне. Художника пригласил застройщик. А поскольку рядом школа, выбрали тему Гарри Поттера.


Знаете, почему закрасили? В мэрии объяснили, что родители школьников недовольны - потому и закрасили. Вот так теперь выглядит будка.

У меня просто нет слов... Почему то вспомнилось вот это...


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Метки: враг   гарри поттер   родители   
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7k
vitenok 3 часа назад
Ваня, а почему ты ВСЕЙ правды не пишешь? Там схлестнулись представители пяти основных мнений, что нарисовать вместе Поттера. Нарисовать Путина - 46 процентов, нарисовать что нибудь советское, из мультиков, и на открытие пригласить Зюганова- 23 процента, нарисовать былинных богатырей, с узорами древней Русси - 21 процент, что нибудь на православную тематику - 6 процентов, (местный батюшка сразу открестился от инициаторов), Навального нарисовать - 4 процента, и все прислали около двухсот писем, обращений, звонков в мэрию. Всего голосовавших было 11 человек. Мэрия почесала в затылке, и поручила закрасить всю эту хреновину.
Так что в одном ты прав, победила серость - это те 99,999999 процента тех, кому в принципе нравилось, но им пох. на все.
Сейчас один инициативный сумасшедший может отменить все , что угодно, потому что остальным пох. Ну не доросли мы еще.
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59k
Андрей Полчаса назад
Просто надо привыкать к порядку. Да, художника пригласил застройщик - а это было согласованно с владельцами сетей и этой паршивой трансформаторной будки? Были ли получены необходимые документы на дизайнерское оформление строения? Какие-нибудь документы вообще были?
Или делать как положено - или вообще никак. А что касается действий владельцев, то для них нет разницы между мазнёй вандала с баллончиком краски и работой оформителя. Почему-то официально зарегистрированные муралы никто не закрашивает.
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36k
Александр Полчаса назад
Да давно уже живем по Оурелу, Стругацкие опоздали
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−74
Женский род Час назад
Иван ты хоть понимаешь что весь сайт держится на тебе?...
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Но есть один фильм, который очаровал всю нашу семью, даже бабушек и дедушек... Это Гарри Поттер. Точнее, сначала была книга. Я до сих пор храню эти первые издания на русском... "

После этого что-либо читать и понимать в посте нет смысла. Ясно одно - пропагандон подвёл обычную ситуацию с граффити на сарае под мощный идеологический уклон да ещё на примере бездарного, но мейнстримовского образца западной культуры. Отличный образец штампованной и тупой пропаганды и отсутствия сколько-нибудь креативного и нормального мышления западных креаклов.
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6k
Ruk 3 часа назад
вандалам не место на улицах, не надо делать из городов гетто. А путать тёплое и мягкое стало настолько обыденным, что принимается за норму. Сказка хорошая, гадить на улице нельзя, вроде всё понятно всем, а если нагадить сказкой? всему есть своё место.
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33
Мурчелло 3 часа назад
Обычный чиновничий страх.Правда не понятно,чего именно здесь нужно бояться.Вдобавок,ограниченность ума.
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