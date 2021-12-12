«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные» - Братья Стругацкие

Еще был период, когда по телеку показывали американские мультики про Майти Мауса - это был полный восторг...

А вот дети росли уже не только на советском кино для детей. Для них уже открылся целый мир... Черепашки Нинзя и Один дома, Инопланетянин и Капитан Крюк... А потом в дом пришли видео игры Мортал Комбат и Counter-Strike... За уши не оттащишь от консоли или компа... Это уже конец девяностых, Плейстейшн приходилось прятать...



Но есть один фильм, который очаровал всю нашу семью, даже бабушек и дедушек... Это Гарри Поттер. Точнее, сначала была книга. Я до сих пор храню эти первые издания на русском... А потом был фильм... Дети бегали с волшебными палочками, собирали Лего по мотивам книг и фильмов, и конечно компьютерные игры, сам грешен, играл до утра...



Великие книги и прекрасное кино.