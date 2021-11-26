15 реальных мест, где снимали «Гарри Поттера»

Популярность "Гарри Поттера" до сих пор не угасла — даже спустя 24 года после публикации первых книг и 20 лет после появления на наших экранах мальчика со шрамом. В попытке подобраться поближе к Волшебному миру самые преданные фанаты регулярно посещают места, где снимались фильмы. Если вам тоже интересно на них взглянуть, но срываться в Англию вы пока не готовы — эта подборка для вас!
Эта локация есть практически во всех фильмах. Поскольку это реальный железнодорожный вокзал в столице Англии, он открыт для всех посетителей, и любой может отправиться на поиски платформы 9 ¾, которую добавили после того, как книги стали хитом. Здесь также есть магазин, в котором продаются товары, связанные со вселенной Гарри Поттера. Снаружи в одну из стен встроена багажная тележка, с которой можно сфотографироваться так, как будто вы на пути к самой платформе 9 ¾.
Хотите испытать то же радостное волнение, что чувствовали Гарри, Рон и Гермиона, когда впервые отправились в Хогвартс? Тогда маршрут поезда Якобит в Шотландии — для вас. На пути от Форт-Уильяма до Маллайга пассажиры проезжают через знаменитый изогнутый мост (Виадук Гленфиннан), который неоднократно появлялся в фильмах.
Замок Алник в Нортумберленде, Англия, одним из первых «сыграл» школу чародейства и волшебства. Именно во внешнем дворе этого замка XI века Гарри впервые сел на метлу во время первого урока полетов, а потом изучал правила квиддича в «Философском камне». Здесь же во втором фильме Рон разбил машину. Для тех, кто хочет попрактиковаться в полетах прямо там, где это делал Гарри, Алнвик регулярно проводит «уроки полетов на метле» для посетителей.
Если вы хотите узнать, каково это — ходить на уроки в Хогвартсе, вы можете посетить Даремский собор. В капитулярном зале собора проходили уроки трансфигурации профессора МакГонагалл. Крытые аркады собора также использовали в качестве коридоров Хогвартса.
Если вы хотите представить себя на уроке зелий профессора Снейпа, тогда вам стоит отправиться в отапливаемую комнату в Лакокском аббатстве в Уилтшире. Здесь же были сняты некоторые кадры экстерьера Хогвартса. Более того, сама деревня Лакок получила прозвище «деревня Гарри Поттера», поскольку ее использовали для съемки разных мест, включая дом Горация Слизнорта.
Еще одна локация, которую использовали как кабинет, — классная комната четвертого класса в школе Харроу. Ее использовали в качестве декораций для урока заклинаний профессора Флитвика, на котором первокурсники пытались левитировать перо.
Бодлианская библиотека в Оксфорде «сыграла» сразу два помещения внутри Хогвартса. Часть использовалась как лазарет, а часть, которая называется библиотека герцога Хамфри (старейший читальный зал Бодлианской библиотеки) — как библиотека Хогвартса.
Пожалуй, одна из самых запоминающихся улиц Англии, Шемблз в Йорке, отличается уникальным стилем благодаря зданиям с деревянным каркасом и выступающими вторыми этажами. Практически все здания на этой узкой улочке являются памятниками архитектуры, а ее необычный внешний вид сделал ее идеальным местом для съемок сцен в Косом переулке.
Этот прекрасный викторианский рынок в Лондоне также использовали для некоторых сцен в Косом переулке. Именно здесь располагается магазин, который в первом фильме послужил входом в паб «Дырявый котел».
Блэк-парк в Англии появлялся в каждом фильме как минимум в одной сцене. Его высокие деревья создают очень жуткую атмосферу, что делает его идеальным для Запретного леса. В первых двух фильмах здесь также снимали хижину Хагрида.
Озеро Лох-Шил в Шотландии засветилось в «Узнике Азкабана» и «Принце-полукровке» в качестве Черного озера. Также здесь проводился второй этап Турнира Трех Волшебников в «Кубке огня».
Помните роскошные пиры, которые проводили в Хогвартсе? На самом деле Гарри с друзьями сидели за столами в Большом зале колледжа Крайст-черч в Оксфорде. Но не волнуйтесь, вам не придется поступать в Оксфорд, чтобы взглянуть на это место — колледж проводит специальные туры для посетителей.
В книгах дом ужасных родственников Гарри располагается по адресу Тисовая улица, дом 4, в городе Литтл-Уингинг графства Суррей. Но поскольку это место — такое же вымышленное, как и Хогвартс, дом Дурслей решили снимать по адресу Пикет-Пост-Клоуз, дом 12, в городе Брэкнелл, графство Беркшир.
До переезда на Тисовую улицу Гарри жил со своими родителями в Годриковой лощине. Создатели фильма решили сделать дом на Тисовой улице современным, а первый дом Гарри — более старинным. Дом Де Вер находится в Лавенхэме, графство Саффолк, который считается наиболее хорошо сохранившейся средневековой деревней в Англии. В настоящее время этот дом сдают на Airbnb.
В первой части «Даров смерти» Гарри и Гермиона в какой-то момент ругаются с Роном и продолжают свое путешествие в одиночестве. Вскоре после этого они оказываются на очень узнаваемой «мостовой», которая находится на утесе Малхэм-Коув в Северном Йоркшире.
Источник:
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