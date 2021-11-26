15 реальных мест, где снимали «Гарри Поттера»

Эта локация есть практически во всех фильмах. Поскольку это реальный железнодорожный вокзал в столице Англии, он открыт для всех посетителей, и любой может отправиться на поиски платформы 9 ¾, которую добавили ​​после того, как книги стали хитом. Здесь также есть магазин, в котором продаются товары, связанные со вселенной Гарри Поттера. Снаружи в одну из стен встроена багажная тележка, с которой можно сфотографироваться так, как будто вы на пути к самой платформе 9 ¾.