Золотая середина: как воспитать ребенка и не испортить ему жизнь

Так что идеальной формулы взаимоотношений между родителями и детьми нет. Во всяком случае, есть множество нюансов.

Из действенных советов — это, наверное, стараться слышать и слушать друг друга. Авторитет родителей должен строиться не на физическом превосходстве, а скорее на уважении.

По крайней мере, об этом говорят большинство методик. Также в них говорится, что детям нужно дать часть свободы. Дети должны учиться самостоятельности.

Современные родители, делятся на три типа:

Авторитаристы

Держать в ежовых рукавицах детей, контролировать каждый шаг своих детей - думаете это идеальный план по производству успешных в будущем людей?