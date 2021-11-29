Золотая середина: как воспитать ребенка и не испортить ему жизнь

Отцы и дети: Извечный вопрос воспитания и взаимопонимания поколений
Проблематика, которую поднял в своем произведении Иван Сергеевич актуальна и по сей день спустя столетия. К слову, в следующем году исполняется 160 лет с момента первой публикации этого романа.
На самом деле, недопонимания между поколениями - нормальное явление. Главное, чтобы это недопонимание не переходило в крайности, а то все может закончиться так же, как и для Евгения Базарова.
Как не допустить такой судьбы для своих детей?
Надо помнить, что нигилист кончил плохо не только из-за иных взглядов на жизнь, но и из-за черт своего характера.
Так что идеальной формулы взаимоотношений между родителями и детьми нет. Во всяком случае, есть множество нюансов.
Из действенных советов — это, наверное, стараться слышать и слушать друг друга. Авторитет родителей должен строиться не на физическом превосходстве, а скорее на уважении.
По крайней мере, об этом говорят большинство методик. Также в них говорится, что детям нужно дать часть свободы. Дети должны учиться самостоятельности.
Современные родители, делятся на три типа:
Авторитаристы
Держать в ежовых рукавицах детей, контролировать каждый шаг своих детей - думаете это идеальный план по производству успешных в будущем людей?
Что может произойти?
В Петербурге тринадцатилетняя школьница совершила суицид из-за того, что мать наплевала на ее самочувствие. Девочка отсидела 6 уроков с температурой 37,1.
Девочка также жаловалась учителям на то, что мать заставляет ее заниматься спортивной аэробикой.
Пользователи соцсетей разделились во мнениях после данного инцидента.
Либералы
Нет, это не те, что выходят на площадь Сахарова и за парады с радужными флагами. Речь идет о тех, кто считает, что ребенка равным себе и поэтому позволяют ему то, что детям делать не желательно в силу возраста. Эти новомодные взгляды пришли из-за поверхностного изучения культуры заморских стран, таких как Япония.
Там вообще до 5-7 лет детям разрешено практически все. Однако, родители милениалы не в курсе, что в дальнейшем у японцев принято строгое воспитание и система наказаний за непослушание.
Ярким примером из последнего - нашумевшая история с дочкой Глюкозы. Сама певица на одном из подкастов рассказала, что ее дочь выгнали из школы за то, что она курила.
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«Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила», — заявила Чистякова-Ионова.
Выглядит ее дочь Лидия ярко, сама Наталья считает, что учителя недолюбливают Лиду за то, что она позволяет себе самовыражаться и эпатировать окружающих. Глюкоза поддерживает ее и не ставит никаких преград в воспитании.
С виду она выглядит достаточно счастливой, возможно, так оно и есть, а может быть попытка привлечь внимание матери, которая была постоянно в разъездах из-за гастролей и выступлений.
Баланс
Естественно, третьим типом родителей являются те, кто смог соблюсти баланс между безоговорочным контролем и полной свободой действий. С детьми нужно иметь доверительные отношения, но при этом слово родителя должно перевешивать мнение других. Чаще проводите время с детьми, не просто физически находитесь в одном помещении.
Конфликтов, ссор и разногласий все равно не избежать, главное не переставать разговаривать с детьми.
Самые опасные ошибки: игнорирование, чрезмерное баловство и наполеоновские планы на ребенка.
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