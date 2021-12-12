На турнире MMA в Москве произошла массовая драка

В субботу вечером на 111-ом отборочном турнире лиги WEF (World Ertaymash Federation) по смешанным единоборствам, проходившем в столичном дворце спорта имени Ивана Ярыгина, спортсмены и зрители без определённой национальной принадлежности устроили массовое побоище прямо в октагоне.





После победы в одном из поединков, боец из Узбекистана Намазан Самиев возомнил себя непобедимым и предложил подраться с любым из присутствующих в зале. Желающий нашелся быстро, и организаторы на свою беду согласились провести между ними дуэль взглядов. В ходе которой Самиев без какой-либо видимой причины ударил оппонента коленом в голову. Затем во дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошла типичная кишлачная разборка - возмущенная неспортивным поведением толпа киргизов попыталась линчевать Самиева, а толпа узбеков - защитить своего земляка-героя. К счастью для всех, азиаты больше кричали и толкались - серьёзных травм никто не получил.