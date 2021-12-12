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На турнире MMA в Москве произошла массовая драка

На турнире MMA в Москве произошла массовая драка (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 02:00
Сообщество : Спорт
Метки: Москва   видео   дворец спорта   драка   мма   турнир   
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Узбеки и киргизы решили выяснить, кто из них круче.

В субботу вечером на 111-ом отборочном турнире лиги WEF (World Ertaymash Federation) по смешанным единоборствам, проходившем в столичном дворце спорта имени Ивана Ярыгина, спортсмены и зрители без определённой национальной принадлежности устроили массовое побоище прямо в октагоне.


После победы в одном из поединков, боец из Узбекистана Намазан Самиев возомнил себя непобедимым и предложил подраться с любым из присутствующих в зале. Желающий нашелся быстро, и организаторы на свою беду согласились провести между ними дуэль взглядов. В ходе которой Самиев без какой-либо видимой причины ударил оппонента коленом в голову. Затем во дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошла типичная кишлачная разборка - возмущенная неспортивным поведением толпа киргизов попыталась линчевать Самиева, а толпа узбеков - защитить своего земляка-героя. К счастью для всех, азиаты больше кричали и толкались - серьёзных травм никто не получил.

Пока неизвестно, заинтересовалась ли этим инцидентом полиция и накажут ли организаторы зачинщиков драки. Как грустно шутят в Сети - на турнирах, которые устраиваются среди подобной публики, водомёт или ОМОН лишними никогда не будут. Такова, к сожалению, сегодняшняя реальность.

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Метки: Москва   видео   дворец спорта   драка   мма   турнир   
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2k
petia 51 минуту назад
Пошла жара.
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1k
Лёха Полчаса назад
МАсквабад, блин. Ладно хоть в глубинке славяне пока стараются отписываться от засилия черноты...
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7k
mH Час назад
Старые люди рассказывали, что раньше деревня на деревню так махались. Кто-то кому-то что-то сказал не так и пошло-поехало. "Наших бьют!", и со всех сторон бегут мужики с кольями, бабы визжат и т.д.
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63k
parallax Час назад
Новости из Москвабада продолжают ужасать.
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15k
Toxictofa Час назад
Водомет???
Цепь автоматчиков там надо было ставить!
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966
Oort 2 часа назад
Добрые даги и, ещё более добрые извинияющиеся сторонники росийской государственности, ушатали бы всех. Дело в количестве.
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464
Карл Такойто 2 часа назад
Ну Москва как бы не Лондон,не зря её Москвабад называют. Произошла драка в кишлаке,это вполне нормально,ну для Москвы нормально,если в этом городе 50% а то и более узбеков,киргизов,таджиков и т.д. вы от него что то другое разве ожидаете?
как бы даже мэра оленеводом называют))
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842
Alex 2 часа назад
и это еще других неназываемых национальностей не было...
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51k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
всех домой, остальных домой
навсегда
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