На турнире MMA в Москве произошла массовая драка

Узбеки и киргизы решили выяснить, кто из них круче.
В субботу вечером на 111-ом отборочном турнире лиги WEF (World Ertaymash Federation) по смешанным единоборствам, проходившем в столичном дворце спорта имени Ивана Ярыгина, спортсмены и зрители без определённой национальной принадлежности устроили массовое побоище прямо в октагоне.
После победы в одном из поединков, боец из Узбекистана Намазан Самиев возомнил себя непобедимым и предложил подраться с любым из присутствующих в зале. Желающий нашелся быстро, и организаторы на свою беду согласились провести между ними дуэль взглядов. В ходе которой Самиев без какой-либо видимой причины ударил оппонента коленом в голову. Затем во дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошла типичная кишлачная разборка - возмущенная неспортивным поведением толпа киргизов попыталась линчевать Самиева, а толпа узбеков - защитить своего земляка-героя. К счастью для всех, азиаты больше кричали и толкались - серьёзных травм никто не получил.
«Узбеки! Киргизы! Мы братья! Че вы так делаете? Это спорт, так бывает!» - попытался примирить дерущихся один из организаторов турнира
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Пока неизвестно, заинтересовалась ли этим инцидентом полиция и накажут ли организаторы зачинщиков драки. Как грустно шутят в Сети - на турнирах, которые устраиваются среди подобной публики, водомёт или ОМОН лишними никогда не будут. Такова, к сожалению, сегодняшняя реальность.
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Цепь автоматчиков там надо было ставить!
навсегда