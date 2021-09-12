В Омске мужчина объявил войну детской площадке

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Война между соседями - дело бессмысленное и беспощадное. В ход идут все средства, даже такие, как болгарка.
Дворовая территория 16-того Военного Городка в Омске не отличается обилием игровых зон и хороших детских площадок. Их попросту нет. Вот и решили жильцы дома 404 своими силами организовать ребятне место для игр. Сказано – сделано. Площадку отсыпали, поставили скамейку, домик и качели.
Все были довольны, кроме одного жильца – Олега Терновцева, а точнее, его родителей. Пенсионеров не устраивало, то, что качели скрипят, да и дети собираются возле дома со всего района. И тогда в ход пошла тяжелая артиллерия – болгарка. За 5 минут были уничтожены скрипучие качели, да и не только они.
Обескураженные таким варварским отношением к чужому труду жители написали жалобу участковому, а он лишь развел руками, мол самострой. Родители, которые построили площадку, негодуют — деньги им никто возвращать не собирается.
Не жили весело и нечего начинать.
Не жили весело и нечего начинать.
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Метки: болгарка видео качели омск соседская война
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Жил когда-то сам недалеко в этом городке и один военный рукожоп смастерил качели в квартире для детишек. Просто кольца в косяк дверного проема, цепи и дощечка. Подшипников нет и цепи эти скрежетали и скрипели с отдачей в бетонные панели так, что слышно было на 3-4 квартиры во все стороны.
Единичные походы не давали результатов. До военного разума так легко не достучаться. А скрипит прям на нервах. Собрались толпой в четыре соседа и рассказали ему всë что о нем думают. Массовое психологическая атака удалась. Скрип исчез.
В своём личном дворе уже не всё можешь построить, что за многоквартирный дом говорить?
Всем не угодить. Меня тоже раздражало, когда жил возле школы на первом этаже. Приезжают мамаши и в жилой, обозначенной зоне сидят в авто с запущенным двигателем. Если дома жарко и форточка открыта, то гарь вся дома. Выхожу, прошу двигатель заглушить или хотя бы выхлопной трубой на дорогу развернуть автомобиль. . В ответ: « Я же ребёнка жду!». Вот и все… у неё ребёнок, а наши дети хоть сдохни. Потом стал приглашать в гости, чаю попить, их выхлопными газами подышать. Вроде действовало. Не долго.
Машины все исцарапаны мамашами-водителями. Раз в неделю свежая царапина другого цвета. Приметил даже кто именно царапал. Нетрудно вычислить. А что предъявишь?
Одна мамаша заняла два парковочных места. Прошу припарковаться правильно, т.к. мне на работу нужно в ночную смену и нет времени ждать когда она вернётся и уедет. Ответ короток и безапелляционен: « Вы, что не видите, я за ребёнком приехала!». Да хоть за слонёнком! Почему прикрываете детьми собственную безалаберность и неуважение к людям?
В общем, как в той рекламе « Хорошо иметь домик в деревне!». А в городе всегда будут такие проблемы. Увы…
Я не жалуюсь, просто факты привожу.
На официоз денег нет, а построишь сам - незаконно Вот за подобные моменты люди не любят действующие власти
А скрип качелей - могли бы и смазать.
Вот пришел бы позже шкет покататься на качельках, а те хрясь и сломались, итог - увечья. Потом бы на горе-строителей повесили бы статью. А так просто потерянные деньги. Я никого не защищаю, просто факт. Если хочется площадку надо согласовывать, получать бумажку о безопасности и т.п. А так опасна вся эта самодеятельность, особенно, если земля не приватизирована жильцами дома и находится на муниципальном учете(или как там корректней)
Не спорю что во многих регионах положение хуже гораздо, но почему тут нашли в себе силы и средства потихоньку но выкарабкиваться