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В Омске мужчина объявил войну детской площадке

В Омске мужчина объявил войну детской площадке (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2021 13:32
Сообщество : Жить в России
Метки: болгарка   видео   качели   омск   соседская война   
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Война между соседями - дело бессмысленное и беспощадное. В ход идут все средства, даже такие, как болгарка.

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Метки: болгарка   видео   качели   омск   соседская война   
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40
Elise Norge Час назад
А почему в России флекс называют болгаркой?
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9k
Valiko Минуту назад
Скрипучие качели - это косяк серьезный! Но порча имущества это порча имущества. Это болгарин с болгаркой реально войну развязали против всех, а это опасно, ибо не знаешь откуда и от кого прилетит.
Жил когда-то сам недалеко в этом городке и один военный рукожоп смастерил качели в квартире для детишек. Просто кольца в косяк дверного проема, цепи и дощечка. Подшипников нет и цепи эти скрежетали и скрипели с отдачей в бетонные панели так, что слышно было на 3-4 квартиры во все стороны.
Единичные походы не давали результатов. До военного разума так легко не достучаться. А скрипит прям на нервах. Собрались толпой в четыре соседа и рассказали ему всë что о нем думают. Массовое психологическая атака удалась. Скрип исчез.
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7k
кот базилий 5 минут назад
Руки козлу оторвать по самую майку.
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51
Игорь 39 минут назад
К детской площадке столько требований, что старику достаточно было кляузу написать властям. И началось бы: а где проект?, а кем утверждён?, а тут нарушение, а тут небезопасно, а кто ответственный?… и т.д.
В своём личном дворе уже не всё можешь построить, что за многоквартирный дом говорить?
Всем не угодить. Меня тоже раздражало, когда жил возле школы на первом этаже. Приезжают мамаши и в жилой, обозначенной зоне сидят в авто с запущенным двигателем. Если дома жарко и форточка открыта, то гарь вся дома. Выхожу, прошу двигатель заглушить или хотя бы выхлопной трубой на дорогу развернуть автомобиль. . В ответ: « Я же ребёнка жду!». Вот и все… у неё ребёнок, а наши дети хоть сдохни. Потом стал приглашать в гости, чаю попить, их выхлопными газами подышать. Вроде действовало. Не долго.
Машины все исцарапаны мамашами-водителями. Раз в неделю свежая царапина другого цвета. Приметил даже кто именно царапал. Нетрудно вычислить. А что предъявишь?
Одна мамаша заняла два парковочных места. Прошу припарковаться правильно, т.к. мне на работу нужно в ночную смену и нет времени ждать когда она вернётся и уедет. Ответ короток и безапелляционен: « Вы, что не видите, я за ребёнком приехала!». Да хоть за слонёнком! Почему прикрываете детьми собственную безалаберность и неуважение к людям?
В общем, как в той рекламе « Хорошо иметь домик в деревне!». А в городе всегда будут такие проблемы. Увы…
Я не жалуюсь, просто факты привожу.
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5k
Sanar Час назад
Военный городок же, что блеют как овцы на камеру? Где стрельба и приёмы ножевого боя? Ааа поскупали дешёвых квартирок у военных и теперь от одного военного пенсионера все огребают))) нормально, так и должно быть.
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6k
Мистер Фикс Час назад
Вся суть нашей системы.
На официоз денег нет, а построишь сам - незаконно
Вот за подобные моменты люди не любят действующие власти
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6
Nata Час назад
Значит так. Собираете коллективное письмо от всех жильцов и идете в исполком, добиться от органов наличия территории для детских игр вполне реально, хотя для этого и потребуется много времени и усилий. Но все это с лихвой компенсируется, когда ребенок может развиваться полноценно, не только развивая физические способности, но и навыки общения, которые приобретаются на таких территориях. Никогда не стоит спешить с предложением о строительстве за собственные средства, т. к. бюджетные запасы могут быть направлены на другие цели.
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6
Nata Мистер Фикс 58 минут назад
Понимаете если ничего не делать так ничего и не будет.
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33k
Опаньки 2 часа назад
Детям свойственно шумно вести себя - это дети, у них природа такая. А уже уровень шума - это забота родителей. У нас тоже площадка под окнами, некоторые дети совершенно не умеют себя вести, ор иногда перебивает шум моего перфоратора.

А скрип качелей - могли бы и смазать.
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939
GoInDown 2 часа назад
"Инициатива е....т инициатора"
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1k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Ну вызвали сварщиков и заварили. И качелю и дверь болгарщику
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146
Arti 2 часа назад
ну вот, теперь официально разрешение могут попросить , и достроить уже не много осталось, и будет вам счястьие
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зачем так сложно и нервно? Достаточно письма в Роспотребнадзор и несертифицированную детскую площадку обяжут "строителей" снести за свой счёт не только, как самовольно возведенное строение, но и как потенциально опасное сооружение. А вообще, рисковые "строители". Не дай Бог, кто-то из детей травмируется и затаскают их по судам. Сейчас такая жизнь.
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9k
Атеист 2 часа назад
Может он их от уголовной статьи спас?)
Вот пришел бы позже шкет покататься на качельках, а те хрясь и сломались, итог - увечья. Потом бы на горе-строителей повесили бы статью. А так просто потерянные деньги. Я никого не защищаю, просто факт. Если хочется площадку надо согласовывать, получать бумажку о безопасности и т.п. А так опасна вся эта самодеятельность, особенно, если земля не приватизирована жильцами дома и находится на муниципальном учете(или как там корректней)
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Я не защищаю придурочного мужика с его нервными родителями - НО!Что, никто в этом городке не знал, что у нас в стране прежде чем что-то сделать, даже очень полезное и хорошее, надо получить разрешение властей, а в случае детской площадки - не одно? Как это ни прискорбно, жители в этой ситуации неправы...
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