FISHKINET
Сообщество Криминал 1782 поста • 349 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Оренбургской области поймали самого неудачливого угонщика

В Оренбургской области поймали самого неудачливого угонщика

Автор:
15 апреля 2023 09:56
Сообщество : Криминал
Метки: бульдозер   видео   оренбург   трактор   угнал трактор   угон   
1170
3
1

22-летний житель Александровского района решил почувствовать себя великим угонщиком и забрался на территорию местного фермерского хозяйства.

Приглянулся ему старенький трактор МТЗ-82, правда оказалось, что трактором еще нужно уметь управлять. Парняга сумел его завести и даже выехал за пределы деревни, но вот на грунтовке тракторок показал свой норов и съехал в кювет, где благополучно застрял.

Вместо того, что бы бросить угнанную технику и пуститься в бега, коварный злоумышленник опять вернулся на ферму и угнал оттуда бульдозер ДТ-75. Как вы думаете зачем? Правильно, вытаскивать трактор. Но в эту ночь фортуна была явно не на стороне молодого человека. Бульдозер по дороге заглох и только после этого доморощенный "Мемфис" ретировался восвояси.


Владелец угнанной техники написал заявление в полицию, в итоге парня поймали. На вопрос зачем ему нужен был чужой трактор, он ответил, что просто хотел покататься.


Любителю тракторных покатушек грозит вполне реальный срок по статье 166 УК РФ до 5 лет.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: бульдозер   видео   оренбург   трактор   угнал трактор   угон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
429
гарри Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Полезные расширения для браузера, о которых мало кто знает
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
BMW создали свой самый мощный внедорожник - XM Label Red
BMW создали свой самый мощный внедорожник - XM Label Red
Полноразмерную копию Kia EV6 собрали из кубиков LEGO
Полноразмерную копию Kia EV6 собрали из кубиков LEGO
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдеподобно

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#факты#интересное#в мире#знаменитости#Прикол#суд#дети
#Юмор#автомир#машина#шоу бизнес#аварии#США#Приколы#позитив#Спорт#забавно
#история#автомобили#животные#дтп#авто аварии#Жизнь#Автовсячина#Фотографии#кот#картинки
Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке Повышенный кешбэк на покупки в Перекрёстке и Пятёрочке Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце Серийный угонщик иномарок из Омска пожаловался на разбитое сердце В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины В Оренбурге 16-летней девушке удалось отбиться от напавшего на нее в лифте мужчины В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины В Петербурге водитель вытащил угонщика прямо из движущейся машины Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

На что жалуетесь?

Вернуться