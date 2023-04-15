В Оренбургской области поймали самого неудачливого угонщика

Вместо того, что бы бросить угнанную технику и пуститься в бега, коварный злоумышленник опять вернулся на ферму и угнал оттуда бульдозер ДТ-75. Как вы думаете зачем? Правильно, вытаскивать трактор. Но в эту ночь фортуна была явно не на стороне молодого человека. Бульдозер по дороге заглох и только после этого доморощенный "Мемфис" ретировался восвояси.