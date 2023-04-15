В Оренбургской области поймали самого неудачливого угонщика

22-летний житель Александровского района решил почувствовать себя великим угонщиком и забрался на территорию местного фермерского хозяйства.
Приглянулся ему старенький трактор МТЗ-82, правда оказалось, что трактором еще нужно уметь управлять. Парняга сумел его завести и даже выехал за пределы деревни, но вот на грунтовке тракторок показал свой норов и съехал в кювет, где благополучно застрял.
Вместо того, что бы бросить угнанную технику и пуститься в бега, коварный злоумышленник опять вернулся на ферму и угнал оттуда бульдозер ДТ-75. Как вы думаете зачем? Правильно, вытаскивать трактор. Но в эту ночь фортуна была явно не на стороне молодого человека. Бульдозер по дороге заглох и только после этого доморощенный "Мемфис" ретировался восвояси.
Владелец угнанной техники написал заявление в полицию, в итоге парня поймали. На вопрос зачем ему нужен был чужой трактор, он ответил, что просто хотел покататься.
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