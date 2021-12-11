FISHKINET
Сообщество Юмор 13452 поста • 2775 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
10 снимков, которые напоминают нам о том, что всех людей можно разделить на два лагеря

10 снимков, которые напоминают нам о том, что всех людей можно разделить на два лагеря (11 фото)

Автор:
11 декабря 2021 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   два вида   два лагеря   люди   подборка   привычка   фото   
592
11

Элементарные ежедневные жизненные мелочи относят человека к тому или иному лагерю единомышленников. К какому относитесь именно вы, можно узнать из этой подборки.

Каждый человек обладает индивидуальными особенностями. Они проявляются во вкусовых привычках, режиме дня, отношении к разного рода предметам и во многом другом. Несмотря на собственное мнение, мы неизменно выбираем определенную распространенную форму поведения. По некоторым предпочтениям всех нас можно разделить всего на две группы.


В жизни каждого из нас найдется время на чашечку бодрящего напитка

А вот размешивать его можно двумя способами.

×
×

Как удобнее держать мышку?

Офисные работники чаще всего не замечают, что по признаку пользования обычной компьютерной мышью их можно поделить на 2 группы.

Испокон веков девушки стоят перед выбором удобства или красоты

Высокие каблуки или кроссовки? Выбор за вами.

Вам кажется, что в современном мире уже не осталось суеверных людей?

На самом деле это не так, все мы по-прежнему делимся на тех, кто верит в приметы и кто их игнорирует.

Любители сладкого

Кто-то сперва съедает с эскимо шоколад и не понимает, как можно есть мороженое иначе.

Два способа скоротать время в поездке

Все мы активные пользователи современных гаджетов, однако всегда будут те, кто играм в телефоне предпочтет книгу.

Мы не задумываясь пользуемся зубной пастой ежедневно

А оказывается, все люди выдавливают ее по-своему.

Отношение к спортивным нагрузкам у нас тоже разное

Кто-то предпочитает пробежки по утрам и упорные тренировки, а другие не понимают всей этой активности.

Радоваться и грустить от одного и того же

От нашей собственной реакции зависит очень многое. Вот, например, как по-разному мы реагируем на выпавший первый снег и наступление зимы.

Как мы открываем йогурт

Мы можем проживать на различных континентах, отличаться по возрасту и полу, но всегда есть вещи, которые нас объединяют. Например, то, как мы открываем йогурт: одни облизывают фольгу, а другие нет. А как часто вы замечаете, что люди делятся на два лагеря?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   два вида   два лагеря   люди   подборка   привычка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
625
Mixan Час назад
Пост прикольный однозначно улыбнуло и плюс мой ..
А если серьезно ,то люди делятся на "овец , волков и пастухов" если образно ..
Волков много развелось и пора начинать отстрел ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото) Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото) Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров Они пошли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону Они пошли против правил и показали всем свою бунтарскую сторону 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне 16 провальных ситуаций, которые произошли на кухне Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях 16 примеров отчаянно наглого фотошопа 16 примеров отчаянно наглого фотошопа
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

446840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Настоящий полковник?
2
590
Настоящий полковник?
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
0
276
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
Набирающие популярность в сообществах
Сухари, гренки, крутоны - есть ли разница?
0
6
Сухари, гренки, крутоны - есть ли разница?
С добрым утром
0
2
С добрым утром
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#факты#Ynews#приколы#дтп#еда#автомир#Россия#Москва
#фото#прикол#люди#история#интересное#аварии#картинки#познавательно#кино#Япония
#интересно#животные#новости#подборка#полиция#автомобили#авто аварии#Разное#позитив#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться