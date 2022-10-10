14 на первый взгляд нормальных вещей, которые раздражают большинство людей

Эти вещи раздражают многих, но о них не говорят.
Кто-то громко ест, другой грызет ногти на людях, третий подошел слишком близко в очереди и буквально дышит вам в спину. У каждого из нас будет свой раздражающий фактор и своя точка кипения. Впрочем, иногда мы сами можем стать «преступниками» и кого-то раздражать. Поэтому мы решили сделать подборку как раз таких вещей: они заставят нервно дергаться глаз у большинства людей. Однако это вовсе не случайно: предлагаем вам посмотреть на них для тренировки спокойствия, ведь на самом деле не все так плохо, как может показаться.
Так выглядит угол в 91 градус
Развешанные криво картины в галерее
Карандаши, до стержня которых не добраться
Кто-то перестарался с оборудованием для общественного туалета
Надеемся, праздник не был испорчен этим недоразумением
Контейнер для банана, в который не входит банан
Видно не сразу, но если приглянуться...
Кажется, фотографии с багетами будут неудачными
Когда решил пойти против системы
Кто-то просто плохо выполняет свою работу
Сыр, свалившийся с пиццы
Вряд ли у автора фото получилось печенье
Ужасная идея, от которой закипает кровь
Apple и их зарядные устройства к разным гаджетам
Источник:
АНТИФИШКИ
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Остальное раздражает, но покажите мне кто считает это нормальным?