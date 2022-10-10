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14 на первый взгляд нормальных вещей, которые раздражают большинство людей

14 на первый взгляд нормальных вещей, которые раздражают большинство людей

Автор:
10 октября 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: бесят   люди   подборка   привычка   раздражение   фото   
558
15

Эти вещи раздражают многих, но о них не говорят.

Кто-то громко ест, другой грызет ногти на людях, третий подошел слишком близко в очереди и буквально дышит вам в спину. У каждого из нас будет свой раздражающий фактор и своя точка кипения. Впрочем, иногда мы сами можем стать «преступниками» и кого-то раздражать. Поэтому мы решили сделать подборку как раз таких вещей: они заставят нервно дергаться глаз у большинства людей. Однако это вовсе не случайно: предлагаем вам посмотреть на них для тренировки спокойствия, ведь на самом деле не все так плохо, как может показаться.

Так выглядит угол в 91 градус

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Развешанные криво картины в галерее

Карандаши, до стержня которых не добраться

Кто-то перестарался с оборудованием для общественного туалета

Надеемся, праздник не был испорчен этим недоразумением

Контейнер для банана, в который не входит банан

Видно не сразу, но если приглянуться...

Кажется, фотографии с багетами будут неудачными

Когда решил пойти против системы

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Источник:

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Метки: бесят   люди   подборка   привычка   раздражение   фото   
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3  комментария
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2k
DVPET Полчаса назад
Из всех "нормальным" можно назвать только смешение разных конфет, но покажите мне кого это раздражает?
Остальное раздражает, но покажите мне кто считает это нормальным?
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18k
anpetrof 6 минут назад
Вот совершенно фиолетово - никогда не затачивал карандаши точилкой
...
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4k
Alex75r 12 минут назад
Классно придумано. Всё равно этот крем все отбрасывают.
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