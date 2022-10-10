14 на первый взгляд нормальных вещей, которые раздражают большинство людей

Кто-то громко ест, другой грызет ногти на людях, третий подошел слишком близко в очереди и буквально дышит вам в спину. У каждого из нас будет свой раздражающий фактор и своя точка кипения. Впрочем, иногда мы сами можем стать «преступниками» и кого-то раздражать. Поэтому мы решили сделать подборку как раз таких вещей: они заставят нервно дергаться глаз у большинства людей. Однако это вовсе не случайно: предлагаем вам посмотреть на них для тренировки спокойствия, ведь на самом деле не все так плохо, как может показаться.

Так выглядит угол в 91 градус