Семиклассница обманула педофила и смогла убежать

Нападение произошло в Новгородской области. Орудовал насильник-рецидивист.
Мужчина напал на 13-летнюю школьницу возле бани в городке Окуловка. Ударил по лицу, начал угрожать и повел к зданию подстанции. Там упырь начал раздеваться и замешкался, когда снимал штаны.
Девочка оказалась не промах — как только он отвлекся, сразу дала деру. Обратилась к первому же полицейскому и насильника взяли по горячим следам. Им оказался 49-летний Сергей Муничев, уголовник с 2 ходками за плечами.
Первая за изнасилование, вторая — за разбой.
Против него возбудили дело по статье 131, так что скоро он поедет на зону в третий раз. Возможно, даже займет заслуженное место в камере для пернатых. Туда ему и дорога.
Если говорить о педофилах, то все чаще возникает вопрос: Ну посадили вы их — ок. А дальше что? Они же, скорее всего, выйдут. На зонах таких не особенно любят и все-таки шанс освободиться у них велик. Как вы думаете — чем они займутся, когда окажутся на свободе? Да тем же самым — будут насиловать. Так что с ними делать: кастрировать, вешать, закрывать в дурке или давать пожизненное?
Если кастрировать и отправить на зону лет на 15, человек (если можно его так назвать) озлобится еще сильней. А он когда-нибудь выйдет. Кстати, в Казахстане педофилов вовсю кастрируют:
Что касается смертной казни, она официально запрещена в РФ. Если закрыть в дурдоме, то там он будет сидеть как в санатории, со жратвой и лекарствами. Остается пожизненное — наверное, самый логичный вариант. Такой законопроект сейчас и разрабатывается.
Важно: пожизненное предусмотрено для рецидивистов, которые повторно нападают на несовершеннолетних.
Почему этим озаботились сразу все: Дума, правительство РФ? Даже Верховный суд дал комментарий:
«Предложение, в целом, возражений не вызывает».
Почему такой кипеж? Да потому что большая часть изнасилований несовершеннолетних (и их попыток) совершается как раз рецидивистами. Например, вот история педофила-маньяка из Саратова:
Суть в том, что такие персонажи освобождаются и продолжают насиловать и убивать. Это больные животные и по-другому они уже не могут.
Поэтому инициатива о пожизненном заключении выглядит здравой. Так что с педофилами-рецидивистами все ясно. В лучшем случае, они теперь станут «дуньками» на зоне без права на освобождение — другого они и не заслуживают.
Источник:
- ООН осудила закон о кастрации насильников и педофилов, принятый в Нигерии
- Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию
- Сотрудник МВД спасал женщину от похотливого пса. И случайно подстрелил
- В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции
- Женщина обнаружила пропавшую год назад дочку на порносайте
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Утилизировать!!!
Нет гниды, не возникнет проблем в будущем!
Допустим (допустим!!!) что он действительно дергал себя за шишку в непосредственной близости от ребёнка.
Вот он педофил? Два раза в жизни подрочил прилюдно, когда где то рядом ошивалась какая то посторонняя девочка и всё? В чёрный дельфин на пожизненное? Или как? Яйца резать? За дрочилово?
А то прицепились к этой искусственной планке 18 лет, и всё тут. Типа, до 18 насиловать нельзя, а после 18 как будто можно. Что, после 18 насилие уже не насилие? Или душевных травм после 18 будет меньше? Что ж, открою вам страшную тайну: психологически насильные сексуальные действия как раз-таки детьми будут восприниматься легче, чем взрослыми, потому что они ещё недостаточно прожили в нашем испорченном обществе, не переняли его ханжеские взгляды и пока не знают, что их обяжут чувствовать себя жертвой изнасилования, с которой произошло что-то ужасное. Вот подрастут - тогда-то им взрослые и объяснят как всё было на самом деле и как теперь нужно себя чувствовать.
А то, получается, у нас возраст, прям, показатель дозволенности насилия. Ну так давайте градацию ещё внутри несовершеннолетних введём: изнасиловал девочку до 3 лет - 50 лет тюрьмы, с 3 до 5 - уже 45, с 5 до 7 - всего 40 и так далее. Раз вам возраст важен, ну, давайте: чем моложе жертва, тем суровей наказание. Оценим всех наших дам от 0 до 90. А насилие над мужским полом должно быть ещё суровее, чем над женским, ведь психологически это гораздо унизительней: вы мужчина, сильный пол, а вас "нагнули". Да ещё и, извините, скорее всего использовалось непредназначенное для этого отверстие. Это вдвойне унизительней!
Смелее!!!
Ещё один маленький шажочек остался!
Сегодня решаем сажать пожизненно педофилов, а уже завтра будем такой же законопроект обсуждать для, чиновников, коррупционеров и депутатов!!!
Ура товарищи! Уррррааааа!!!
Кому и какое дело до того как это всё будет работать
Кому какая разница сколько там ещё [мат] изнасилуют, сколько убьют, сколько съедят....
Ка ка я раз ни ца
Главное сшибить очков в копилку с горячей темы. Кто ненавидит убийц? Никтооооо. Кто ненавидит педофилов? Всееее. Поэтому ищем ключи не где потеряли, а где светло!
дать лет 10-15 каторжных работ - и не расстреляли но и живым не вернется
В дурке из него могут сделать овоща,который до конца дней не будет воспринимать реальность.
А вообще таких надо на очень вредное производство отправлять.Пусть отрабатывают.
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тут продолжить можно про любого преступника - рецидивиста
"Это больные животные и по-другому они уже не могут."
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если больные - то почему не лечить? значит не больные, а делают это сознательно для получения удовлетворения
Круглосуточно всё равно не уследить, а тут гарантия отсутствия рецидива!
Отменить мораторий для таких, год-два разбирательств и все.