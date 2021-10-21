Семиклассница обманула педофила и смогла убежать

Мужчина напал на 13-летнюю школьницу возле бани в городке Окуловка. Ударил по лицу, начал угрожать и повел к зданию подстанции. Там упырь начал раздеваться и замешкался, когда снимал штаны.

Девочка оказалась не промах — как только он отвлекся, сразу дала деру. Обратилась к первому же полицейскому и насильника взяли по горячим следам. Им оказался 49-летний Сергей Муничев, уголовник с 2 ходками за плечами.

Первая за изнасилование, вторая — за разбой.

Против него возбудили дело по статье 131, так что скоро он поедет на зону в третий раз. Возможно, даже займет заслуженное место в камере для пернатых. Туда ему и дорога.