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Семиклассница обманула педофила и смогла убежать

Семиклассница обманула педофила и смогла убежать (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 октября 2021 15:08
Сообщество : Криминал
Метки: извращенец   изнасилование   кастрация   маньяк   наказание   нападение   педофил   тюрьма   
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Нападение произошло в Новгородской области. Орудовал насильник-рецидивист.

Мужчина напал на 13-летнюю школьницу возле бани в городке Окуловка. Ударил по лицу, начал угрожать и повел к зданию подстанции. Там упырь начал раздеваться и замешкался, когда снимал штаны.

Девочка оказалась не промах — как только он отвлекся, сразу дала деру. Обратилась к первому же полицейскому и насильника взяли по горячим следам. Им оказался 49-летний Сергей Муничев, уголовник с 2 ходками за плечами.

Первая за изнасилование, вторая — за разбой.

Против него возбудили дело по статье 131, так что скоро он поедет на зону в третий раз. Возможно, даже займет заслуженное место в камере для пернатых. Туда ему и дорога.

Если говорить о педофилах, то все чаще возникает вопрос: Ну посадили вы их — ок. А дальше что? Они же, скорее всего, выйдут. На зонах таких не особенно любят и все-таки шанс освободиться у них велик. Как вы думаете — чем они займутся, когда окажутся на свободе? Да тем же самым — будут насиловать. Так что с ними делать: кастрировать, вешать, закрывать в дурке или давать пожизненное?

Если кастрировать и отправить на зону лет на 15, человек (если можно его так назвать) озлобится еще сильней. А он когда-нибудь выйдет. Кстати, в Казахстане педофилов вовсю кастрируют:

Что касается смертной казни, она официально запрещена в РФ. Если закрыть в дурдоме, то там он будет сидеть как в санатории, со жратвой и лекарствами. Остается пожизненное — наверное, самый логичный вариант. Такой законопроект сейчас и разрабатывается.

Важно: пожизненное предусмотрено для рецидивистов, которые повторно нападают на несовершеннолетних.

Почему этим озаботились сразу все: Дума, правительство РФ? Даже Верховный суд дал комментарий:

«Предложение, в целом, возражений не вызывает».

Почему такой кипеж? Да потому что большая часть изнасилований несовершеннолетних (и их попыток) совершается как раз рецидивистами. Например, вот история педофила-маньяка из Саратова:

Суть в том, что такие персонажи освобождаются и продолжают насиловать и убивать. Это больные животные и по-другому они уже не могут.

Поэтому инициатива о пожизненном заключении выглядит здравой. Так что с педофилами-рецидивистами все ясно. В лучшем случае, они теперь станут «дуньками» на зоне без права на освобождение — другого они и не заслуживают.

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Метки: извращенец   изнасилование   кастрация   маньяк   наказание   нападение   педофил   тюрьма   
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29  комментариев
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9k
Евгений 2 часа назад
Что делать, что делать?
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Нет гниды, не возникнет проблем в будущем!
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1k
Жэка Минуту назад
Вспомним того мужика который на диване сидел с папкой

Допустим (допустим!!!) что он действительно дергал себя за шишку в непосредственной близости от ребёнка.

Вот он педофил? Два раза в жизни подрочил прилюдно, когда где то рядом ошивалась какая то посторонняя девочка и всё? В чёрный дельфин на пожизненное? Или как? Яйца резать? За дрочилово?
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12k
Евгений 3 минуты назад
На мой взгляд вообще не должно существовать такого понятия, как "насильник рецидивист". Таким животным нельзя давать второго шанса, априори.
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2k
BornFree25 17 минут назад
Чё все пристали именно к педофилам? Если хотите ужесточать наказание, так ужесточайте за любое изнасилование без привязки к возрасту. Думаете, насилующие взрослых женщин реже их в процессе убивают, чтоб не сболтнула? Или рецидивистов, отсидевших и совершивших повторное преступление, среди них нет? Или считаете, что взрослые тёти оговаривают своих партнёров чаще, чем маленькие девочки что-то неправильно поняли или их подговорили так сказать родители? Так надо ввести обратно пропорциональное суровое наказание за оговор и всё.
А то прицепились к этой искусственной планке 18 лет, и всё тут. Типа, до 18 насиловать нельзя, а после 18 как будто можно. Что, после 18 насилие уже не насилие? Или душевных травм после 18 будет меньше? Что ж, открою вам страшную тайну: психологически насильные сексуальные действия как раз-таки детьми будут восприниматься легче, чем взрослыми, потому что они ещё недостаточно прожили в нашем испорченном обществе, не переняли его ханжеские взгляды и пока не знают, что их обяжут чувствовать себя жертвой изнасилования, с которой произошло что-то ужасное. Вот подрастут - тогда-то им взрослые и объяснят как всё было на самом деле и как теперь нужно себя чувствовать.
А то, получается, у нас возраст, прям, показатель дозволенности насилия. Ну так давайте градацию ещё внутри несовершеннолетних введём: изнасиловал девочку до 3 лет - 50 лет тюрьмы, с 3 до 5 - уже 45, с 5 до 7 - всего 40 и так далее. Раз вам возраст важен, ну, давайте: чем моложе жертва, тем суровей наказание. Оценим всех наших дам от 0 до 90. А насилие над мужским полом должно быть ещё суровее, чем над женским, ведь психологически это гораздо унизительней: вы мужчина, сильный пол, а вас "нагнули". Да ещё и, извините, скорее всего использовалось непредназначенное для этого отверстие. Это вдвойне унизительней!
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1k
Жэка 17 минут назад
Смелее товарищи!
Смелее!!!
Ещё один маленький шажочек остался!

Сегодня решаем сажать пожизненно педофилов, а уже завтра будем такой же законопроект обсуждать для, чиновников, коррупционеров и депутатов!!!

Ура товарищи! Уррррааааа!!!
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55k
parallax 36 минут назад
Херня какая- то. За убийство дают 10-15 лет, а за знасилование хотят садит п жизненно. Где логика? То есь насильно утащить жестрву, изнасловаь, убить и потом труп сжечь, будет менее наказуемо? Ведь изнасилование тогда останется недоказуемым.
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3k
OLDer 42 минуты назад
...когда то в царской России была такая мера наказания - каторга
дать лет 10-15 каторжных работ - и не расстреляли но и живым не вернется
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1k
Ustas Tirex 49 минут назад
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1k
Froll 59 минут назад
В дурдоме будет сидеть как в санатории?
В дурке из него могут сделать овоща,который до конца дней не будет воспринимать реальность.
А вообще таких надо на очень вредное производство отправлять.Пусть отрабатывают.
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5k
Bartello Час назад
Палать, а я думал она обманула и оказалась сорокалетней библиотекаршей.
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68
eutace Час назад
"Как вы думаете чем они займутся, когда окажутся на свободе? Да тем же самым будут __________."
--------------------
тут продолжить можно про любого преступника - рецидивиста

"Это больные животные и по-другому они уже не могут."
---------------------------------------
если больные - то почему не лечить? значит не больные, а делают это сознательно для получения удовлетворения
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9k
Обама Бараков Час назад
Причиндалы отсечь!
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31k
Крымчанка Час назад
Смертную казнь надо вернуть. И не будем гадать что с ними делать.
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21k
Inter 2 часа назад
какой кошмар. рецидивистов надо в утиль,а педофилов после первого раза в шахты или на рудники, пусть дохнут медленно и мучительно
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722
zenon 2 часа назад
Это надо же придумать такой закон - пожизненное изнасилование.
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157
SHAGREEN 2 часа назад
Нах их выпускают. Как не насильник или педофил обязательно тюремноеию прошлое. А смысл этой хим. кастрации если она обратима, чтоб они на зоне детишек не надыбали? Нормальную хирургическую кастрацию и тогда изнасиловать смогут только их. А что они типа озлобятся, а чо они были дохера добрые когда насиловали.
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2k
Алекс 2 часа назад
Валить сразу.
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886
Руслан 2 часа назад
Если здоровье в порядке у педофила, то на органы. Если органы не пригодны для трансплантации, то в качестве подопытного для испытания вакцин, ядов, антидотов к ним и так далее. Хоть какая-то польза будет.
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4k
tamin 2 часа назад
Я кстати за гуманизм. Отрезать руки, ноги и член. Пусть живёт дальше в таком виде
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Как минимум после освобождения 10 лет ходить с браслетом, что бы знали куда он ходит.
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3k
Евгений 2 часа назад
Ну дуньками они не станут. Насколько мне известно к таким персонажам относятся на зоне плохо, но до опускания дела не доходит. Я за химическую кастрацию и постоянное наблюдение со стороны МВД
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