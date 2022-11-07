Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании

Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.
Татьяна (имя изменено) отдыхала в солнечной Турции с мужем и дочерью. На пляже она познакомилась с аниматором Ахмедом, который развлекал туристов. Через время выяснилось, что за услуги анимации семья переплатила 150 евро. Эти деньги Ахмед согласился отдать и предложил Татьяне проехать с ним до ближайшего банкомата. По словам Татьяны, он был не один, а в компании со своим 17-летним двоюродным братом - по крайней мере, так он представил юношу. 45-летняя женщина, не заподозрив подвоха, согласилась, но по пути сообразила, что, кажется, её везут куда-то не туда. Тем временем, троица приехала на пляж, где мужчины против воли Татьяны занялись с ней сексом.
Вернувшись в отель, женщина рассказала о случившемся мужу. Супруги решили подать заявление в полицию, но почему-то в участке никто не брал трубку и дозвониться до местного отделения они не смогли. Персонал отеля помогать семейной паре отказался, а насильника и след простыл - найти его туристы так и не смогли.
Вернувшись в Россию, Татьяна решила подать заявление в полицию. Как при этом будут расследовать преступление, случившееся в другой стране, наши следователи, не ясно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Да что ты говоришь?
- Да. В темном переулке поздно вечером один подлец накинулся на меня и изнасиловал. 3 раза подряд.
- Вот же сволочь! А в полицию ты уже заявила?
- Нет еще. Сегодня вечером опять туда пойду.
Если россеяненки не хотят, чтобы их насловали турецкие зверьки, не надо ездить в Турцию. Султан Пердоган на валютную выручку от туризма финансирует свою армию, которая сейчас оккупировала северную Сирию и северный Кипр, мутит дела с Азербайджаном и Украиной, финансирует террористов в Сирии. Турция исторический враг России,и она всегда будет врагом.
"Ой, Вася, я поехала одна ночью с 2 турками на мотоцикле, а они меня изнасиловали. Ты же мне веришь? Я даже заявление в полицию подам."
Куколд должен сам на развод подавать как можно быстрее, а то в довесок к рогам, ещё будет растить чужого арабчонка.
Но, таки да.
Благо сейчас ДНК-тест не так уж и дорого стоит.
Я уже молчу про то, что зачем с ними ездить в банкомат, они сами не доедут?
[мат] у нас шалавы развелись. Уже на отдыхе с мужем и ребенком умудряются вареник свой подставить.
Для полиции полный висяк- время прошло, что докажешь?
Даже если полиция Турции поможет
тут друг заинтересовался...
Вот например:
"Прилетев 20 октября, семья поселилась в отель Otium Eco club. Во время отдыха, 31 октября, она познакомилась с одним из работников отеля – турком по имени Рашит. Они сблизились и начали общаться. Рашит, по ее словам, даже пообещал помочь ей вернуть переплаченные за отдых деньги.
По ее словам, 1 ноября примерно в 23:00 она решила встретиться с новым знакомым на берегу озера. Но сотрудник отеля появился там с незнакомым ей мужчиной, которого представил двоюродным братом. Через какое-то время россиянка попросила отвезти ее в отель. На ее просьбу мужчины одобрительно отреагировали и посадили ее на мотоцикл.
Как признается женщина, по дороге она поняла, что везут ее вовсе не в отель, но когда она попыталась спросить, что происходит, мужчины ускорили темп. Затем они заехали на неизвестный ей участок на берегу моря. Затем, как сообщила потом правоохранителям туристка, мужчины прямо потребовали у нее, чтобы она занялась с ними сексом. Получив словесный отказ, они закрыли ей рот, раздели ее и начали насиловать по очереди. После этого они отвезли ее в отель, где она обо всем рассказала мужу."
Баба с мужиком едет в банкомат (Как будто их в отеле нет).
А муж остается в номере.