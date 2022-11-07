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Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании

Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании

Автор:
07 ноября 2022 08:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Турция   аниматор   заявление в полицию   изнасилование   отдых   отель   полиция   
1790
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Женщина заявила, что на отдыхе ею попользовались аниматор со своим двоюродным братом. Как расследовать это дело российским полицейским, не до конца ясно.

Татьяна (имя изменено) отдыхала в солнечной Турции с мужем и дочерью. На пляже она познакомилась с аниматором Ахмедом, который развлекал туристов. Через время выяснилось, что за услуги анимации семья переплатила 150 евро. Эти деньги Ахмед согласился отдать и предложил Татьяне проехать с ним до ближайшего банкомата. По словам Татьяны, он был не один, а в компании со своим 17-летним двоюродным братом - по крайней мере, так он представил юношу. 45-летняя женщина, не заподозрив подвоха, согласилась, но по пути сообразила, что, кажется, её везут куда-то не туда. Тем временем, троица приехала на пляж, где мужчины против воли Татьяны занялись с ней сексом.


Вернувшись в отель, женщина рассказала о случившемся мужу. Супруги решили подать заявление в полицию, но почему-то в участке никто не брал трубку и дозвониться до местного отделения они не смогли. Персонал отеля помогать семейной паре отказался, а насильника и след простыл - найти его туристы так и не смогли.


Вернувшись в Россию, Татьяна решила подать заявление в полицию. Как при этом будут расследовать преступление, случившееся в другой стране, наши следователи, не ясно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Турция   аниматор   заявление в полицию   изнасилование   отдых   отель   полиция   
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33  комментария
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4k
Frank Borman Час назад
Беседуют две подружки:
- Светочка, а меня вчера изнасиловали!
- Да что ты говоришь?
- Да. В темном переулке поздно вечером один подлец накинулся на меня и изнасиловал. 3 раза подряд.
- Вот же сволочь! А в полицию ты уже заявила?
- Нет еще. Сегодня вечером опять туда пойду.

Если россеяненки не хотят, чтобы их насловали турецкие зверьки, не надо ездить в Турцию. Султан Пердоган на валютную выручку от туризма финансирует свою армию, которая сейчас оккупировала северную Сирию и северный Кипр, мутит дела с Азербайджаном и Украиной, финансирует террористов в Сирии. Турция исторический враг России,и она всегда будет врагом.
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5k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
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5k
Владимир 16 минут назад
я так понял,эту чернильницу за 150 евро ублажили,а евро не дали?вот из-за таких чернильниц они всех наших женщин и девушек зовут наташами.
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Росомаха 22 минуты назад
Сорокапятилетнюю русскую бабу изнасиловали? Всего двое молодых турка? Как же женщина изголодалась по мужскому теплу...
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36k
turyst 23 минуты назад
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2k
Vovan Petroff 24 минуты назад
Всё включено.
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167
Feud 24 минуты назад
Что за деньги на анимацию? Что то ни хрена не понял.
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27
Sata33 Полчаса назад
Да никак не будут ...
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1k
Шурман Полчаса назад
Вчера читал эту хрень на Рамблере :) просто поржал и все . Залетела видать деваха а деваться уже было не куда . Пришлось рассказать все мужу но придумать изнасилование , думаю там по обоюдному все было , девка припила и ее пустили по кругу .
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Мне кажется, вся это история, исключительно для мужа.
"Ой, Вася, я поехала одна ночью с 2 турками на мотоцикле, а они меня изнасиловали. Ты же мне веришь? Я даже заявление в полицию подам."
Куколд должен сам на развод подавать как можно быстрее, а то в довесок к рогам, ещё будет растить чужого арабчонка.
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1k
neskaju20 38 минут назад
Я правильно прочитал, что баба куда-то поехала с двумя турками без мужа?
Я уже молчу про то, что зачем с ними ездить в банкомат, они сами не доедут?
[мат] у нас шалавы развелись. Уже на отдыхе с мужем и ребенком умудряются вареник свой подставить.
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4k
Евгений Д 38 минут назад
Видно муж на чем то поймал ее и тут она якобы "открылась" и "пожаловалась".
Для полиции полный висяк- время прошло, что докажешь?
Даже если полиция Турции поможет
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13k
Святослав 38 минут назад
а есть видеоотчёт мужу, как чурбек с братом не отдаёт ей деньгия?
тут друг заинтересовался...
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12k
Мистер Фикс 42 минуты назад
На разных ресурсах по разному описывают ситуацию.
Вот например:
"Прилетев 20 октября, семья поселилась в отель Otium Eco club. Во время отдыха, 31 октября, она познакомилась с одним из работников отеля – турком по имени Рашит. Они сблизились и начали общаться. Рашит, по ее словам, даже пообещал помочь ей вернуть переплаченные за отдых деньги.
По ее словам, 1 ноября примерно в 23:00 она решила встретиться с новым знакомым на берегу озера. Но сотрудник отеля появился там с незнакомым ей мужчиной, которого представил двоюродным братом. Через какое-то время россиянка попросила отвезти ее в отель. На ее просьбу мужчины одобрительно отреагировали и посадили ее на мотоцикл.
Как признается женщина, по дороге она поняла, что везут ее вовсе не в отель, но когда она попыталась спросить, что происходит, мужчины ускорили темп. Затем они заехали на неизвестный ей участок на берегу моря. Затем, как сообщила потом правоохранителям туристка, мужчины прямо потребовали у нее, чтобы она занялась с ними сексом. Получив словесный отказ, они закрыли ей рот, раздели ее и начали насиловать по очереди. После этого они отвезли ее в отель, где она обо всем рассказала мужу."
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14k
Alex 46 минут назад
По пьяни замутила с турком, муж узнал... Заявления она подаёт, шалава бл@. У турков все бабЫ такого сорта наташи...
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25k
albedo 50 минут назад
Мутная история.
Баба с мужиком едет в банкомат (Как будто их в отеле нет).
А муж остается в номере.
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4k
iovan2011 57 минут назад
Хорошо что муж не поехал в банкомат...
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32
Alex Roland Час назад
У меня знакомая так по пьяне за египтянина замуж вышла ... 5 лет развода не может добиться .. то границы закрыты то еще что то .... а он какие то претензии уже оформил на российскую недвижимость .. думала хотя бы с деньгами - оказалось что живет он толи на пособия толи еще что то мутнее ... я особо не вникал но головняков нажила
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1k
GoInDown Час назад
Думаю Ахмеду нужно срочно подавать заявление по 306УК РФ.
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10k
Владимир Час назад
Надо же было мужу как то объяснить...
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9k
Бритва Час назад
экзотический отдых, креативный секс, чем она не довольна?
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