Вернувшаяся с отдыха в Турции замужняя россиянка заявила в полицию о групповом изнасиловании

Вернувшись в отель, женщина рассказала о случившемся мужу. Супруги решили подать заявление в полицию, но почему-то в участке никто не брал трубку и дозвониться до местного отделения они не смогли. Персонал отеля помогать семейной паре отказался, а насильника и след простыл - найти его туристы так и не смогли.





Вернувшись в Россию, Татьяна решила подать заявление в полицию. Как при этом будут расследовать преступление, случившееся в другой стране, наши следователи, не ясно.