«Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну»: Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символа боевой славы

Балерина снова хотела показать свою растяжку, но всё «пошло по шпагату».
Анастасия Волочкова очень любит садиться на шпагат. На сцене, в бане, на природе и в любом месте земного шара, экс-балерина изящно разводит ноги и демонстрирует растяжку.
Недавно она побывала в музее «Мосфильма» и снова «растянулась». В этот раз - на советском истребителе Ла-5. Его можно увидеть в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других шедеврах отечественного кино.
Такой «перфоманс» вызвал гнев её подписчиков:
Якобы подписчики и заявили на 47-летнюю танцовщицу в полицию - за осквернение символов воинской славы. По этой статье экс-звезде грозит до 3 лет колонии. Сейчас силовики проводят проверку.
Хотя Волочкова не выглядит расстроенной. Вот как она прокомментировала ситуацию:
Докопались до фотографии, которая была сделана на «Мосфильме». Я сфотографировалась у бутафорского самолета. Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну. Я Россию прославляла на всех мировых сценах. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно всех зрителей приглашаю на свои выступления, меня дети знают в лицо, любят меня.
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Потом назвала критику в её адрес «комментариями быдла интернетовского». И заявила, что она «на правильном пути».
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На «Мосфильме» подтвердили, что самолёт и в самом деле бутафорский, статуса памятника у него нет. Но добавили, что он имеет важное символическое значение и «установлен как дань памяти и уважения советским лётчикам времён Великой Отечественной войны».
Фотографию Волочкова так и не удалила.
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Почти никого за такое не сажают, а эту прям посодют?
Какое «возбудил»?
Просто ты как говно, которое вечно под ногами не к месту
А про эту..хм..женщину всё сказано давно