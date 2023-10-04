«Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну»: Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символа боевой славы

Якобы подписчики и заявили на 47-летнюю танцовщицу в полицию - за осквернение символов воинской славы. По этой статье экс-звезде грозит до 3 лет колонии. Сейчас силовики проводят проверку.

Хотя Волочкова не выглядит расстроенной. Вот как она прокомментировала ситуацию: