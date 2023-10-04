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«Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну»: Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символа боевой славы

«Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну»: Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символа боевой славы

Автор:
04 октября 2023 17:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мосфильм   анастасия волочкова   балерина   заявление   осквернение памятника   полиция   самолет   танцовщица   фотография   
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Балерина снова хотела показать свою растяжку, но всё «пошло по шпагату».

Анастасия Волочкова очень любит садиться на шпагат. На сцене, в бане, на природе и в любом месте земного шара, экс-балерина изящно разводит ноги и демонстрирует растяжку.

Недавно она побывала в музее «Мосфильма» и снова «растянулась». В этот раз - на советском истребителе Ла-5. Его можно увидеть в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других шедеврах отечественного кино.

Такой «перфоманс» вызвал гнев её подписчиков:

Якобы подписчики и заявили на 47-летнюю танцовщицу в полицию - за осквернение символов воинской славы. По этой статье экс-звезде грозит до 3 лет колонии. Сейчас силовики проводят проверку.

Хотя Волочкова не выглядит расстроенной. Вот как она прокомментировала ситуацию:

Докопались до фотографии, которая была сделана на «Мосфильме». Я сфотографировалась у бутафорского самолета. Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну. Я Россию прославляла на всех мировых сценах. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно всех зрителей приглашаю на свои выступления, меня дети знают в лицо, любят меня.

Потом назвала критику в её адрес «комментариями быдла интернетовского». И заявила, что она «на правильном пути».

На «Мосфильме» подтвердили, что самолёт и в самом деле бутафорский, статуса памятника у него нет. Но добавили, что он имеет важное символическое значение и «установлен как дань памяти и уважения советским лётчикам времён Великой Отечественной войны».

Фотографию Волочкова так и не удалила.

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Метки: Мосфильм   анастасия волочкова   балерина   заявление   осквернение памятника   полиция   самолет   танцовщица   фотография   
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21  комментарий
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13k
Кыся Час назад
Для таких, как она, самое страшное - забвение. Просто не надо публиковать ничего, где встречается ее имя. И все, сама сдуется.
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152
Александра С 3 минуты назад
На твоей могиле, Волочкова, если п...зду так протянут....
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37k
russger 11 минут назад
"По этой статье экс-звезде грозит до 3 лет колонии"

Почти никого за такое не сажают, а эту прям посодют?
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18k
тов.Suhov 14 минут назад
Вижу волочкову - ставлю минус.
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152
Александра С тов.Suhov Минуту назад
Солидарна.
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10k
Хатуль Мадан 19 минут назад
Привыкла раскорячивать ноги где непопадя. Про слово "уместность" она видимо вообще не слышала.
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15k
GROMOZEKA Полчаса назад
Настя, ты шо плетешь?
Какое «возбудил»?
Просто ты как говно, которое вечно под ногами не к месту
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
И ничиво ви нипанимаете !! Звезда звезденку проветрила
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19
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
"Они сражались за Родину" отличный фильм.
А про эту..хм..женщину всё сказано давно
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5k
driver71 Полчаса назад
Кто-нибудь скажите уже этой старой кобыле, что она страшная и ноги у нее отвратительные до блевоты.
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6k
Трям 37 минут назад
Какая же она мразотная...
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0
Диман 37 минут назад
Старая, всеми забытая алкоголика, скандалистка и истеричка... Чмо короче.
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4k
Александр 41 минуту назад
хватит постить эту кобылу, ей же только это и нужно, чтоб не забывали.
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1k
Igor Grishaev 46 минут назад
Только страна про эту дур-бабу забудет, её тут же пиарят.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Кому это интересно? Хватит её пиарить!
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13k
Андрей А Час назад
Ума нет-считай калека!
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298
Виталий Понаморев Час назад
Зачем это г.... тут выкладывать , оно уже за долбало всех
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36k
Опаньки Час назад
ноги никак не сводятся. уже по привычке раздвигаются
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Заколебала уже всех проветриванием своей пилотки! Ничего святого! Завести такой самолёт, да и швырнуть её на пропеллер, а то если её сейчас не унять ,она того и гляди начнёт уже свои шпагаты над вечным огнём расшиперивать!
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