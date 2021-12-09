Папа Франциск заявил, что секс вне брака — «не самый страшный грех»

Папа римский сделал это заявление, отвечая на вопрос об архиепископе Парижа Мишеле Апетите, который на прошлой неделе ушел в отставку из-за «неоднозначных» отношений с женщиной.
«Грехи плоти — не самые страшные», — сказал 84-летний понтифик в понедельник во время пресс-конференции на борту папского самолета. И добавил, что «самые страшные» грехи — это гордость и ненависть.
Хотя 70-летний Апетит отрицал, что отношения носили сексуальный характер — католические священники принимают обеты безбрачия, — архиепископ все равно ушел в отставку, чтобы слухи не навредили Церкви. Представитель епархии заявила, что «у [Апетита] двусмысленные отношения с человеком, с которым он был очень близок», добавив, что эти отношения были ни любовными, ни сексуальными.
«Когда сплетни разрастаются, разрастаются, разрастаются и лишают человека репутации, этот человек не может руководить... и это несправедливо, — сказал Папа Франциск в самолете, возвращающемся из поездки в Грецию. — Вот почему я принял отставку Апетита — не на алтаре истины, а на алтаре лицемерия».
«Я спрашиваю себя, что настолько серьезного сделал Апетит, что ему пришлось уйти в отставку? Если мы не знаем обвинения, мы не можем осуждать», — добавил Папа, призвав журналистов провести расследование. Он также сказал, что Апетит был осужден «общественным мнением, слухами. Но что именно он сделал? Мы ничего не знаем».
Однако папа сослался на нарушение шестой заповеди — запрета на прелюбодеяние — заявив, что это было «не полное [нарушение], а небольшие поглаживания и массажи, которые он делал своей секретарше».
«Это грех. Но не самый страшный, потому что грехи плоти не самые страшные, — сказал Папа Франциск. — Апетит грешник. Как я, как и Петр, епископ, с которого Христос основал свою Церковь».
В заявлении на прошлой неделе, когда Папа принял его предложение об отставке, Апетит сказал, что хочет «защитить епархию от раскола, который всегда вызывает подозрения и потерю доверия».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Конечно, куда до гордости воровству и убийству....
Убийство - это так, пальчиком погрозить.
А вот гордость - да... Намного страшнее.
А если ты ещё и умный.......
В Париж приезжает Папа Римский. Естественно, толпа газетчиков, и все
хотят спросить что-нибудь язвительное. Наконец один из них прорывается к
Папе и задает вопрос:
- Ваше отношение к публичным домам Парижа?
Папа краснеет, затем удивленно прикидывается дурачком и отмазывается:
- А что, разве в Париже есть публичные дома?!
На следующий день все парижские газеты пестрят заголовками: "Первый
вопрос Папы Римского на парижской земле - есть ли в Париже публичные
дома?"
«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.» (Матф. 5:27-28)
Так что все христиане полюбасу грешники.)