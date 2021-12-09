Папа Франциск заявил, что секс вне брака — «не самый страшный грех»

Хотя 70-летний Апетит отрицал, что отношения носили сексуальный характер — католические священники принимают обеты безбрачия, — архиепископ все равно ушел в отставку, чтобы слухи не навредили Церкви. Представитель епархии заявила, что «у [Апетита] двусмысленные отношения с человеком, с которым он был очень близок», добавив, что эти отношения были ни любовными, ни сексуальными.

«Когда сплетни разрастаются, разрастаются, разрастаются и лишают человека репутации, этот человек не может руководить... и это несправедливо, — сказал Папа Франциск в самолете, возвращающемся из поездки в Грецию. — Вот почему я принял отставку Апетита — не на алтаре истины, а на алтаре лицемерия».

«Я спрашиваю себя, что настолько серьезного сделал Апетит, что ему пришлось уйти в отставку? Если мы не знаем обвинения, мы не можем осуждать», — добавил Папа, призвав журналистов провести расследование. Он также сказал, что Апетит был осужден «общественным мнением, слухами. Но что именно он сделал? Мы ничего не знаем».