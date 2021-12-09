FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8111 постов • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Папа Франциск заявил, что секс вне брака — «не самый страшный грех»

Папа Франциск заявил, что секс вне брака — «не самый страшный грех» (4 фото)

Автор:
09 декабря 2021 19:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Католическая церковь   новости   папа римский   понтифик   
280
4

Папа римский сделал это заявление, отвечая на вопрос об архиепископе Парижа Мишеле Апетите, который на прошлой неделе ушел в отставку из-за «неоднозначных» отношений с женщиной.

«Грехи плоти — не самые страшные», — сказал 84-летний понтифик в понедельник во время пресс-конференции на борту папского самолета. И добавил, что «самые страшные» грехи — это гордость и ненависть.

×
×

Хотя 70-летний Апетит отрицал, что отношения носили сексуальный характер — католические священники принимают обеты безбрачия, — архиепископ все равно ушел в отставку, чтобы слухи не навредили Церкви. Представитель епархии заявила, что «у [Апетита] двусмысленные отношения с человеком, с которым он был очень близок», добавив, что эти отношения были ни любовными, ни сексуальными.

«Когда сплетни разрастаются, разрастаются, разрастаются и лишают человека репутации, этот человек не может руководить... и это несправедливо, — сказал Папа Франциск в самолете, возвращающемся из поездки в Грецию. — Вот почему я принял отставку Апетита — не на алтаре истины, а на алтаре лицемерия».

«Я спрашиваю себя, что настолько серьезного сделал Апетит, что ему пришлось уйти в отставку? Если мы не знаем обвинения, мы не можем осуждать», — добавил Папа, призвав журналистов провести расследование. Он также сказал, что Апетит был осужден «общественным мнением, слухами. Но что именно он сделал? Мы ничего не знаем».

Однако папа сослался на нарушение шестой заповеди — запрета на прелюбодеяние — заявив, что это было «не полное [нарушение], а небольшие поглаживания и массажи, которые он делал своей секретарше».

«Это грех. Но не самый страшный, потому что грехи плоти не самые страшные, — сказал Папа Франциск. — Апетит грешник. Как я, как и Петр, епископ, с которого Христос основал свою Церковь».

В заявлении на прошлой неделе, когда Папа принял его предложение об отставке, Апетит сказал, что хочет «защитить епархию от раскола, который всегда вызывает подозрения и потерю доверия».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Католическая церковь   новости   папа римский   понтифик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
300
ЛикБез 45 минут назад
«самые страшные» грехи это гордость и ненависть...
Конечно, куда до гордости воровству и убийству....
Убийство - это так, пальчиком погрозить.
А вот гордость - да... Намного страшнее.
А если ты ещё и умный.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry_61rus 7 минут назад
То есть педофильствовать, да мальчиков это норма?! А с женщиной, грех небольшой, так получается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 15 минут назад
Грех - это когда мужик с мужиком, а мужик с бабой - это мелочи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 23 минуты назад
Анекдот:
В Париж приезжает Папа Римский. Естественно, толпа газетчиков, и все
хотят спросить что-нибудь язвительное. Наконец один из них прорывается к
Папе и задает вопрос:
- Ваше отношение к публичным домам Парижа?
Папа краснеет, затем удивленно прикидывается дурачком и отмазывается:
- А что, разве в Париже есть публичные дома?!

На следующий день все парижские газеты пестрят заголовками: "Первый
вопрос Папы Римского на парижской земле - есть ли в Париже публичные
дома?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
zapisduny Час назад
У него кукуха передвигается гораздо быстрей, чем он сам. Он сильно отстает от нее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
После убийства и воровства этот грех стоит в их же писании. Этот папа может быть чьим угодно папой, но только не моим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
П"здабол он.
«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.» (Матф. 5:27-28)
Так что все христиане полюбасу грешники.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ElBundy 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды Жители Дании переночевали в магазине IKEA из-за непогоды Папа римский извинился перед жертвами сексуального насилия во время визита в Ирландию Папа римский извинился перед жертвами сексуального насилия во время визита в Ирландию На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду На ринге и дороге - нет разницы: В Москве задержан таджикский боец поп-ММА за опасную езду Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны Панарин бросил перчаткой в канадца в ответ на оскорбление своей страны Полячки обвиняют церковь в запрете абортов Полячки обвиняют церковь в запрете абортов
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19726



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила" проиграл и не сумел справиться с гневом
1
214
И оберег не помог: во Владикавказе юный борец в майке с надписью "Ахмат - сила"...
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
6
147
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Набирающие популярность в сообществах
Обращение жены генерального директора ИЦ «Электролуч» Терзийского Н.В
0
15
Обращение жены генерального директора ИЦ «Электролуч» Терзийского Н.В
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным, Лолитой и другими
0
37
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным,...
Как выбрать холодильник
Как выбрать холодильник
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#автомир#Россия#новости#приколы#сша#позитив#Ynews
#фото#животные#история#кино#интересное#СССР#полиция#аварии#фотографии#Разное
#интересно#ватермарк#автомобили#подборка#люди#дтп#картинки#еда#фильмы#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться