Полячки обвиняют церковь в запрете абортов

Не первый день в Польше проходят массовые женские демонстрации, участницы которых протестуют против ужесточения законодательства о прерывании беременности, практически лишившего их права на аборт. В том, что закон "о защите жизни" стал еще более жестоким, протестующие винят католическую церковь - именно она была в первых рядах защитников нового порядка. Женщины приходят в костелы и требуют оставить им право распоряжаться своим телом.
Тысячи женщин по всей Польше вышли на демонстрации против очередного ужесточения законодательства об абортах. На днях конституционный суд принял решение, что наличие у плода тяжелых патологий не является показанием к аборту. Таким образом, у женщин практически не осталось права на легальный аборт.
Главной мишенью для протестующих стала католическая церковь, которая была в первых рядах защитников очередного ужесточения закона об абортах. Демонстрантки заходили в церкви, прерывая службу, разбрасывая листовки и выкрикивая: "Хватит!" и "Варвары!"
Даже до вступления в силу новых поправок законодательство об абортах в Польше было одним из самых суровых в мире.
Теперь аборт в Польше можно будет сделать лишь в случае изнасилования, инцеста или риска для жизни и здоровья матери.
Большинство участников протестов составляли женщины, однако в толпе было немало и мужчин, поддерживавших своих жен и подруг.
Женщина в подобии мусульманской бурки своим костюмом стремится показать бесправное положение женщин, которым польские власти запрещают распоряжаться собственным телом.
В нескольких городах полиция зарержала радикальных активисток во время особо шумных протестов у церквей или внутри церковных помещений.
В Польше, где проживает 38 миллионов человек, делается менее 2000 легальных абортов в год. Большинство из них проводится из-за серьезных генетических или иных аномалий развития плода.
По подсчетам активисток, реальное число абортов в Польше - около 200 тысяч в год, подавляющее большинство из них проводится нелегально или за границей.
Совет Европы и крупнейшие европейские правозащитные организации осудили принятые в Польше дальнейшие ограничения права на аборт.
На воротах школьного здания протестующие оставили феминистский лозунг, призывающий к выступлениям против ужесточения законодательства.
"98% легальных абортов в Польше связано с аномалиями развития плода, - говорит Кристина Качпура, глава польской Федерации женщин и семейного планирования. - Нынешним законом польское глсударство оскорбило женщин, половину населения страны. Мы этого не забудем".
В некоторых городах, например, в Катовице на юге Польши, церкви были заблокированы полицией, чтобы помешать демонстрантам туда проникнуть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То есть половина населения страны делали или сделают аборт? И 98% абортов потому что дети уродами родились бы? Нам не всё про Чернобыльскую аварию рассказали? Полячки не вкурсе о контрацепции?
В случае аборта они распоряжаются уже не своим телом... Так что пусть претензии формулируют более обтекаемо.
"паляки спят и видят Гродна в составе Польшчы" Тока нафига полякам вдвое беднейший регион, который в лучшем случае после 20 лет дотаций выравняется с самым бедным мазурским воеводством? Это российским налогоплательщикам Крым на шею повесили, а там народ сто раз подумает перед "Grodnonasze"
как только у женщины отбирают право распоряжаться своим телом, она едет туда где ей помогут, а при невозможности поехать в такое место начинает использоваться методы, опасные для женщины и её репродуктивной системы в будущем.
И есть не малый риск получить труп или бесплодную женщину, которая сейчас не хочет ребенка из-за ошибки, но могла бы родить в будущем.
ну а моралистов всяких нужно всегда на 3 буквы слать, эти люди всегда щедрые только за чужой счет, а у ж мнение всяких сектантских организаций в 21 веке еще большая тупость принимать в расчет.
Ну, что тут сказать.......