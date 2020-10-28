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Полячки обвиняют церковь в запрете абортов

Полячки обвиняют церковь в запрете абортов (18 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 10:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Католическая церковь   Польша   аборты   женщины   закон об абортах   новости   протесты   
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Не первый день в Польше проходят массовые женские демонстрации, участницы которых протестуют против ужесточения законодательства о прерывании беременности, практически лишившего их права на аборт. В том, что закон "о защите жизни" стал еще более жестоким, протестующие винят католическую церковь - именно она была в первых рядах защитников нового порядка. Женщины приходят в костелы и требуют оставить им право распоряжаться своим телом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Католическая церковь   Польша   аборты   женщины   закон об абортах   новости   протесты   
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Катерина Акентьева Час назад
Согласна с протестующими, почему у зиготы прав больше чем у взрослого человека?
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522
ВазгенСемёнович 47 секунд назад
98% легальных абортов в Польше связано с аномалиями развития плода. Нынешним законом польское государство оскорбило женщин, половину населения страны. Мы этого не забудем.
-----
То есть половина населения страны делали или сделают аборт? И 98% абортов потому что дети уродами родились бы? Нам не всё про Чернобыльскую аварию рассказали? Полячки не вкурсе о контрацепции?
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1k
Андрей Полчаса назад
Наверное, за последние десятилетия это самый оправданный протест в мире! Даже если отбросить немаловажную моральную составляющую вопроса, это тупо не выгодно. Государство заставляет женщин рожать заведомо! инвалидов. Теперь вопрос: на чьи плечи ляжет дальнейшее их лечение, содержание??? Правильно, на плечи налогоплательщиков! Тут надо всей страной выходить!
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1k
Федор Медведев 37 минут назад
Полячки сами себе противоречат "Женщины приходят в костелы и требуют оставить им право распоряжаться своим телом."
В случае аборта они распоряжаются уже не своим телом... Так что пусть претензии формулируют более обтекаемо.
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36k
Андрей 47 минут назад
Польше скоро понадобятся солдаты для "Atak na wschód". Потому и запретили аборты.
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2k
Mart Daav Андрей 17 минут назад
ну ну, тут уже один усатый тоже говорил, что
"паляки спят и видят Гродна в составе Польшчы" Тока нафига полякам вдвое беднейший регион, который в лучшем случае после 20 лет дотаций выравняется с самым бедным мазурским воеводством? Это российским налогоплательщикам Крым на шею повесили, а там народ сто раз подумает перед "Grodnonasze"
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36k
Андрей Mart Daav 2 минуты назад
Восток на Гродно не кончается. И чем восточнее, тем жирнее ништяки. Особенно за Уральским камнем. Каким образом мне Крым на шею повесили? Крым и так себя не плохо чувствует. Ну а если повесили, то передайте 4о4лам, что русский Ваня-дурачёк из под Вологды теперь вместо них бремя тяжкое под названием Крым тащит. Так что небратья должны быть нам благодарны, что снали с них это крымское ярмо. Вздохнули укроналогоплательщики полной грудью после 14 года.
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401
Андрей 48 минут назад
ничему история советского союза не учит идиотов.
как только у женщины отбирают право распоряжаться своим телом, она едет туда где ей помогут, а при невозможности поехать в такое место начинает использоваться методы, опасные для женщины и её репродуктивной системы в будущем.
И есть не малый риск получить труп или бесплодную женщину, которая сейчас не хочет ребенка из-за ошибки, но могла бы родить в будущем.

ну а моралистов всяких нужно всегда на 3 буквы слать, эти люди всегда щедрые только за чужой счет, а у ж мнение всяких сектантских организаций в 21 веке еще большая тупость принимать в расчет.
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4k
sivanov1079 53 минуты назад
В соседней цеевропейской стране можно безвизово за пару гривен усе сделать, чего орать-то?
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6k
KOSTELLO Час назад
Я так понимаю, эта те самые католики, у которых папа разрешил петерасам жениться?
Ну, что тут сказать.......
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26k
Slonyash Час назад
Интересно, Путин у них не виноват еще? А то как то скучно.
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7k
Тудаблин Час назад
контрацептивы в Польшу ещё не завезли
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1k
Федор Медведев Тудаблин Полчаса назад
судя по фоткам там целая площадь г.о.н.д.о.н.о.в )))
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
это чё за беспердел власти? х.ули они мирные протесты разгоняют? где печеньки активистам?
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