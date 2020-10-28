Полячки обвиняют церковь в запрете абортов

Не первый день в Польше проходят массовые женские демонстрации, участницы которых протестуют против ужесточения законодательства о прерывании беременности, практически лишившего их права на аборт. В том, что закон "о защите жизни" стал еще более жестоким, протестующие винят католическую церковь - именно она была в первых рядах защитников нового порядка. Женщины приходят в костелы и требуют оставить им право распоряжаться своим телом.

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0 Источник: Тысячи женщин по всей Польше вышли на демонстрации против очередного ужесточения законодательства об абортах. На днях конституционный суд принял решение, что наличие у плода тяжелых патологий не является показанием к аборту. Таким образом, у женщин практически не осталось права на легальный аборт.

Главной мишенью для протестующих стала католическая церковь, которая была в первых рядах защитников очередного ужесточения закона об абортах. Демонстрантки заходили в церкви, прерывая службу, разбрасывая листовки и выкрикивая: "Хватит!" и "Варвары!"

0 Источник: Даже до вступления в силу новых поправок законодательство об абортах в Польше было одним из самых суровых в мире.

0 Источник: Теперь аборт в Польше можно будет сделать лишь в случае изнасилования, инцеста или риска для жизни и здоровья матери.

0 Источник: Толпа протестующих собралась возле дворца архиепископа в Кракове.

0 Источник: Самые массовые демонстрации прошли в Гданьске, Кракове, Лодзи и Гжешове.

0 Источник: Большинство участников протестов составляли женщины, однако в толпе было немало и мужчин, поддерживавших своих жен и подруг.

0 Источник: Женщина в подобии мусульманской бурки своим костюмом стремится показать бесправное положение женщин, которым польские власти запрещают распоряжаться собственным телом.

0 Источник: В нескольких городах полиция зарержала радикальных активисток во время особо шумных протестов у церквей или внутри церковных помещений.

0 Источник: В Польше, где проживает 38 миллионов человек, делается менее 2000 легальных абортов в год. Большинство из них проводится из-за серьезных генетических или иных аномалий развития плода.

0 Источник: По подсчетам активисток, реальное число абортов в Польше - около 200 тысяч в год, подавляющее большинство из них проводится нелегально или за границей.

0 Источник: В некоторых местах демонстранток силой выставляли из церковных зданий.

0 Источник: Совет Европы и крупнейшие европейские правозащитные организации осудили принятые в Польше дальнейшие ограничения права на аборт.

0 Источник: На воротах школьного здания протестующие оставили феминистский лозунг, призывающий к выступлениям против ужесточения законодательства.

0 Источник: В руках у задержанного на демонстрации мужчины -вешалка как символ нелегальных абортов.

0 Источник: "98% легальных абортов в Польше связано с аномалиями развития плода, - говорит Кристина Качпура, глава польской Федерации женщин и семейного планирования. - Нынешним законом польское глсударство оскорбило женщин, половину населения страны. Мы этого не забудем".

0 Источник: В некоторых городах, например, в Катовице на юге Польши, церкви были заблокированы полицией, чтобы помешать демонстрантам туда проникнуть.