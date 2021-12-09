Виртуальный вкус победы: попытки перепрограммировать человеческие рецепторы

Несколько видов устройства, способного обмануть вкус.
Ранее мы рассказывали об устройствах, способных передавать запахи для кино и игр.
Специальное устройство с различными ароматизаторами крепится на шлем виртуальной реальности и синхронизируется с игрой.
В данный момент технология не шибко популярна, поскольку может вызывать аллергию, да и стоит неоправданно дорого.
Однако возник вопрос, а ведется ли разработка гаджетов в иных сферах? Как оказалось, да.
В далеком 2013 году ученые из Сингапура под руководством Нимеша Ранасингхе, имеющего докторскую степень на факультете электротехники и компьютерной инженерии, собрали цифровой симулятор, который способен передавать вкусовые ощущения от еды и напитков.
Технология одновременно максимально проста и сложна: на язык прилепляется электрод, который переедет ток, влияющий на вкусовые рецепторы.
При этом на момент 2013 года девайс мог воспроизводить только четыре вкуса: горький, соленый, кислый и сладкий.
Устройство планировалось использовать в играх и кино, но из-за целого комплекса проблем проект остается не завершенным и по сей день.
Ранасингхе не оставляет попыток привнести в индустрию что-то новое и продолжает эксперименты.
На данный момент созданы палочки для еды со встроенными электродами.
Как объяснил сам ученый, такое применение электродов связано с тем, что мало кто хотел класть непонятные провода себе в рот.
А к формату столовых приборов доверия больше.
Из последних достижений – виртуальный коктейль. Пластиковое устройство в виде бокала, в котором можно изменять с помощью программного обеспечения и электродов обычную воду.
Усилить вкус или посолить, добавить аромат шоколада или вообще добавить кислинку.
Сам напиток можно покрасить в различные цвета, благодаря встроенному светодиоду.
Кстати, это далеко не все разработки Ранасингхе, например, в 2019 году он создал комнату из 90 вентиляторов, чтобы изучать поведение ветра и его влияние на человеческое тело.
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Неизвестно, получит ли технология вкусовых ощущений продолжение, но начало положено.
Однако в ближайшее время в свободном доступе устройств точно не появится, ведь исследования все еще далеки от завершения.
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