Японцы едят "каки" - значит наступила осень

Есть много теорий относительно происхождения хурмы, некоторые утверждают что этот фрукт родом из Китая, другие уверены, что из Японии.

Слышала как японцы удивляются:

- Хурма - это плод Японии! Почему же везде пишут, что страна происхождения - Китай?!

Есть сведения, что при раскопках в городе Мидзунами, префектура Гифу, археологи нашли окаменелости хурмы, относящиеся к третичному периоду.

Семена это растения извлечены и из руин периодов Дзёмон (13 000 год до н.э. по 300 год до н.э.) и Яей (300 год до н.э. 300 год н.э.).

Доказано, что каки в Стране восходящего солнца вовсю выращивали в период Нара (710-794), но в то время еще не было сладкой хурмы, как сейчас, и все сорта были вяжущими, поэтому их сушили.

В рукописях периода Хэйан (794-1185) описано, что каки использовались как кондитерские изделия для фестивалей, а растение культивировалось при императорском дворе.

В период Камакура (1185-1333) был выведен сорт сладкой хурмы.

Ну а в период Эдо (1603-1868) в Японии уже было около 200 ее видов.