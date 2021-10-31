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Японцы едят "каки" - значит наступила осень

Японцы едят "каки" - значит наступила осень (24 фото)

Автор:
31 октября 2021 09:25
Сообщество : Еда
Метки: Япония   еда   интересно   каки   познавательно   фото   фрукт   хурма   
438
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Этот фрукт - гордость Японии, он любим и почитаем японцами с древних времен. Для них вкус каки - вкус японской осени.


Каки (kaki, 柿) по-японски хурма.
Когда я впервые приехала в Японию меня удивило не только это смешное название, но и сама японская хурма - она очень отличается от нашей. Японские плоды каки очень сладкие, совсем не терпкие, в основном очень плотные, крепкие.

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В каждом регионе страны есть свой особый сорт, и говорят, что их насчитывается около 1000.
Как только наступает октябрь, на улицах и садах можно заметить деревья хурмы, увешанные ярко оранжевыми плодами, на фоне голубого неба это смотрится очень красиво.

Каки в Японии, можно сказать, растут повсюду!
Считается, что выращивание хурмы - довольно легкое дело, если сравнивать с другими фруктовыми деревьями, поэтому каки растут в каждом саду и вдоль дорог.

Есть много теорий относительно происхождения хурмы, некоторые утверждают что этот фрукт родом из Китая, другие уверены, что из Японии.

Слышала как японцы удивляются:
- Хурма - это плод Японии! Почему же везде пишут, что страна происхождения - Китай?!

Есть сведения, что при раскопках в городе Мидзунами, префектура Гифу, археологи нашли окаменелости хурмы, относящиеся к третичному периоду.
Семена это растения извлечены и из руин периодов Дзёмон (13 000 год до н.э. по 300 год до н.э.) и Яей (300 год до н.э. 300 год н.э.).

Доказано, что каки в Стране восходящего солнца вовсю выращивали в период Нара (710-794), но в то время еще не было сладкой хурмы, как сейчас, и все сорта были вяжущими, поэтому их сушили.

В рукописях периода Хэйан (794-1185) описано, что каки использовались как кондитерские изделия для фестивалей, а растение культивировалось при императорском дворе.

В период Камакура (1185-1333) был выведен сорт сладкой хурмы.
Ну а в период Эдо (1603-1868) в Японии уже было около 200 ее видов.

Японцы говорят, что многие фрукты попали к ним из-за рубежа, но хурма - это растение, которое пришло в другие страны из Японии.
И доказательство тому - японское ее название "каки".

Именно так называют хурму во многих странах: в Португалии, в Латинской Америке, в Италии, Испании, Франции, Чехии, Германии, в Марокко. На сербском, боснийском и словенском языках, хурма тоже "каки". Напишите в комментариях, пожалуйста, так ли это?

Считается, что в 16 веке хурма из Японии была завезена в Европу португальцами, а оттуда распространилась по Северной и Южной Америке и по всему миру.

Так что японцы считают хурму своим достоянием.

Заметила, что осенью каки у них более популярны, чем яблоки или груши, а сладость этих оранжевых плодов считается самой высокой среди фруктов.

Например, содержание сахаристости в клубнике составляет около 10, в яблоках - около 12-14, в грушах - около 12.
В дынях 15-17.
Хурма среди них лидер - она обладает удивительной сладостью 16-18, что сравнимо только с дыней. На фотографиях указана сахаристость хурмы.

Но самая сладкая - это сушеная хурма, ее сладость плотно сгущена и по вкусу похожа на конфету.

Все сорта каки в Японии, грубо говоря, делятся на "сладкие" и "вяжущуе". Вяжущий сорт идет на изготовление сушеной хурмы.

Сейчас сезон и все магазины завалены хурмой! Каких сортов только нет - и с косточками, и без, и разной сахаристости!

Японцы дают советы как правильно выбрать каки, хранить и что делать с перезревшим плодом, вот некоторые из них:
- Если плод тяжелый, в руке ощущается его вес, а форма и внешний вид красивы - это считается хорошим показателем.
- При комнатной температуре хурма созревает быстро и становится мягкой.
- Если плод перезрел и стал слишком мягким, рекомендуется его заморозить и есть как шербет.

Чем полезна хурма?
Всем известно, что это фрукт с высокой питательной ценностью, японцы говорят: "Доктор становится синим, когда хурма краснеет".

С давних времен считается, что каки помогают от многих проблем - их рекомендуют есть и для придания упругости, и красоты кожи, и для спасения от похмелья!

Хурма богата витамином С, по его содержанию она занимает первое место среди фруктов.

И понятное дело, витамин С способствует повышению иммунитета, выработке коллагена и помогает от простуды.
Много в ней β-каротина, а еще оранжевая мякоть каки содержит β-криптоксантин (разновидность каротиноида), он обладает особо мощной антиоксидантной силой, также эффективен в профилактике диабета, остеопороза и рака.


Полезна и сушеная хурма "хощигаки", правда витамина С в ней меньше, чем в свежей, зато β-каротина, калия и пищевых волокон больше.

В процессе сушки сахар кристаллизируется на поверхности, в результате чего, на хурме появляется белый налет.

Оказывается, сухофрукт помогает при похмелье - ведь в нем содержится танин - источник терпкости, он-то как раз хорошо расщепляет алкоголь. Любители выпить утверждают, что это отличное средство.

Сушеную хурму в виде пасты используют, как антисептик для ран, рекомендован сухофрукт и при простуде, и сильном кашле.

Кроме того, сушеная хурма содержит редкую бетулиновую кислоту, которая известна своим умением бороться с онкологическими болезнями и блокировать рост раковых клеток.

Ну а вкусна хурма в любом виде - и сушеная, и свежая, и замороженная в виде щербета!
А вы знаете, что еще ее можно запекать!?
Это простой рецепт, думаю, вам понравится.
Хурму можно легко приготовить в духовке или на гриле, можно в тостере.


Запеченная хурма
Берем хурму, не очищая от кожуры, срезаем верх и запекаем в духовке около 10 минут.

Когда хурма слегка подрумянится вы почувствуете сладкий приятный аромат.

Японцы рекомендуют положить сверху кусочек сливочного масла, и как только масло слегка подтает - можно есть.

Запеченная хурма становится более сладкой, мягкой и ароматной, а сочетание сливочного масла с ее мякотью придает неповторимый вкус.

Можно обойтись и без него, но масло здесь, как говорят японцы-гурманы, особый ингредиент, придающий вкусовую изысканную завершенность (топпинг).
Рекомендую тем, кому нравится насыщенный яркий вкус.
Наверное в промозглые осенние холода запеченная горячая хурма поднимет настроение и согреет душу!

Кстати, в Японии из листьев хурмы готовят чай, говорят, что он очень полезен. Вчера как раз купила такой, на вкус очень приятный.

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Метки: Япония   еда   интересно   каки   познавательно   фото   фрукт   хурма   
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5  комментариев
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1k
Палыч Час назад
Едят "каки" - звучит двояко.
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19k
Will2006 9 минут назад
"Есть много теорий относительно происхождения хурмы, некоторые утверждают что этот фрукт родом из Китая, другие уверены, что из Японии."
одно другому никак не противоречит, если вспомнить, что Япония отделилась от материка по геологическим меркам сравнительно недавно, пару миллионов лет назад, а последние перешейки вообще "почти вчера" - 10-100 тысяч лет назад
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316
Pterocactus 44 минуты назад
Японцы не только какаи едят, они ещё и трусы девочек нюхают! Культура такая, паньмаш!
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2k
laptignu 51 минуту назад
А у нас каки едят в основном собаки. А люди - хурму.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Встречал и такие каки.
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