Японцы едят "каки" - значит наступила осень

Этот фрукт - гордость Японии, он любим и почитаем японцами с древних времен. Для них вкус каки - вкус японской осени.
Каки (kaki, 柿) по-японски хурма.
Когда я впервые приехала в Японию меня удивило не только это смешное название, но и сама японская хурма - она очень отличается от нашей. Японские плоды каки очень сладкие, совсем не терпкие, в основном очень плотные, крепкие.
В каждом регионе страны есть свой особый сорт, и говорят, что их насчитывается около 1000.
Как только наступает октябрь, на улицах и садах можно заметить деревья хурмы, увешанные ярко оранжевыми плодами, на фоне голубого неба это смотрится очень красиво.
Каки в Японии, можно сказать, растут повсюду!
Считается, что выращивание хурмы - довольно легкое дело, если сравнивать с другими фруктовыми деревьями, поэтому каки растут в каждом саду и вдоль дорог.
Есть много теорий относительно происхождения хурмы, некоторые утверждают что этот фрукт родом из Китая, другие уверены, что из Японии.
Слышала как японцы удивляются:
- Хурма - это плод Японии! Почему же везде пишут, что страна происхождения - Китай?!
Есть сведения, что при раскопках в городе Мидзунами, префектура Гифу, археологи нашли окаменелости хурмы, относящиеся к третичному периоду.
Семена это растения извлечены и из руин периодов Дзёмон (13 000 год до н.э. по 300 год до н.э.) и Яей (300 год до н.э. 300 год н.э.).
Доказано, что каки в Стране восходящего солнца вовсю выращивали в период Нара (710-794), но в то время еще не было сладкой хурмы, как сейчас, и все сорта были вяжущими, поэтому их сушили.
В рукописях периода Хэйан (794-1185) описано, что каки использовались как кондитерские изделия для фестивалей, а растение культивировалось при императорском дворе.
В период Камакура (1185-1333) был выведен сорт сладкой хурмы.
Ну а в период Эдо (1603-1868) в Японии уже было около 200 ее видов.
Японцы говорят, что многие фрукты попали к ним из-за рубежа, но хурма - это растение, которое пришло в другие страны из Японии.
И доказательство тому - японское ее название "каки".
Именно так называют хурму во многих странах: в Португалии, в Латинской Америке, в Италии, Испании, Франции, Чехии, Германии, в Марокко. На сербском, боснийском и словенском языках, хурма тоже "каки". Напишите в комментариях, пожалуйста, так ли это?
Считается, что в 16 веке хурма из Японии была завезена в Европу португальцами, а оттуда распространилась по Северной и Южной Америке и по всему миру.
Так что японцы считают хурму своим достоянием.
Заметила, что осенью каки у них более популярны, чем яблоки или груши, а сладость этих оранжевых плодов считается самой высокой среди фруктов.
Например, содержание сахаристости в клубнике составляет около 10, в яблоках - около 12-14, в грушах - около 12.
В дынях 15-17.
Хурма среди них лидер - она обладает удивительной сладостью 16-18, что сравнимо только с дыней. На фотографиях указана сахаристость хурмы.
Но самая сладкая - это сушеная хурма, ее сладость плотно сгущена и по вкусу похожа на конфету.
Все сорта каки в Японии, грубо говоря, делятся на "сладкие" и "вяжущуе". Вяжущий сорт идет на изготовление сушеной хурмы.
Сейчас сезон и все магазины завалены хурмой! Каких сортов только нет - и с косточками, и без, и разной сахаристости!
Японцы дают советы как правильно выбрать каки, хранить и что делать с перезревшим плодом, вот некоторые из них:
- Если плод тяжелый, в руке ощущается его вес, а форма и внешний вид красивы - это считается хорошим показателем.
- При комнатной температуре хурма созревает быстро и становится мягкой.
- Если плод перезрел и стал слишком мягким, рекомендуется его заморозить и есть как шербет.
Чем полезна хурма?
Всем известно, что это фрукт с высокой питательной ценностью, японцы говорят: "Доктор становится синим, когда хурма краснеет".
С давних времен считается, что каки помогают от многих проблем - их рекомендуют есть и для придания упругости, и красоты кожи, и для спасения от похмелья!
Хурма богата витамином С, по его содержанию она занимает первое место среди фруктов.
И понятное дело, витамин С способствует повышению иммунитета, выработке коллагена и помогает от простуды.
Много в ней β-каротина, а еще оранжевая мякоть каки содержит β-криптоксантин (разновидность каротиноида), он обладает особо мощной антиоксидантной силой, также эффективен в профилактике диабета, остеопороза и рака.
Полезна и сушеная хурма "хощигаки", правда витамина С в ней меньше, чем в свежей, зато β-каротина, калия и пищевых волокон больше.
В процессе сушки сахар кристаллизируется на поверхности, в результате чего, на хурме появляется белый налет.
Оказывается, сухофрукт помогает при похмелье - ведь в нем содержится танин - источник терпкости, он-то как раз хорошо расщепляет алкоголь. Любители выпить утверждают, что это отличное средство.
Сушеную хурму в виде пасты используют, как антисептик для ран, рекомендован сухофрукт и при простуде, и сильном кашле.
Кроме того, сушеная хурма содержит редкую бетулиновую кислоту, которая известна своим умением бороться с онкологическими болезнями и блокировать рост раковых клеток.
Ну а вкусна хурма в любом виде - и сушеная, и свежая, и замороженная в виде щербета!
А вы знаете, что еще ее можно запекать!?
Это простой рецепт, думаю, вам понравится.
Хурму можно легко приготовить в духовке или на гриле, можно в тостере.
Запеченная хурма
Берем хурму, не очищая от кожуры, срезаем верх и запекаем в духовке около 10 минут.
Когда хурма слегка подрумянится вы почувствуете сладкий приятный аромат.
Японцы рекомендуют положить сверху кусочек сливочного масла, и как только масло слегка подтает - можно есть.
Запеченная хурма становится более сладкой, мягкой и ароматной, а сочетание сливочного масла с ее мякотью придает неповторимый вкус.
Можно обойтись и без него, но масло здесь, как говорят японцы-гурманы, особый ингредиент, придающий вкусовую изысканную завершенность (топпинг).
Рекомендую тем, кому нравится насыщенный яркий вкус.
Наверное в промозглые осенние холода запеченная горячая хурма поднимет настроение и согреет душу!
Кстати, в Японии из листьев хурмы готовят чай, говорят, что он очень полезен. Вчера как раз купила такой, на вкус очень приятный.
Источник:
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Понравилось21
одно другому никак не противоречит, если вспомнить, что Япония отделилась от материка по геологическим меркам сравнительно недавно, пару миллионов лет назад, а последние перешейки вообще "почти вчера" - 10-100 тысяч лет назад