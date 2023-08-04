"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание

В Санкт-Петербурге прохожий сделал замечание мальчишкам, бьющим бутылки об асфальт. После этого тара полетела и в парня, а о себе он услышал много "приятных" слов. Главное в этом видео реакция малолетнего нарушителя порядка: мгновенная агрессия и оскорбление того, кто призывает к порядку.