"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание

Несовершеннолетний мальчик, нещадно матерясь, поведал петербуржцу, что о нём думает. В абсолютно заученных выражениях. Интересно, где он их услышал?
В Санкт-Петербурге прохожий сделал замечание мальчишкам, бьющим бутылки об асфальт. После этого тара полетела и в парня, а о себе он услышал много "приятных" слов. Главное в этом видео реакция малолетнего нарушителя порядка: мгновенная агрессия и оскорбление того, кто призывает к порядку.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Учитывая, что дети этого возраста, как правило, очень многое повторяют за взрослыми, стоит задуматься, где и от кого мальчишка слышал подобные выражения.
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Мы сделали выводы и теперь там не покупаем.
Я свои деньги больше туда не понесу.