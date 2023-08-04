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"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание

"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание

Автор:
04 августа 2023 13:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   воспитание   дети   замечание   мигранты   обматерил   
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Несовершеннолетний мальчик, нещадно матерясь, поведал петербуржцу, что о нём думает. В абсолютно заученных выражениях. Интересно, где он их услышал?

В Санкт-Петербурге прохожий сделал замечание мальчишкам, бьющим бутылки об асфальт. После этого тара полетела и в парня, а о себе он услышал много "приятных" слов. Главное в этом видео реакция малолетнего нарушителя порядка: мгновенная агрессия и оскорбление того, кто призывает к порядку.


Учитывая, что дети этого возраста, как правило, очень многое повторяют за взрослыми, стоит задуматься, где и от кого мальчишка слышал подобные выражения.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   воспитание   дети   замечание   мигранты   обматерил   
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43  комментария
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Что тут скажешь, мальчику явно плохо в России. Надо помочь вернуться с родителями, а лучшей всей родней на историческую родину. Там им будет лучше и главное все свои.
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908
Damvrot Hohlam 10 минут назад
"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечаниеПосмотреть
"Тебя родители этому научили?": ребенок "иностранных специалистов" обматерил и оскорбил парня, сделавшего ему замечание
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15k
banzai7 15 минут назад
Небольшой магазинчик у дома. Там точно такие же заправляют. Как-то с женой покупали там продукты. Пацан, лет шести, с очень злым выражением лица на своём языке, что-то нам проговорил.
Мы сделали выводы и теперь там не покупаем.
Я свои деньги больше туда не понесу.
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16k
Андрей 19 минут назад
Скорее всего таджик
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564
Странник 20 минут назад
ЕСЛИ МЫ ХОТИМ СПОКОЙНО ЖИТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ: Родителей у которых растут такие дети, всей семьей срочно за пределы страны с обязательным пожизненным запретов возвращения в Россию. При въезде в Россию любого мигранта обязательная дактилоскопия и при совершении любого нарушения мигрантом, всех его родственников высылать, причиненный ущерб мигрантом компенсировать за счет их диаспор. Только коллективной ответственностью этих .......специалистов можно на них воздействовать. При совершении любого преступления обязательно лишать гражданства России всех родственников и обратно на родину. И так хватает проблемных граждан из нац меньшинств, тут эта Горгона начала здесь плодится.
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12k
кот базилий Полчаса назад
Нас призывают к этому гавну проявлять "терпимость и толерантность". Это же уголовник будущий - гордость нации.
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4k
Alex Полчаса назад
Утопить нахер
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17k
Алексей Полчаса назад
еще одна обезьянка волосатая растет
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Судя по особенностям морды-это выходец из средней Азии. Меня вообще серьезно удивляет эволюция среднеазиатских племен. При СССР и пару десятков лет после-это были очень тупые, ленивые и абсолютно не агрессивные люди. Способные только на очень примитивную работу. Теперь же- на рынке труда они доминируют, общепит, сфера услуг-везде они. И градус агрессии подрос капитально, Кавказ переплюнули уж точно.
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7k
Прохожий3 42 минуты назад
Если есть желание и время - заявление в полицию. Пусть разбираются. Есть же органы, защищающие интересы детей, которые помогут малышу вернуться на родину, чтобы он мог расти в привычном окружении)).
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50k
turyst 44 минуты назад
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57k
Олег 44 минуты назад
за ухо и в ювеналку. Привлечь песдюка за разжигание межнациональной розни не получится, но родителям выкрутить всё, что можно и нельзя было-бы неплохо.
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44k
Крымчанка 48 минут назад
Любуемся. На это Г. идут наши налоги.
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2k
Вадим Курбатов 49 минут назад
Когда уже РНЕ вернется со своими рейдами!? При них эта черная мразь боялась на улицах показываться, по струнке ходили шакалы, а сейчас в край оборзели животные.
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4k
Natalia 55 минут назад
И вот это чмо пойдет или уже пошел в школу и будет на наших детей гнать постоянно.
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17k
Сергей Час назад
Часто встречаю жену "квалифицированного специалиста" с ЧЕТЫРЬМЯ малыми! ЧЕТЫРЕ ребенка, Карл! Сколько они получили только маткапитала?! И сколько таких по стране?!
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16k
Голос Вселенной Час назад
Я бы просто в ментуру позвонил бы и сказал бы, что бесхозный ребенок без взрослых на улице, ведет себя агрессивно. И подержал бы его, пока наряд не приедет. Есть вероятность, что пацана заберут, начнут розыск родителей, а когда их найдут - будет с ними серьезный разговор... Как-то так
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3k
Руслан Час назад
Органы опеки и правопорядка возбудятся интересно?
Тут всё ясно с родителями и с малолетним высерком - тоже. Лишать гражданства (если уже получили по упрощенной схеме) и домой в аул. Всей семьей.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Глупенький ещё, маленький, правилам хорошего тона не обучен. Нужно сначала сказать: "Осторожно, присутствует ненормативная лексика!". Если же письменно публично материшься, то надо буквы в матерном слове заменить на созвучные и тогда всё будет в порядке, программа-фильтр будет обманута - как будто и не мат.
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12k
Rus77 Час назад
Скоро этот маленький выродок подрастёт и на деле покажет своё отношение Русским, насилием, грабежами, торговлей наркотой и убийствами!
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16k
Shtoppi Час назад
через лет 10-15 этот ушлепок и иже с ним, уже будут на площадях толпами собираться и орать что Россия их исконная земля и русским тут не место. об этом стоит задуматься в первую очередь тем, кто завозя всю эту грязь в страну и позволяя ей тут плодиться, пытается построить некое подобие СССР, но этого не произойдет. мира с этими животными не будет - дикие звери с людьми не уживаются.
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