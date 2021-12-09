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Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире

Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире (12 фото)

Автор:
09 декабря 2021 11:59
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   БелАЗ   интересное   книга гиннеса   конструкция   самосвал   факты   
959
12
Если верить поисковым запросам, в Беларусии водятся чупакабры, которые охотятся на куриц, и русалки на ветвях сидят. Сказочная страна! Печально, что газетчики забывают об одном из самых главных чудес этого государства - БелАЗе-75710.
Первый карьерный самосвал появился в 1931 году. От обычных грузовиков его отличала лучшая проходимость, кузов-ковш с защитным козырьком над кабиной и, разумеется, большая грузоподъемность. С тех пор сформировался отдельный мир этих машин, где за лидерство борются Caterpillar, Liebherr, Terex, Euclid, Hitachi, Komatsu и БелАЗ.
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Метки: Автомобиль   БелАЗ   интересное   книга гиннеса   конструкция   самосвал   факты   
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14  комментариев
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2k
Андрей Ы. 3 часа назад
В аптечке БелАЗа на стационарном лечении может находиться до 10 человек.
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1k
Сергей Сергеев 46 минут назад
Один я увидел, что на фото у дизеля 20 цилиндров, а не 16?
Хороший грузовичок - мощность больше, чем у тепловоза.
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627k
Alexey Berestenko Час назад
БелАЗе-75710 с 2013г собрано 3 шт, один пока без кузова, а Bucyrus MT6300AC например - 101 шт с 2004г.
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8k
Позитив 2 часа назад
офигенный монстр
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36k
Example 6.2.6 2 часа назад
ETF MT-240 до 760 тонн может тянуть. По праву он - самый грузоподъёмный самосвал в мире.
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18k
Serg2001 2 часа назад
Вот где настоящие понты, а не эти бентли-порше-мазератти... Реперам и прочим любителям понтов на заметку!... )
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884
klklkl 3 часа назад
Интересна рентабельность таких махин. Вместо одной такой дуры десяток грузовиков попроще - не дешевле выйдет?
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