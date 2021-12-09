Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире

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Если верить поисковым запросам, в Беларусии водятся чупакабры, которые охотятся на куриц, и русалки на ветвях сидят. Сказочная страна! Печально, что газетчики забывают об одном из самых главных чудес этого государства - БелАЗе-75710.
Первый карьерный самосвал появился в 1931 году. От обычных грузовиков его отличала лучшая проходимость, кузов-ковш с защитным козырьком над кабиной и, разумеется, большая грузоподъемность. С тех пор сформировался отдельный мир этих машин, где за лидерство борются Caterpillar, Liebherr, Terex, Euclid, Hitachi, Komatsu и БелАЗ.
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Caterpillar 797F
Но 22 января 2014 года новый белорусский гигант обошел своих конкурентов по главному показателю. БелАЗу покорился вес в 503 тонны и 505 килограмм, что сразу на 140 тонн превосходит достижение прежних лидеров - Liebherr T 282B, Caterpillar 797F и Bucyrus MT6300AC.
Liebherr T 282B
Таким образом, БелАЗ-75710 попал в книгу рекордов Гиннесса как самый грузоподъемный самосвал в мире. Кстати, показатель в 503.5 тонны на 50 тонн превышает конструктивные возможности белорусского самосвала - но гигант сдюжил.
По словам генерального конструктора БелАЗа Александра Егорова, создание 75710-го началось с колес. Было подсчитано, какой вес смогут выдержать самые большие шины в мире, если на каждую ось поставить по 4 колеса.
Каждая из покрышек Bridgestone Titan выдерживает вес в 101,6 тонны. Умножает этот показатель на восемь и получаем 812,8 тонн. Вычитаем вес пустого самосвала (360 тонн) и получаем 450 тонн (плюс 2,8 тонны - про запас), на перевозку которых, собственно, и рассчитан самосвал.
Каждая из покрышек Bridgestone Titan выдерживает вес в 101,6 тонны. Умножает этот показатель на восемь и получаем 812,8 тонн. Вычитаем вес пустого самосвала (360 тонн) и получаем 450 тонн (плюс 2,8 тонны - про запас), на перевозку которых, собственно, и рассчитан самосвал.
Каждая шина БелАЗа весит около 5300 килограмм. Примерно 900 килограмм приходится на металлические составляющие. Размерность Bridgestone Titan - 59/80R63 (более четырех метров в высоту). Цена одной такой покрышки составляет 42,5 тысячи долларов.
Суммарный объем двух бензобаков этой машины составляет 5600 литров. Причем этого объема самосвалу на рабочую смену хватает впритык.
Расход топлива - 1300 литров на 100 километров (или более 5500 топлива за 12-часовой цикл). Да, эта махина в прямом смысле требует больших вливаний - полный бак простому смертному обойдется более чем в 200 тысяч рублей. Заправлять БелАЗ можно обычным способом - через горловину. Но обычно, чтобы ускорить процесс заправки используются специальные топливозаправочные устройства, напоминающие применявшие ранее в "Формуле-1".
Помимо топлива в "чреве" этого Левиафана также плещется 890 литров охлаждающей жидкости, 538 литров моторного масла и 1800 литров гидравлической жидкости.
Расход топлива - 1300 литров на 100 километров (или более 5500 топлива за 12-часовой цикл). Да, эта махина в прямом смысле требует больших вливаний - полный бак простому смертному обойдется более чем в 200 тысяч рублей. Заправлять БелАЗ можно обычным способом - через горловину. Но обычно, чтобы ускорить процесс заправки используются специальные топливозаправочные устройства, напоминающие применявшие ранее в "Формуле-1".
Помимо топлива в "чреве" этого Левиафана также плещется 890 литров охлаждающей жидкости, 538 литров моторного масла и 1800 литров гидравлической жидкости.
Моторный отсек
Моторный отсек БелАЗа по площади сравним с гостиной обычной городской квартиры. Он вмещает два дизельных двигателя MTU DD 16V4000 мощностью по 2330 л.с. каждый (порожний самосвал может двигаться и на одном дизеле) - они соединены с четырьмя электромоторами Siemens.
Кстати, двигатели производятся на российском заводе «Волжский дизель им. Маминых». Вес каждого из двух 16-цилиндровых моторов - 60 тонн, длина - 9,5 метра, ширина - 2,8 метра, высота - 3,9 метра.
У БелАЗа интересная система отвода отработанных газов от двигателей. От одного газы через глушитель выводятся на сторону, а из другого они поступают через газоприемник в кузов. Это сделано чтобы подогревать платформу, грунт на которой может примерзать, если самосвал будет работать в суровых условиях.
Максимальная скорость БелАЗа - 64 км/ч. Да, этот монстр, который на дороге занимает три полосы, вполне способен нарушить скоростной режим в городе. И более того, он может въехать на горку с уклоном в 18% и развернуться на пятаке радиусом 19,8 метра - что при длине самосвала в 20 метров просто прекрасно.
Чтобы добиться такой маневренности конструкторы использовали два опорно-поворотных устройства, два шарнира. Каждый их этих узлов напоминает перевернутый экскаватор, только у экскаватора неподвижен низ, а башня вращается, здесь же все наоборот - неподвижной остается верхняя часть, а поворачиваются мосты.
Чтобы добиться такой маневренности конструкторы использовали два опорно-поворотных устройства, два шарнира. Каждый их этих узлов напоминает перевернутый экскаватор, только у экскаватора неподвижен низ, а башня вращается, здесь же все наоборот - неподвижной остается верхняя часть, а поворачиваются мосты.
Что касается безопасности, то тут тоже все в порядке. Так как самосвалам приходится работать в карьере, у них установлен уникальный стабилизатор поперечной устойчивости. По кругу автомобиля установлены камеры, которые позволяют следить за ситуацией вокруг. Также на БелАЗе установлены специальные датчики, которые заточены на обнаружение человека рядом с грузовиком.
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