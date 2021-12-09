Интересные факты о самом огромном и грузоподъемном автомобиле в мире

Максимальная скорость БелАЗа - 64 км/ч. Да, этот монстр, который на дороге занимает три полосы, вполне способен нарушить скоростной режим в городе. И более того, он может въехать на горку с уклоном в 18% и развернуться на пятаке радиусом 19,8 метра - что при длине самосвала в 20 метров просто прекрасно.



Чтобы добиться такой маневренности конструкторы использовали два опорно-поворотных устройства, два шарнира. Каждый их этих узлов напоминает перевернутый экскаватор, только у экскаватора неподвижен низ, а башня вращается, здесь же все наоборот - неподвижной остается верхняя часть, а поворачиваются мосты.